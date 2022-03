Robothond leert zichzelf sneller lopen en breekt eigen snelheidsrecord

games ‘Ghostwire: Tokyo ‘ brengt griezels uit Japanse fabelwe­reld naar de console

De wezens die je moet verslaan in nieuwe videogame ‘Ghostwire: Tokyo’ komen recht uit Japanse volksverhalen. De makers van de game vonden daarvoor een merkwaardige bron van inspiratie: de verhalen over schrikbarende wezens waarmee ouders en grootouders hen bang maakten in hun kindertijd.

14 maart