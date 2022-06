REVIEW. Sonos Ray presteert pak beter dan tv-luidsprekers, maar voor laatste nieuwe snufjes zal je meer moeten betalen

Wel 90 procent van de tv-eigenaars gebruikt de daarbij horende ingebouwde luidsprekers. Sonos wil deze mensen aanspreken met hun nieuwe soundbar Ray. Met een kostprijs van 299 euro is die een pak goedkoper dan andere soundbars in het gamma van het bedrijf. Je geeft er wel de nieuwste snufjes voor op. Is het dan de moeite om de Sonos Ray in huis te halen? Je leest het in deze recensie.

Met de Sonos Ray kan je het geluid van je televisietoestel een upgrade geven door de luidsprekers ervan te vervangen. Dat is grotendeels te danken aan de fysica: de Sonos Ray heeft meer ruimte om geluid te produceren dan de typische moderne flatscreentelevisie. Een extra verkoopargument volgens Sonos is dat je op de Ray via wifi muziek kan afspelen wanneer de tv uitstaat, aan de hand van je smartphone.

Design: opgelet voor kattenhaar

Zoals we van Sonos gewoon zijn, is het ontwerp van de Ray simpel, maar tot in de puntjes perfect uitgewerkt. Het gaat om een soort van ronde trapezoïde, waarbij de speakers prominent vooraan het toestel te vinden zijn. Het geluid van de vier D-klasse versterkers, twee tweeters (voor hoge klanken) en twee midwoofers (voor middenklanken en de bas) komt dus recht op je af wanneer je in de zetel hangt.

Volledig scherm De Sonos Ray in witte uitvoering. © Sonos

Ten opzichte van het televisietoestel van deze recensent is de Sonos Ray wel nét iets te hoog. Daardoor zit de soundbar een beetje voor het scherm en dus net niet in de weg van de ondertitels. Verder gaat het om een compacte soundbar, maar het is wel iets om rekening mee te houden als je je tv en soundbar bijvoorbeeld samen op een tv-kast zet.

Ook moet je opletten met stof en kattenhaar. Dat is zeker bij het zwarte model het geval. Is je woonkamer ingedeeld op een manier waardoor het harige huisdier in kwestie langs de televisie kan wandelen, is het witte model aangeraden. Stof en dergelijke vallen namelijk meteen op bij de zwarte versie. De afwerking van de Sonos Ray is gelukkig niet glanzend, dus vingerafdrukken blijven beperkt bij het donkere model.

Sonos-app gidst je

De Ray in gebruik nemen doe je aan de hand van de Sonos-app. Wie al een recent toestel van het merk in huis heeft, hoeft weinig meer te doen dan de Ray op stroom en tv aan te sluiten. Daarna is het een kwestie van de app openen en de stappen te volgen. Simpel.

Wie enkel Sonos-toestellen heeft die op het S1-platform werken, moet de S2-versie van de app installeren. Minder simpel. Volgens Scott Fink, die de ontwikkeling van de Ray in goede banen heeft geleid, is dat S2-platform nodig omdat er meer rekenkracht achter schuilt die het geluid van de soundbar sterk verbeterd.

Wie nog geen Sonos-app gebruikt, moet zich eerst aanmelden en kan daarna aan de slag met het toevoegen van één of meerdere muziekstreamingdiensten of podcastplatforms. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld twee verschillende Spotify-accounts te koppelen. Eenmaal dat in orde is, kan je onder meer artiesten, playlists en albums tot favoriet maken. Zo zijn ze gemakkelijker terug te vinden in het thuisvenster van de Sonos-app.

Wat mogelijks niet perfect verloopt, is de tv-afstandsbediening afstellen. Je kan die namelijk gebruiken om het geluid van de Sonos Ray aan te passen of muziek te pauzeren, zelfs wanneer de tv uitstaat. Dat werkte bij de recensent niet perfect, waardoor meermaals drukken op de knop om het geluid een beetje harder te zetten de norm werd. Het hangt wel af van de technologie in je afstandsbediening of dit vlot zal werken. Op de site van Sonos kan je er alles over lezen.

Beperkingen door optische kabel

Dat de afstandsbediening niet feilloos samenwerkt met de Ray is gedeeltelijk te wijten aan het gebruik van een optische poort in plaats van modernere HDMI. Met die laatste kan namelijk meer data worden verstuurd tussen een soundbar en televisie. Daardoor is er bij andere modellen van Sonos — maar ook bijvoorbeeld gameconsoles — die de HDMI eARC-standaard ondersteunen slechts één geluidsinstelling aan te passen. Zet je je tv luider of zachter, dan volgen dat soort toestellen gewoon.

Niet bij de Sonos Ray dus. Daarbij moet je eigenlijk de luidsprekers van je televisie uitzetten, waardoor de soundbar het overneemt. Mik je niet perfect met de afstandsbediening, dan pas je eigenlijk tegelijkertijd het geluid van de tv en de Ray aan. Toch klungelig voor een merk dat zich graag profileert met gebruiksgemak.

Volledig scherm Sonos Ray © Sonos

Door het gebruik van de optische kabel ondersteunt de Sonos Ray bovendien geen Dolby Atmos voor surround sound. Dat is een standaard waarmee bijvoorbeeld streamingdiensten als Disney+ en Netflix een hypergedetailleerde surroundervaring zouden moeten kunnen teweegbrengen in huis. Denk: vogels rondom je horen als er een scène in een jungle is. Ook verschillende Xbox-consoles ondersteunen Dolby Atmos.

Dit soort standaarden komen eigenlijk enkel tot hun recht als je voldoende speakers aansluit op je televisie. Niet alleen voor je, bij de tv zelf, maar ook naast de zetel. Wie daarvoor — op termijn — een ferme som geld aan wil uitgeven, laat de Sonos Ray beter links liggen.

Bij Sonos zelf kan je terecht voor prijzige sets die van je huis een bioscoop kunnen maken, maar in die categorie is de concurrentie fors en zijn de mogelijkheden eindeloos. Wie het simpeler wil houden, kan de Sonos Ray combineren met twee Sonos One SL-speakers voor een totaalprijs van 697 euro.

Sprong vooruit ten opzichte van tv-speakers

Dat de optische kabel de Sonos Ray beperkt, wil daarom niet zeggen dat de geluidskwaliteit slecht is. Integendeel zelfs. Het verschil met de kwaliteit van de luidsprekers van de televisie is groot. Zelfs de begingeneriek van VTM-programma ‘Familie’ klinkt bijna goed dankzij de excellente bassen van de midwoofers.

Met een soundbar als de Ray merk je meteen dat je een pak mist door te rekenen op de tv-speakers. Actie- en superheldenfilms klinken een pak meer ‘cinema’. De soundtrack van Streamz-serie ‘Grond’ van Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans komt helemaal tot z'n recht. Dialoog is een pak beter te verstaan.

Er is bovendien ‘spraakversterking’ die je kan aanvinken in de app. Scott Fink legt uit dat die functie het volume van de middentonen en van stemmen verhoogt, waardoor dialoog nóg beter te verstaan moet zijn. In de oren van deze recensent was het verschil met of zonder ‘spraakversterking’ verwaarloosbaar.

Daarnaast is er ook ‘nachtmodus’. Daarbij wordt de audio volgens Fink zodanig aangepast dat er minder verschil is tussen de luidste en zachtste geluiden. Het resultaat is dat je je tv zachter kan zetten, om niemand wakker te maken, maar dat alles nog verstaanbaar blijft. Deze functie werkt wél erg goed.

Je merkt details op in muziek die je misschien niet eerder hoorde. Zo viel het de recensent op dat De Romeo’s wel erg veel moeite doen om in het refrein van ‘Viva De Romeo’s’ mooi meerstemmig te zingen. Ook bij andere genres maakt de Ray het verschil. De verschillende aspecten van songs staan elkaar niet in de weg omdat er in de soundbar voldoende ruimte is voor de verschillende onderdelen. Zo kan je in ‘Suds & Soda’ van dEUS elk aspect van de wall of sound mooi onderscheiden. In klassieke pianomuziek kan je dan weer elke toetsaanslag horen. En een huisfeest geven, zal muzikaal geslaagd zijn, want de Ray kan een fenomenaal luid volume halen en pompende bassen produceren. Al moet je natuurlijk rekening houden met de buren.

Qua gaming is een soundbar als de Sonos Ray gebruiken natuurlijk een grote plus. Zo kan het geluid je nog meer in het verhaal of de actie trekken.

Veel meer dan dat doet de Ray echter niet, want voor een echt surround-soundgevoel zal je een duurder toestel in huis moeten halen door het gebrek aan Dolby Atmos. Al zullen veel gamers een hoofdtelefoon verkiezen.

Geen microfoon of slimme assistent

Wie graag luidsprekers heeft met een ingebouwde slimme assistent als Amazon Alexa of Google Assistent is eraan voor de moeite bij de Sonos Ray. De soundbar heeft namelijk geen microfoons. Een vreemde keuze, aangezien Sonos bij alle recente toestellen op z’n minst de mogelijkheid biedt om te kiezen voor een microfoon.

Een goede uitleg voor de beslissing heeft Sonos niet. Scott Fink zegt dat wie een soundbar wil met een slimme assistent dan beter de Beam of Arc koopt. Die kosten echter honderden euro’s meer dan de Ray. Ook wijst hij op de mogelijkheid om de Ray te koppelen aan twee Sonos One-luidsprekers. Ook dat kost honderden euro’s, maar dan heb je meteen een surroundervaring.

Tot slot wijst Fink erop dat als je al een Alexa- of Google Assistent-product hebt, je dat kan gebruiken om de Ray te besturen. Dat werkt inderdaad, maar als de Ray zelf een microfoon had, zou dat minder omslachtig en sneller werken.

Conclusie

Wie nog geen externe luidsprekers voor de televisie in huis heeft, gaat er ontegensprekelijk op vooruit met een Sonos Ray. Al is dat natuurlijk zo bij eender welke soundbar die je zou kopen. Het streepje voor van Sonos is dat de soundbar gebruiksvriendelijk muziek kan afspelen zonder de tv te moeten aanzetten.

Volledig scherm Van links naar rechts: de Sonos Arc, Beam (Gen 2) en Ray. © Sonos

Waar je wel over moet nadenken, is wat je op langere termijn wil. Ambieer je een heuse thuisbioscoop met de laatste nieuwe snufjes zoals Dolby Atmos, dan kan je beter naar de andere en vooral duurdere Sonos-soundbars kijken of moet je op onderzoek uit bij andere merken. De optische poort van de Sonos Ray beperkt je namelijk sterk in de mogelijkheden. Is een systeem met een soundbar en twee extra speakers al ambitieus voor je, dan zit je met de Sonos Ray vast goed.

Wat je ook kiest: je zal nooit meer naar de speakers van je tv willen luisteren. Er is geen weg terug.

De Sonos Ray is vanaf 7 juni te koop vanaf 299 euro. Voor deze recensie leende Sonos gedurende twee weken een Ray uit aan de redacteur.

