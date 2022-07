Schermtijd van kinderen tussen 6 en 10 jaar steeg met 83 minuten per dag tijdens de Covid-pandemie, blijkt uit wereldwijde studie

Onze schermtijd is tijdens de Covid-pandemie sterk toegenomen, dat hebben onderzoekers van de Anglia Ruskin Universiteit in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld na een wereldwijde analyse. Vooral bij de groep van kinderen tussen de zes en tien jaar is een grote toename vastgesteld, zij keken 83 minuten per dag meer naar een scherm dan voor de pandemie. Wat volgens de onderzoekers aanleiding geeft tot bezorgdheid over de gevolgen voor de gezondheid.

Onderzoekers van de Anglia Ruskin Universiteit analyseerden 89 studies uit verschillende landen, waaronder het VK, de VS, Australië, Frankrijk, Chili en Israël. De analyse richtte zich in detail op de toename van schermtijd vóór en tijdens de pandemie, met een totale steekproefomvang van meer dan 200.000 mensen.

De grootste dagelijkse toename van schermtijd deed zich voor bij kinderen tussen zes en tien jaar oud. Maar “significante” toenames werden gezien onder alle leeftijdsgroepen, stellen de onderzoekers. Ze noteerden bij basisschoolkinderen (6 tot 10 jaar) de grootste toename in schermtijd, van 83 minuten per dag. Daarna volgden volwassenen (vanaf 18 jaar), met 58 minuten, en adolescenten (van 11 tot 17 jaar), met 55 minuten. Bij kinderen onder de vijf jaar was de toename van schermtijd het kleinst, namelijk 35 minuten, hoewel zelfs deze toename niet onbetekenend is.

In de studie werd ook gekeken naar de soorten schermtijd en werd vastgesteld dat ook schermtijd in de vrije tijd, of schermtijd die geen verband houdt met werk of studie, in alle leeftijdsgroepen toenam. Bij kinderen tussen zes en tien jaar was de toename opnieuw het grootst.

Negatieve invloed op gezondheid

Onderzoekers stelden ook vast dat schermtijd werd geassocieerd met een negatieve impact op voedings- en slaappatroon, slechte ooggezondheid en een verslechterende geestelijke gezondheid en gedragsproblemen zoals agressie, prikkelbaarheid en een toegenomen frequentie van driftbuien, aldus de onderzoekers. De onderzoekers roepen op tot actie om de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van miljoenen kinderen in te dammen.

“Deze studie is de eerste in zijn soort om systematisch te kijken naar peer-reviewed onderzoekspapers over de toename van schermtijd tijdens de pandemie en de impact ervan”, zei Prof.Shahina Pardhan, de senior auteur en directeur van het Vision and Eye Research Institute aan de Anglia Ruskin University. “Door talrijke studies samen te brengen, krijgen we een veel nauwkeuriger beeld van de schermtijd onder de bevolking en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de gezondheid.” Pardhan stelt dat er bij elke studie van dit type gradaties van variabiliteit zijn.

“Het algemene beeld levert echter duidelijk bewijs dat schermtijd waar mogelijk moet worden beperkt om potentiële negatieve gevolgen tot een minimum te beperken”, zegt Pardhan. Volgens haar is het ook belangrijk dat niet-sedentaire activiteiten worden bevorderd om de risico’s van verhoogde schermtijd te beperken.

