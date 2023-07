Slechte wifi op reis? Dit moet je weten over het gebruik en de risico’s van mobiele hotspots

Mobiel internet delen

Aandachtspunten

Om te beginnen iets over de netwerkkwaliteit . De verbinding kan er erg sterk uitzien op de laptop, maar dat zegt enkel iets over de kwaliteit van de connectie met je gsm en niets over die met het mobiele internet. Dat laatste zal even goed of slecht zijn als de mobiele internetverbinding op je smartphone zelf.

En dan is er natuurlijk nog die andere kwestie: elk toestel dat met je mobiele hotspot verbonden is, telt mee voor je mobiele dataverbruik. En dan kan het snel gaan. Alleen al wanneer je als enige gebruiker mobiel Facebook of Instagram checkt, verbruik je 100 MB per uur. Mobiel naar YouTube kijken verbruikt tegen de hoogste resolutie 1,8 GB per uur. Netflix is net wat minder gulzig: daarmee verbruik je 1 GB per uur in SD, maar 3 GB per uur in HD.