REVIEW. Xiaomi 12 Pro is een goedkoper alternatief voor de topsmartphones van Samsung en Apple

smartphonesDe smartphones van Xiaomi verkopen als zoete broodjes in de goedkope segmenten van de markt. Toch brengt het Chinese technologiebedrijf jaarlijks toptoestellen uit. Zo is er dit voorjaar de Xiaomi 12 Pro, met een prijskaartje van 1.099 euro. Het is een buitenbeentje, maar kan wel mee met de grote jongens van Samsung, Apple en Oppo.

Qua ontwerp moet de Xiaomi 12 Pro het vooral hebben van subtiliteit. Zo zijn het glas aan de achterkant van de telefoon en de metalen rails van de zijkanten volledig mat gemaakt. Daardoor reflecteert de Xiaomi minder licht. In de hand voelt die daardoor ook heel anders. Het is even wennen, maar het gebrek aan vingerafdrukken is dat meer dan waard.

Volledig scherm De camera's achteraan de Xiaomi 12 Pro. © Yorick Dupon

Vooraan en achteraan is gebruik gemaakt van Gorilla Glass Victus. Dat is het stevigste type glas dat te vinden is bij Android-telefoons. Xiaomi koos er ook voor om de telefoon wat smaller te maken dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22+. Alles samen is de 12 Pro een aangenaam toestel in gebruik.

Een beetje blauw, maar mooie foto’s

Volledig scherm Een foto getrokken met de ultrabreedhoekcamera van de Xiaomi 12 Pro. © Yorick Dupon

De camera’s achteraan de Xiaomi 12 Pro springen meteen in het vizier. Dat is zeker bij de hoofdcamera het geval, die erg groot uitvalt. Die 50 megapixel-camera moet door z’n grootte meer licht opvangen. Dat lukt ook aardig, want zelfs bij minder goede lichtsituaties maakt de Xiaomi 12 Pro prima foto’s.

Vooral de kleuren vallen mooi uit, al neigen ze meer naar de blauwe kant, wat niet iedereen zal smaken. Soms durft de camera wel eens lichte stukken te hard te overbelichten, waardoor alle details in die stukjes van de foto verdwijnen.

Volledig scherm De hoofdcamera van de Xiaomi 12 Pro zorgt voor een mooie kleurenweergave in foto's. © Yorick Dupon

Ook de zoom- en ultrabreedhoekcamera’s hebben een resolutie van 50 megapixels, wat je niet vaak ziet bij smartphones. Daardoor geven ze veel details weer bij goed licht. De zoomcamera kan echter slechts twee keer optisch inzoomen, wat weinig is voor een topsmartphone.

Volledig scherm Aan de vogel in deze foto is te zien dat de nachtmodus van de Xiaomi 12 Pro het soms moeilijk heeft om voor een scherpe foto te zorgen. © Yorick Dupon

Minpunten bij de Xiaomi 12 Pro zijn de nachtmodus en de selfiecamera. Die eerste is aanwezig, maar verwerkt de beeldinformatie van de hoofdcamera niet optimaal. Daardoor zijn de verschillende laagjes die de software zou moeten samenvoegen duidelijk te zien. De selfiecamera doet veel details verdwijnen. Dat ligt niet aan de software, want dat is ook het geval nadat je de opties voor het ‘mooi maken’ uitschakelt.

Qua software gaat Xiaomi een eigen weg

Ook in andere delen van de software heeft Xiaomi opvallende keuzes gemaakt. De verschillen met de ervaring op toestellen van Samsung of Motorola is namelijk groot. Sommige gebruikers zullen hier geen probleem mee hebben, maar we doken toch liever in de instellingen om de telefoon naar onze hand te zetten. Xiaomi laat gelukkig toe om opties te kiezen die heel wat veel mensen gewoon zijn bij andere Android-smartphones.

De techgigant voorziet de Xiaomi 12 Pro gedurende drie jaar van veiligheidsupdates. Het bedrijf zegt dat de telefoon de updates naar Android 13 en 14 zal krijgen.

Volledig scherm De Xiaomi 12 Pro. © Yorick Dupon

Ook het scherm heeft soms kuren. De ververssnelheid kan variëren tussen 1 frame per seconde en 120. Standaard staat dat op automatische stand, maar dat lijkt in sommige apps volledig fout te lopen. Daardoor is scrollen wel eens erg onhandig. Daarom zetten we na enkele dagen testen de ververssnelheid op het maximum van 120 Hz.

Gemiddelde batterijduur, hypersnelle lader

Dat kan wel een impact hebben op de batterijduur van de Xiaomi 12 Pro. Die is sowieso al gemiddeld te noemen. 4.600 milliampère-uur (mAh) is dan ook aan de lagere kant voor een smartphone van deze grootte. De Oppo Find X5 Pro doet het bijvoorbeeld met 5.000 mAh. Dat valt vooral op wanneer je intensief gamet: dan zie je het batterijpercentage snel dalen. Ook wordt de smartphone warmer dan comfortabel is, maar wanneer je ermee stopt, koelt hij weer snel af.

Game je weinig of niet, dan zal je tevreden zijn over de batterij van de 12 Pro. Anderen zullen dankbaar zijn voor de oplader die aan 120 watt de smartphone van stroom kan voorzien. Op minder dan een halfuur is de batterij van nul naar honderd procent opgeladen. Dat kan zelfs binnen de achttien minuten als je de ‘boost mode’ gebruikt.

Gek genoeg heeft Xiaomi ervoor gekozen om geen officiële IP-rating aan te vragen voor deze smartphone. Het bedrijf laat wel weten dat de 12 Pro gelimiteerd beschermd is tegen stof en water. Wat de impact hiervan is op de garantie van het toestel zegt Xiaomi niet.

Conclusie

Met een adviesprijs vanaf 1.099 euro blijft de Xiaomi 12 onder de prijs van de Samsung Galaxy S22 Ultra (1.249 euro), iPhone 13 Pro Max (1.259 euro) en Oppo Find X5 Pro (1.299 euro). Anderzijds is de smartphone vijftig euro duurder dan de Samsung Galaxy S22+ (1.049 euro).

Volledig scherm De Xiaomi 12 Pro. © Yorick Dupon

Daardoor kunnen we de mankementjes op vlak van software door de vingers zien. Wie de Xiaomi 12 Pro in huis zou willen halen, moet er wel rekening mee houden dat de toptelefoons van Samsung langere softwareondersteuning voorzien. Ook zijn de camera’s net wat beter. Het komt dus neer op persoonlijke voorkeur en dat valt misschien nog het best te beslechten door beide smartphones in een winkel in de hand te nemen.

De Xiaomi 12 Pro is vanaf 1 april te koop voor een adviesprijs vanaf 1.099 euro.

