REVIEW. Xiaomi 13 Pro heeft kwaliteit van klassiek fototoestel, maar dan in smartphoneformaat

Honderden megapixels, samenwerkingen met gerenommeerde fotografiebedrijven, softwarematige hocus pocus. Voor de camera’s van hun toptelefoons halen technologiebedrijven alles uit kast om je te overtuigen tot een aankoop. Dat is ook het geval bij de Xiaomi 13 Pro. Die combineert een unieke sensor met een deal met het Duitse Leica. Maar een smartphone is meer dan camera’s alleen, dus is dat genoeg om ons te overtuigen? Je leest het in deze recensie.

Grote sensor

Foto’s die je maakt met een moderne smartphone zijn het gevolg van een hele resem geavanceerde technologieën waar de fabrikanten tonnen tijd en geld in steken. Sommige - zoals Apple - proberen zoveel mogelijk zelf te ontwikkelen, andere - zoals Xiaomi - sluiten deals met derde partijen.

Zo heeft het Chinese Xiaomi voor de hoofdcamera van de 13 Pro een sensor, waarop het licht voor foto’s en video’s wordt opgevangen, ontwikkeld samen met het Japanse Sony. De lens, die dat licht moet bundelen zodat de sensor het kan opvangen, is het gevolg van een deal met het Duitse Leica. Die laatste hielp ook bij de software die de informatie over het licht verwerkt tot de foto die je kan delen op BeReal.

Volledig scherm Voor het camera-eiland van de 13 Pro houdt Xiaomi het al bij al simpel qua ontwerp. © Yorick Dupon

We gaan hier niet in detail treden, want dan wordt het snel technisch én controversieel, maar vooral die Sony-sensor springt in het oog. Die is namelijk fysiek opvallend groot voor een telefoon, al is het niet zo groot als Xiaomi zelf beweert. In tegenstelling tot bij de Samsung Galaxy S23 Ultra is er bovendien niet voor gekozen om er zoveel mogelijk pixels in te duwen.

Een dosis fun

De hoofdcamera van de Xiaomi 13 Pro werkt daardoor gelijkaardig aan een compact fototoestel. Volgens sommige recensenten maakt deze telefoon het zelfs moeilijker om te verantwoorden om ook zo’n fotocamera op zak te hebben. Daarover zal niet iedereen het eens zijn, maar de kiekjes die je met deze Xiaomi kan trekken zijn wel degelijk fantastisch.

Volledig scherm De Xiaomi 13 Pro zorgt ook voor een mooie diepte, die er niet kunstmatig uitziet. © Yorick Dupon

Volledig scherm Veel details, zonder dat alles overdreven scherp is, en de kleuren zijn subliem. © Yorick Dupon

Foto’s ogen scherp, zonder dat het artificieel wordt, zoals Samsung wel eens durft te doen. De kleuren zijn natuurlijk, als je in de camera-app kiest voor de Leica Authentic-modus. De Xiaomi 13 Pro slaagt er ook goed in om diepte te creëren zonder dat je erg dicht bij je onderwerp hoeft te staan.

Volledig scherm Ook de zoomcamera van de Xiaomi 13 Pro is goed in kleuren mooi weergeven in foto's. © Yorick Dupon

Dit is het aspect dat de ervaring van een fototoestel evenaart en maakt het leuk om mee te experimenteren. Zoals de introductie van de ultrabreedhoekcamera bij smartphones meer mogelijkheden gaf en een dosis fun met zich mee bracht. Daarover gesproken: de ultrabreedhoek- en zoomcamera’s doen ook een degelijke job, zeker qua kleuren. Enkele foto’s getrokken met de Xiaomi 13 Pro kan je hier bekijken.

Volledig scherm Van deze moeilijke scène met fel tegenlicht maakt de Xiaomi 13 Pro toch een meer dan bruikbare foto. © Yorick Dupon

Vingerafdrukken, maar snel laden

De Xiaomi 13 Pro is qua uiterlijk een zwarte of witte muis. Glossy achterkant die vingerafdrukken aantrekt, de randen van het scherm die gebogen zijn, de selfiecamera via een gaatje bovenaan het display: we hebben het allemaal al eens gezien. Hoewel de telefoon in ons land 1.299 euro kost, is de afwerking niet tot in de puntjes verzorgd zoals bij concurrerende modellen van Samsung en Apple. Daar heeft Xiaomi dus nog wat werk aan.

Andersom kunnen die nummer één en twee van de Belgische smartphonemarkt wel iets leren van de nummer drie. De Xiaomi 13 Pro heeft een lader in de doos en die kan de telefoon opladen aan 120 watt. Snel laden is een wapenwedloop onder Chinese fabrikanten, maar wat betreft telefoons die bij ons te koop zijn, staat deze Xiaomi bovenaan. Van 0 naar 100 procent in minder dan twintig minuten is simpelweg handig.

Software: smaken verschillen

Zoals landgenoten kiest Xiaomi ervoor om de software zodanig te ontwerpen dat het ergens tussen iPhones en Samsungs valt. Zoals we schreven in onze recensie van de OnePlus 11: smaken verschillen. Mits wat gepruts kan je de software van de Xiaomi 13 Pro wel naar je hand zetten, want er zijn opties genoeg. Over snelheid hebben we daarentegen niet te klagen. We stootten nooit op een hapering, of het nu ging om een berichtje sturen op WhatsApp of een potje gamen.

Ook is het goed dat Xiaomi bij MIUI 14, zoals de softwarelaag heet, ingezet heeft op meer privacy. Verschillende processen zullen op het toestel zelf verwerkt worden in plaats dat er gegevens naar servers moeten worden verstuurd. De telefoon zal wel te pas en te onpas blijven vragen om privacy-overeenkomsten of gepersonaliseerde advertenties goed te keuren, wat niet geruststellend is.

De Xiaomi 13 Pro zal drie nieuwe generaties van Android krijgen, dus tot versie 16 in 2027. Vijf jaar lang krijg je ook beveiligingsupdates op deze telefoon.

Conclusie

De hoofdcamera van de Xiaomi 13 Pro is uitzonderlijk en dat maakt de minpunten van de smartphone meer dan goed. De verkoopcijfers van de telefoon in ons land zullen geen potten breken, maar het is wel interessant om te beseffen dat het niet allemaal draait rond om ter meeste megapixels. Onze hoop is dat andere fabrikanten kijken naar wat Xiaomi hier presteerde en er lessen uit trekken.

Volledig scherm Behalve deze zwarte uitvoering is er ook een wit model van de Xiaomi 13 Pro te koop. © Yorick Dupon

De Xiaomi 13 Pro is vanaf 13 maart online te koop. De telefoon is er in zwart en wit. Voor de variant met 12 gigabyte werkgeheugen en 256 gigabyte opslag betaal je 1.299 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.