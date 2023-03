Slechte wifiverbinding? Dit apparaat maakt er komaf mee

MijntelcoNiets zo vervelend als een slechte wifiverbinding in huis. Sputterend thuisinternet kan aan veel factoren te wijten zijn, maar een vaak voorkomende oorzaak is gewoon de plek waar je je in huis bevindt. Op sommige plaatsen in je woning kan het internetsignaal namelijk maar moeilijk doordringen, wat een goede verbinding belemmert. Daar bestaat gelukkig een oplossing voor, in de vorm van een wifi-repeater. Mijntelco.be zoomt dieper op dit handige apparaat in.

Heb je genoeg van traag of slecht internet op sommige plaatsen in je woning, dan is het een goed idee om een wifi-repeater te plaatsten. Met een wifi-repeater, ook wel een wifi-extender genoemd, vergroot je het bereik van het draadloos netwerk in je woning. Het toestel vangt het signaal van je router op en zendt het opnieuw uit, waardoor je van een groter bereik kunt genieten.

Wifi-repeaters plaats je doorgaans op plaatsen in je woning waar het draadloze signaal van de router nog sterk genoeg is om het te kunnen ontvangen, maar niet sterk genoeg om een goede verbinding te bieden. Door de repeater op die strategische locatie te zetten, kan het apparaat het signaal versterken en het bereik vergroten.

Van 35 tot 220 euro

Wifi-repeaters komen in verschillende soorten en vormen, maar vooral ook in verschillende prijsklassen. Sommige repeaters bieden extra functies, zoals een ingebouwde ethernetpoort of de mogelijkheid om verschillende draadloze netwerken te ondersteunen. Op die manier kunnen de prijzen variëren tussen 35 en 220 euro. Het is belangrijk om te zorgen dat de repeater compatibel is met de router en de apparaten die je op het netwerk gebruikt, om zo tot het best mogelijke resultaat te komen.

Te koop bij de providers

Internetproviders bieden hun klanten de mogelijkheid om een wifi-repeater te laten installeren bij hen thuis. Het goede nieuws is dat die doorgaans gratis is voor klanten. Klanten van Proximus kunnen bijvoorbeeld een gratis wifi-booster krijgen bij de verschillende Flex-packs. Wie geen klant is, kan via Proximus voor een bedrag van 2,99 euro per maand een wifi-repeater in huis halen.

Klanten van Telenet kunnen hun wifi-repeater gewoon bestellen in hun Telenet-app. Daar kan je eveneens een snelheidstest van je thuisnetwerk uitvoeren en een diagnose krijgen voor de slechte verbinding. Tot 27 mei krijg je je wifi-repeater nog gratis. Daarna, vanaf de lancering van de modernere modem met Wi-Fi 6, zal de provider 3 euro huur per maand per booster aanrekenen. Die nieuwe, betalende wifiversterkers zijn dan wel voorzien van nog betere technologie die dynamisch en zelflerend is, aldus Telenet. Wie zijn oude wifi-repeater behoudt, zal daarvoor echter geen meerkost moeten betalen.

En ook Orange biedt met WiFi Comfort de mogelijkheid om een wifi-repeater toe te voegen aan een Love Duo- of Trio-abonnement. Kostprijs: 3 euro per maand. Dat is hetzelfde prijskaartje als bij Mobile Vikings.

Het is altijd verstandig om de specifieke voorwaarden en vereisten van de provider te controleren voor je besluit een internetabonnement af te sluiten, inclusief de beschikbaarheid van een gratis wifi-repeater of -versterker. Zo kunnen klanten bij edpnet een gratis wifi-repeater ontvangen, maar die is enkel compatibel met de modemtypes van edpnet.

Ook je abonnement bepaalt hoe vlot je kan surfen: hier vind je de internetabonnementen met de hoogste downloadsnelheid voor de laagste prijs.

De kwaliteit van je thuisnetwerk

Of je al dan niet een wifi-repeater nodig hebt in je woning, is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van je wifinetwerk thuis. De keuze van je internetprovider speelt hier wel degelijk een rol in, en dan meer bepaald de gebruikte technologie voor de internetverbinding. Tot voor kort boden internetproviders internet aan via twee technologieën: DSL (via de telefoonlijn) of coax (via de kabel). In ons land verdelen Proximus, Scarlet en edpnet internet via DSL. Telenet en Orange doen dat via coax.

DSL komt in twee vormen: ADSL en VDSL, waarbij de laatste hogere snelheden kan leveren. Over het algemeen geldt dat internet via de kabel doorgaans betere prestaties optekent in vergelijking met een DSL-verbinding. De snelheden via coax kunnen oplopen tot 400 Mbps, en je hebt minder last van vertragingen wanneer je simultaan tv kijkt of op het internet surft. Kabelinternet is ook beter bestand tegen storingen. Daartegenover staat wel dat de kwaliteit van je internetverbinding kan afnemen wanneer je buren hetzelfde, lokale kabelnetwerk gebruiken.

Tot slot is er ook nog fiber, ofwel internet via glasvezel. Hierbij zijn hogere snelheden mogelijk. In tegenstelling tot kabel en DSL biedt een glasvezelverbinding de mogelijkheid tot dezelfde hoge download- en uploadsnelheid. Glasvezelinternet is vandaag nog niet overal beschikbaar voor particuliere gebruikers. In ons land biedt enkel Mobile Vikings fiber aan. Bovendien moet je woning daarvoor ook over een fiberaansluiting beschikken, en ook dat is lang nog niet overal het geval.

Ga jij (binnenkort) voor glasvezel? Dit verschil maakt fiber ten opzichte van je huidige internetverbinding.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco. Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn..