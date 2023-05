Robots die stofzuigen én dweilen: hoeveel kosten ze en werken ze goed?

“Rusland verspreidt zijn propaganda zeker ook in het Vlaams”: experte vertelt hoe je fake news makkelijk kan herkennen

“Russen proberen ook in België foute informatie te verspreiden. Het is echt niet iets dat alleen maar in Oekraïne gebeurt.” Volgens Ksenia Illiuk, internationaal experte in desinformatie, is fake news meer dan ooit aanwezig in ons dagelijkse leven. Maar hoe zorg je ervoor dat je zelf makkelijk feiten van fabels kan onderscheiden? En waar schuilen de grootste gevaren? “Vrienden geloof je makkelijker in het echte leven, en dus ook in het online leven.”