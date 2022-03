‘Slimme’ bril Facebook in België gelanceerd: onze techexpert test

MultimediaSmartwatches, smart earbuds, smart microgolfovens... Alles wordt slim tegenwoordig dus waarom onze brillen niet, dachten ze bij Meta, het bedrijf achter Facebook. In september stelde het daarom z’n eerste smart glasses voor: de Ray-Ban Stories. Die is vanaf nu verkrijgbaar in ons land en wij mochten hem al testen (bekijk de video).

Volledig scherm De Ray-Ban Stories © Lars Goossens

De hardware

De ‘Stories’ komt er in 24 verschillende combinaties. Je kan kiezen uit een rond of ovalen montuur, maar ook uit verschillende kleuren en glazen. Gepolariseerde, gewoon transparant of op sterkte. “We wilden meteen gaan voor een hele collectie, niet zomaar voor één bril”, zegt Matteo Battiston van Ray-Ban ons. “Toen we met dit product begonnen, wilden we dat het paste in onze stijl. Het mocht er niet ‘techy’ uitzien. Het toestel moest ook heel draagbaar zijn.”

Maar de echte nieuwigheden zitten ín het frame natuurlijk. Meta en Ray-Ban hebben drie microfoons, twee luidsprekers en twee camera’s ingebouwd met een resolutie van 5 megapixel.

Aan de zijkant heeft de bril ook een aanraakgevoelig plekje én een knop zitten. Je kan hem opladen in een speciale brillendoos, een beetje zoals bij de Apple Airpods.

Volledig scherm Je laadt de 'Stories' op via het bijgeleverde doosje. © Lars Goossens

Slimme functies

De bril is in de eerste plaats een soort bluetooth-hoofdtelefoon die op een slimme manier audio je oren in blaast zodat je buren er niet te veel last van hebben. De geluidskwaliteit daarvan is best goed: verwacht geen zware bass, maar toch ook niet de vreselijke kwaliteit van goedkope earbuds.

Dankzij de microfoons kan je ook bellen, maar ze zitten ook op de bril om je ‘Facebook assistent’ op te roepen. Die spreekt nog geen Nederlands. Je kan wel zeggen: “Hey Facebook, take a picture”, waardoor de bril vanuit jouw oogpunt een foto maakt.

Creepy(?) video’s

Je kan met deze bril ook video’s maken van 30 (binnenkort 60) seconden. Livestreamen helaas niet. De kwaliteit van de camera’s is niet indrukwekkend. Vergelijk ze met die uit een goedkope, oude smartphone. Maar daar draait het niet om: deze bril heb je altijd op en de camera is dus de hele tijd beschikbaar. Denk aan spelen met je hond, hij doet iets schattig: “klik” en het staat er op. Dat charmeerde ons wel.

Volledig scherm Je maakt foto's en filmpjes vanuit je ogen, zo lijkt het. © Kenneth Dée

Privacy

De foto’s en filmpjes worden doorgestuurd naar je smartphone. En niét automatisch gedeeld op Facebook. “We hebben veiligheid en privacy meteen als prioriteit genomen van bij de start. De bril deelt niets met ons zonder dat je daarvoor kiest”, zegt Hind Obeika van Meta ons. Je moet trouwens wel een Facebook-account hebben om de bril te gebruiken.

Tijdens een presentatie vroeg Meta om de bril niet te gebruiken op privacygevoelige plekken. Ze hadden het over kleedkamers bijvoorbeeld. Een LED in het frame brandt trouwens zodra je filmt, volgens het bedrijf is dat lampje zichtbaar tot op 8 meter afstand. Wij betwijfelen dat toch.

Augmented reality

Eigenlijk is het de bedoeling dat een volgende Ray Ban Stories -versie op termijn een echte AR-bril wordt. Waarbij bijvoorbeeld ook extra informatie op de brilglazen wordt geprojecteerd. Denk aan reviews wanneer je voorbij een restaurant wandelt of je Whatsapp-berichten. Maar zo ver zijn we nog niet, en deze Ray-Ban Stories komt nog niet in de buurt van wat we van echt baanbrekende slimme brillen verwachten.

Volledig scherm Dit kan de Stories helaas nog niét: extra informatie op je omgeving projecteren. © Kenneth Dée

Conclusie

De Ray-Ban Stories is te koop vanaf 329 euro. Je moet zelf uitmaken of dat een correcte prijs is of niet: voor de slimme functies zouden we het in elk geval niet doen. Een zonnebril met ingebouwde luidsprekers is best handig, maar de camera is voorlopig enkel een leuke gimmick. Nieuw is het concept trouwens niet Snap (van Snapchat) heeft al een gelijkaardige bril op de markt.

De ‘Stories’ laat ons een glimp opvangen van de toekomst, maar is dat zelf nog niet. Net als de eerste camera’s voor mobiele telefoons geeft hij een indicatie van de mogelijkheden, maar biedt hij zelf nog niet genoeg om potten te breken, of op je verlanglijstje te staan.

Dat neemt niet weg dat je er de aandacht mee trekt op café en enkele leuke video’s kan maken voor je sociale media bijvoorbeeld. En dat is voor een aantal mensen meer dan genoeg om zich er aan te wagen.

* Optiek Arnouts, Comptoir D’Optique, Espace Vision Concept, Eye Candy en Zaff Opticalls.

