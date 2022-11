Samengevat: op deze specifieke plekken in Vlaanderen heb je geen of slechte mobiele dekking

MijntelcoJe ondervindt het zelf mogelijk af en toe: op sommige plekken in je woning is het gsm-signaal naar je smartphone minder sterk dan op andere plekken. De kwaliteit van dat signaal hangt in grote mate af van waar je je bevindt, in welke ruimte én van je provider. Welke providers scoren hierin het beste? En is bellen via wifi een volwaardig alternatief voor klassiek bellen via gsm-signaal? Mijntelco.be zocht het uit.

De verschillende netwerkdekkingen

Uit een onderzoek van het BIPT, de telecomregulator in ons land, blijkt dat Proximus de sterkste netwerkdekking biedt buitenshuis, met een dekking van 99,8 procent voor 3G en 99,9 procent voor 4G. Orange en Telenet/Base moeten daar amper voor onderdoen.

Het is vooral op het bereik binnenshuis dat de verschillen tussen de operatoren beter tot uiting komen. Proximus haalt hier als enige nog een dekkingspercentage boven de 90 procent, met 91,8 procent voor 3G en 93,5 procent voor 4G. Telenet/Base scoort beter op het vlak van 3G, met een dekking van 89,5 procent, tegenover 82,5 procent voor 4G. Bij Orange zijn de verschillen kleiner: een dekking van 89,9 procent voor 4G en 87,2 procent voor 3G.

Voor zogeheten ‘deep indoor’ bereik – afgesloten ruimtes centraal in huis – nemen de verschillen nog toe, en haalt Telenet/Base nog 48,4 procent, meer dan tien procentpunt lager dan Orange (59,3 procent) en Proximus (62,2 procent).

Dun- of dichtbevolkt

Bovenstaande bevindingen vertellen op zich weinig over de sterkte van de dekking in dunbevolkte versus dichtbevolkte gebieden. Ook daarover publiceerde het BIPT cijfers in het rapport van 2020. Op het vlak van 3G zet de lijn zich wel door, en kan Telenet/Base de beste dekkingsgraad voorleggen, zowel outdoor als indoor. Ook hier weer zijn de verschillen verwaarloosbaar klein, maar sluit Orange wel het rijtje.

Pas op voor ‘blind spots’

Er zijn ook specifieke gebieden in Vlaanderen waar er geen of heel slechte dekking is, ook wel ‘blind spots’ genoemd.

• De regio tussen Gent en Brugge, net wanneer je de provinciegrens vanuit Oost-Vlaanderen oversteekt, is er zo eentje.

• Ook rond Torhout merken we duidelijk een lokale ‘blind spot’ op.

• In de Antwerpse Kempen en de grensregio in Limburg kan de dekking eveneens tegenvallen.

• Tot slot zien we ook in de zuidrand van Brussel en Leuven een rode zone.

Wifi als alternatief?

Modaal genomen garandeert elke operator overal een goede netwerkdekking. Maar op specifieke plaatsen kan je toch tegen een zwak signaal aanlopen, zoals ruimtes met dikke betonnen muren of kelders. In dat geval schakel je beter over op wifi om te bellen en berichten te sturen, aangezien je daarmee mogelijk een beter bereik hebt binnenshuis.

In heel veel gevallen kiest je telefoon er automatisch voor om gesprekken via wifi te laten verlopen op plekken waar de 2G, 3G of 4G dekking slecht is. Soms is het nodig handmatig over te schakelen via de instellingen van je toestel. Om te bellen via wifi heb je voor alle duidelijkheid géén app nodig.

Kwaliteit wifisignaal

Wanneer je belt via wifi, ben je uiteraard afhankelijk van de kwaliteit en de sterkte van het wifisignaal. Het blijft mogelijk dat het signaal niet op elke plek in je woning even goed is. In ruimtes met dikke muren die zich ver van de wifirouter bevinden, kan je tegen een slecht signaal aanlopen.

Op de website van de verschillende providers vind je heel wat tips om je wifi en internetconnectie te verbeteren. In veel gevallen helpt een wifiversterker of ‘wifi mesh’. De kostprijs hiervan varieert tussen de 100 en 500 euro, afhankelijk van het model. Een slecht wifisignaal kan aan verschillende factoren te wijten zijn. Met enkele eenvoudige stappen kan je zelf je wifisignaal optimaliseren.

Help: bezoek van een technieker

Weet je echt niet hoe te beginnen met het aanpakken van wifiproblemen, ga dan te rade bij je provider en maak een afspraak om een technieker langs te laten komen om de situatie van naderbij te bekijken. Hierbij hou je best rekening met een zekere wachttijd.

Als de technieker een oorzaak vindt die naar de provider terug te voeren is, dan voert hij een gratis herstelling uit. Ligt de oorzaak bij jou, dan betaal je voor de herstelling. Als de afspraak niet kon plaatsvinden omdat er niemand thuis was, dan rekent de provider kosten aan. De specifieke kosten en voorwaarden voor een bezoek van een technieker vind je op de website van je provider.

