Ruimtevaartbedrijf Venturi Astrolab stelt maanbuggy voor: “We willen de Uber van de maan worden”

gamereview GAMEREVIEW. Consolever­sie van ‘35MM’ bewijst dat vijf jaar een eeuwigheid is in videogames

Zelfs voor een tientje is het lastig om videogame ‘35MM’ aan te raden. Het is de consoleversie van een game die helemaal mee met z’n tijd was toen hij in 2016 op de pc verscheen. Maar op vijf jaar tijd, zo bewijst deze late nieuwe versie, kan er veel veranderd zijn.

4 maart