Smartphones met lange batterijduur én goede camera: deze modellen overleven de festivalzomer

“Een festivalproof smartphone is vooral een toestel dat lang meegaat op een laadbeurt, goede foto’s maakt en ook nog eens veel zoommogelijkheden heeft”, vindt Donovan. Zijn top 3 houdt rekening met elk budget, gelet op het vaak jonge publiek op de festivals.

1. Samsung Galaxy S22 – vanaf 1.129 euro

“De Samsung Galaxy S22-smartphones zijn uitermate geschikt voor festivals. Ze gaan lang mee op één acculading en beschikken over goede camera’s. Vooral de S22 Ultra is een goed exemplaar. Het is een van de weinige smartphones met 10x optische zoom. Zo kun je je favoriete artiest goed dichterbij halen zonder al te veel aan kwaliteit te moeten inboeten. Daarnaast hoef je niet bang te zijn voor kortsluiting als het opeens begint te regenen want het apparaat is waterdicht.”

2. Google Pixel 6 Pro – vanaf 819 euro

“Is de S22 Ultra te duur? Kijk dan eens naar de Google Pixel 6 Pro. Ook dit toestel kan tegen een stootje, is waterdicht en heeft een goede optische zoomlens. Deze kan niet zo ver zoomen als de Samsung, maar de foto’s zijn wel erg mooi.”

3. Motorola Moto Z2 – vanaf 249,99 euro

“Voor de mensen met een klein budget hebben, moeten we een aantal jaar terug de tijd in gaan met een nogal aparte constructie: De Motorola Moto Z-toestellen. Deze spatwaterdichte semi-modulaire smartphones kunnen met verschillende Moto-mods worden uitgebreid. Een van deze mods is een Hasselblad Camera Add-on met 10x optische zoom. Dit toestel schiet misschien niet zo’n mooie foto’s als de veel modernere Galaxy S22, maar is goed genoeg voor mooie festivalkiekjes. Daarnaast is er ook een extra batterijmodule te verkrijgen voor deze telefoon, waardoor dit toestel het heel lang kan volhouden zonder stopcontact.”

Aanvullend voor de Motorola Moto Z2: Motorola Moto Mod – vanaf 129,95 euro

“Voor de artistiekelingen onder ons is er zelfs een 360 graden cameramodule beschikbaar voor dit toestel, waarmee je niet alleen de artiesten op het podium, maar ook jezelf, je vrienden en iedereen daaromheen kunt vastleggen in foto’s en video’s. Omdat het een ouder toestel is, dat niet meer wordt ondersteund, kun je het tegenwoordig wat lastiger verkrijgen. Dit apparaat voor dagelijks gebruik is misschien niet het beste idee, maar het is een uitermate geschikt festivaltoestel en de modules zijn ook zeer betaalbaar.”

