Schrik voor je privacy bij WhatsApp? Met deze handige trucs bescherm je jezelf

'Atlas Fallen' biedt levendige wereld met oubollige fantasy­clichés en uitdagende gevechten, maar sukkelt een beetje met zijn eigen ambitie

Je hebt maar een keer de kans om een goede eerste indruk te maken, zeggen de mensen wel eens. Hier bij ons toch, misschien wordt die uitspraak in Duitsland niet gebezigd. Want de nieuwste telg van de Duitse ontwikkelaar Deck 13 heeft al sinds de aankondiging last van een kleine identiteitscrisis, en de uiteindelijke release heeft die er niet meteen op verbeterd.