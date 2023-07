Satelliet van half miljard euro werkt niet, helaas hangt hij al in de ruimte

Film “Wakanda Forever”: na het succes van de films nu ook ‘Black Pan­ther’-ga­me aangekon­digd

Een game gebaseerd op een populaire franchise uitbrengen lijkt tegenwoordig wel hét ding te zijn in de videogamewereld. Na het grote succes van games zoals ‘Hogwarts Legacy’, ‘Marvel’s Spider-Man’, ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ of ‘Star Wars: Jedi Survivor’, is er nu ook een eerste ‘Black Panther’-game aangekondigd.