Smartphonegebruik veroorzaakt jaarlijks 60 kg CO2-uitstoot per persoon: hoe kun je je ecologische voetafdruk verkleinen?

CO2-neutraliteit

Dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor de Belgische telecomoperatoren, bleek eind vorig jaar nog uit de resultaten van een studie van telecomregulator BIPT. Daaruit bleek dat in de periode 2018-2021 het energieverbruik bij de operatoren met 11 procent is afgenomen. Daarnaast reduceerden ze hun CO2-uitstoot met 38 procent.

Door de aankoop van emissierechten is elke operator op de Belgische telecommarkt in principe al CO2-neutraal. Toch zetten heel wat spelers extra stappen, bijvoorbeeld op het vlak van hergebruik en recyclage van settopboxen en modems.

Het rapport van Proximus, Telenet en Orange

Uit het onderzoek blijkt dat Proximus de grootste energieverslinder is, al wist de operator tussen 2018 en 2021 zijn energieverbruik wel met 15 procent te verlagen, naar 736 gigawattuur (GWh). Telenet is tweede in rij met een verbruik van 218 GWh, gevolgd door Orange met 123 GWh. De operatoren halen 80 procent van hun energie uit hernieuwbare bronnen, maar slechts twee procent van hun verbruikte energie produceren ze zelf. Daarmee hangen ze rond het Europese gemiddelde.

Ook op het vlak van CO2-uitstoot is Proximus koploper. Het bedrijf wist zijn uitstoot sinds 2018 naar 27 kiloton terug te brengen. Telenet en Orange slaagden er eveneens in hun uitstoot te verminderen. Er valt wel op te merken dat je de cijfers in perspectief moet plaatsen, aangezien Proximus er de meeste activiteiten op nahoudt in ons land, in het bijzonder in het business-segment.

Duurzame initiatieven

Heel wat consumenten hechten vandaag belang aan duurzaamheid; denk aan bewustzijn rond woon-werkverplaatsingen of kleding. Telecom bungelt daarbij vaak onderaan het lijstje, voornamelijk omdat klanten zich niet bewust zijn van de duurzame initiatieven of alternatieven op de markt.

Toch voorzien de operatoren in enkele mogelijkheden om je ecologische voetafdruk te verkleinen. In de MyProximus-app biedt Proximus bijvoorbeeld MyFootprint aan: een tool waarmee je je ecologische voetafdruk kan berekenen en inzicht krijgt in hoe je die kan verkleinen. Met zijn Re-programma helpt Orange klanten dan weer na te denken over de duurzaamheid van hun smartphones, bijvoorbeeld bij de aankoop van hun volgende toestel. Ook Proximus zet actief in op de recyclage van smartphones en andere toestellen.

Nieuwe - groene - provider

Voor consumenten die een stapje verder willen gaan op het vlak van duurzame telecom, bestaan er ook zogeheten groene operatoren. Een voorbeeld daarvan is UNDO, een Belgische, virtuele mobiele provider die vorige maand op de markt kwam. Volgens de kersverse operator stoot elke consument jaarlijks gemiddeld 60 kilogram CO2 uit door dagelijks de smartphone te gebruiken. Eén van de doelen van deze provider is dan ook om de menselijke impact op het klimaat en de CO2-uitstoot te verminderen.

UNDO tracht dat te realiseren door voor elke nieuwe abonnee een boom te planten in Congo, en zo bij te dragen aan de herbebossing van de planeet. Klanten krijgen ook de mogelijkheid om extra add-ons toe te voegen aan hun abonnement, zoals financiële steun aan projecten rond de schoolrenovatie of medische hulp.

Net als Proximus, staat ook UNDO zijn klanten bij via een app die hen bewuster met hun gsm-gebruik leert omgaan, onder meer met een rekentool. Die geeft niet alleen zicht op je dataverbruik, maar ook op de CO2-uitstoot die ermee gepaard gaat.

