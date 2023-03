Slecht netwerk op je gsm tijdens het pendelen met de trein? Aan deze factoren ligt het

MijntelcoAls je regelmatig met de trein reist en intussen mobiel internet gebruikt, dan weet je dat een betrouwbaar netwerk van groot belang is. Uit een recent rapport van het BIPT, de telecomregulator in ons land, blijkt dat de mobiele netwerken in België best wel goede prestaties leveren voor wie ‘spoort’. Toch zijn er verschillen, afhankelijk van je operator. Mijntelco.be overloopt de resultaten.

Algemene resultaten

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, kortweg BIPT, voert elk jaar metingen uit die peilen naar de kwaliteit van de mobiele netwerken in ons land. Daartoe behoren ook zogeheten drivetests, waarbij bewegende toestellen, in een auto of trein bijvoorbeeld, de mobiele netwerken aan een verbindingstest onderwerpen.

Met een gemiddelde kans op een verbinding in de testzones van 99,6% en een gemiddelde downloadsnelheid van 75 Mbps zijn de resultaten positief. Op de meeste plekken heb je dus een stabiele verbinding.



Geen groot dataverbruiker onderweg? We lijsten de tien goedkoopste gsm-abonnementen op dit moment voor je op.

Mindere dekking dan buiten

Sowieso is de kwaliteit van het signaal op de trein lager dan wanneer je je in open lucht begeeft. De coating op de ramen van treinen en de kooistructuur van de treinstellen houden de mobiele signalen immers gedeeltelijk tegen.

Maar ook het feit dat treinen vaker door minder bevolkte gebieden rijden en onderhevig zijn aan externe omstandigheden die niet te controleren vallen, verklaren een lagere dekkingsgraad op sommige lijnen en locaties. Zo kunnen oudere treinen een negatievere impact hebben op de gebruikservaring dan nieuwere treinstellen. Daarnaast geeft een trein met twee verdiepingen ook een slechter resultaat.



Lees ook: Is bellen via mobiel internet voordeliger dan via klassieke belminuten?

Locatie-afhankelijk

Ongeacht bij welke operator je vandaag een gsm-abonnement hebt, nagenoeg overal in ons land geniet je van een goed mobiel netwerksignaal. Toch kan het zijn dat het signaal net in jouw buurt wat zwakker is, afhankelijk van je operator. Daarom publiceerde het BIPT ook lokale resultaten.

De voornaamste vaststelling daar is dat de dekkingsgraad in Wallonië op sommige plaatsen een pak lager is in vergelijking met Vlaanderen en Brussel, zeker in de dunbevolkte gebieden.

In Vlaanderen zien we hier en daar ook enkele kleine zones waar de dekkingsgraad wat lager kan zijn in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De regio tussen Gent en Brugge, net wanneer je de provinciegrens vanuit Oost-Vlaanderen oversteekt, is er zo eentje. Ook rond Torhout merken we duidelijk een lokale ‘blinde vlek’ op. In de Antwerpse Kempen en de grensregio in Limburg kan de dekking eveneens tegenvallen. Tot slot zien we ook in de zuidrand van Brussel en Leuven een rode zone.



De netwerkdekking van jouw operator vergelijken met die van andere providers? Dat kan hier.

Snelheden voor down- en uploaden

Om een volledig beeld te krijgen, moeten we ook de download- en uploadsnelheden mee betrekken in dit verhaal. Daar kwam Telenet-BASE vorig jaar als beste operator uit de bus, zo bleek uit cijfers van Testaankoop. Het leverde de operator het label ‘Beste van de Test mobiel netwerk’ op. Proximus en Orange kwamen op de tweede en derde plaats.

In vergelijking met 2021 behaalde elke operator een betere score, mede door de positieve impact van de beperkte bijdrage van de testen met 5G.

Kies (prijs)bewust

Op de website van het BIPT vind je een interactieve kaart waarop je de sterkte van het mobiele signaal van de verschillende operatoren kan raadplegen. Hoewel de verschillen klein zijn, kan de kaart je wel helpen een geïnformeerde keuze te maken wat betreft je mobiele operator.

Via de vergelijker van Mijntelco.be kan je alle abonnementsformules van de verschillende operatoren terugvinden, inclusief promoties die op dit moment lopen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.be.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.