‘Sonic Frontiers’ trekt de wereld van de hypersnelle egel open

Als Mario een game in een open wereld kan hebben (‘Super Mario Odyssey’ uit 2018), dan moet dat ook kunnen voor Sonic, moeten ze hebben gedacht bij Sega, het Japanse gamelabel achter de bekende gamefranchise. En dus komen ze in november met ‘Sonic Frontiers’, een game die de figuur naar een mysterieuze wereld vol open driedimensionale zones brengt. Tijdens een korte demo van die game, die we achter gesloten deuren van de Sega-stand speelden op videogamefestival Gamescom, lieten we Sonic door een woenstijnachtig gebied rennen, terwijl een muziekje op de achtergrond galmde dat niet had misstaan in de film ‘Lawrence of Arabia’. Het voelt een beetje vreemd om rustig de omgeving te verkennen met een snelheidsmaniak als Sonic aan het roer, maar de snelheid waarmee hij dat kon doen was minstens voldoende om een flinke boete te krijgen als deze level zich in een Vlaamse bebouwde kom had bevonden. En geregeld kwamen we ijzeren relingen en ‘circles of light’ (ijzeren ringen die licht gaven wanneer Sonic erover suisde) tegen die garant stonden voor nog méér snelheid.

“Dit is onze volgende stap in de evolutie van Sonic”, zei Takashi Iizuka, Creative Officer van het Sonic Team bij Sega, gedecideerd na de demo. “We brengen alles waar hij bekend om staat, met plezierige, snelle platformactie, naar een open 3D-gebied. Dit moet de basis vormen voor de komende tien jaar Sonic-gameplay.”

Volledig scherm Voor 't eerst komt Sonic in een open wereld terecht. © Sega

Open wereld

Iizuka werkt al aan de ‘Sonic’-franchise sinds de dagen van ‘Sonic the Hedgehog 3’ (1994), en heeft de reeks ook van 2D naar 3D zien evolueren. Dus weet hij ook hoe moeilijk die stap is geweest, en hoe er niet altijd de beste games uit zijn ontstaan: titels als ‘Sonic Heroes’ (2003), ‘Sonic and the Secret Rings’ (2007) en ‘Sonic Unleashed’ (2008) waren dieptepunten voor de serie. Een driedimensionale wereld, die vooral op exploratie gericht is, bleek niet makkelijk te combineren met de hypersnelle gameplay die Sonic-fans gewend waren.

Ook bij ‘Sonic Frontiers’ heeft dat hem en zijn team wat hoofdbrekens gekost, geeft Iizuka toe. “We hebben ons er een paar keer bijna bij neergelegd dat het wellicht onmogelijk zou zijn om een geweldige open wereld te hebben én snelheid te bieden voor de speler”, zegt hij. “Sonic heeft altijd een pad nodig gehad, zodat hij met hoge snelheid door de omgeving kon rennen, en dat impliceerde tot nu toe dat de 3D-games lineair van aard moesten zijn. Maar nu hebben we de formule gevonden: de wereld is open, maar er ontsluiten zich paden op de kaart. “

Volledig scherm Bij momenten belandt de figuur in een 'remix' van klassieke levels. © Sega

Klassieke tussendoortjes

Op bepaalde momenten beland je in ‘Sonic Frontiers’ echter ook in levels die spelers van de oude games misschien beter herkennen: een soort remix van iconische levels uit de alleroudste games, die ooit voor het Sega Master System en de Sega Mega Drive verschenen. Ze zijn nog altijd in 3D, al zwenken ze soms weleens naar een camerahoek die het doet lijken alsof je weer lekker klassiek in twee dimensies zit.

“We realiseerden ons al snel dat mensen ook nog altijd van die lineaire time attack-stijl van gameplay houden, waarbij je zo snel mogelijk van begin tot eind rent”, zegt Iizuka. “Om dat in te passen in de open wereld van ‘Sonic Frontiers’, creëerden we een ruimte die los staat van de 3D-ruimte, en die we Cyberspace doopte,. Je betreedt het portaal, en het creëert een digitale wereld op basis van Sonics herinneringen. Dus alle dingen die Sonic heeft meegemaakt, zoals zijn oude avonturen in Greenville of Sanctuary, worden een digitale wereld.”

Volledig scherm Bij momenten is de snelheid van de game zelfs duizelingwekkend. © Sega

Dank aan de films

Sonic the Hedgehog vooral een nieuwe wind gekregen bij het publiek dankzij de twee bioscoopfilms rond de figuur. ‘Sonic the Hedgehog 2’, die in maart dit jaar in de cinemazalen landde, was de meest succesvolle filmadaptatie van een videogame aller tijden. De tweede meest succesvolle was de eerste ‘Sonic’-film uit 2020. “Sinds de release van de eerste film hebben we een enorme toename van Sonic-fans gezien”, stelt Iizuka. “Zelfs mensen die nog nooit een Sonic-game hadden gespeeld vinden hem nu leuk als personage. Ze zijn geïnteresseerd geraakt in de edginess die hij uitstraalt. We zetten dat voort met een Netflix-animatieserie, Sonic Prime, die binnenkort uitkomt. Maar de essentie van Sonic zijn en blijven de games.”

Volledig scherm Een uitgestrekte wereld betekent ook: ruimte voor epische bossfights. © Sega