REVIEW. Sonos Era 300 belooft een immersief geluidsbad, maar dat blijkt nog toekomstmuziek

Eén luidspreker die je helemaal omwikkelt met muziek. Dat is de belofte van de Sonos Era 300. Daarvoor doet het Amerikaanse technologiebedrijf beroep op ruimtelijke audio van Dolby Atmos. Al kan je er nog niet helemaal op rekenen. Is het dan te vroeg om 500 euro uit te geven aan de slimme speaker?

Ruimtelijke audio wordt door verschillende muzikanten en producers gezien als de toekomst van de muziek. Bij Sonos vergelijken ze het zelfs met de overstap van mono- naar stereogeluid. Het idee is dat de muziek van alle kanten rondom je kan komen, zoals het geval is in een goede cinemazaal. Dat kan via verschillende technische standaarden, waarvan Dolby Atmos gebruikt wordt in muziek, films en videogames.

Nu dus ook voor het eerst bij de Sonos Era 300. Idealiter kan je verschillende luidsprekers rondom je plaatsen om tot ruimtelijke audio te komen, maar met deze speaker zou je aan eentje al genoeg moeten hebben. Er wordt namelijk met software en goed gepositioneerde onderdelen gespeeld om geluid te laten rondkaatsen via de muren van bijvoorbeeld je woonkamer.

Volledig scherm De Sonos Era 300 in het zwart. © Sonos

Dolby Atmos is een zoektocht

Werkt dit dan zoals beloofd bij de Era 300? We testten het uitvoerig gedurende meer dan twee weken en waren niet onder de indruk. Allereerst is het niet eenvoudig om muziek in ruimtelijke audio te vinden. Je moet om te beginnen een abonnement hebben op Amazon Music of Apple Music.

Daar knelt het schoentje al, want slechts vier procent van de Vlamingen maakt gebruik van die tweede muziekdienst, volgens de Digimeter. Je kan gebruikmaken van de gratis drie maanden die je krijgt bij de aankoop, maar dan is het nog lastig om in de Sonos-app liedjes te vinden in Dolby Atmos. Er komt namelijk pas een icoontje tijdens het afspelen, niet in de rest van de applicatie.

Volledig scherm De Sonos Era 300 in het wit. © Sonos

Zelfs de afspeellijst die Sonos samenstelde met Dolby Atmos-liedjes op Apple Music kon ons niet overtuigen. Instrumenten en gezang zouden rond je te horen moeten zijn, maar dat effect kwam onvoldoende tot uiting. Al was er af en toe wel een lied te vinden dat liet horen hoe Dolby Atmos een meerwaarde kan zijn. Dat was bijvoorbeeld zo bij ‘L’enfer’ van Stromae. Je hoort werkelijk muziek niet alleen van links en rechts komen, maar ook vanaf het plafond, hoe gek dat ook klinkt.

Sonos Era 300 kan ruimte vullen

Niet dat de Sonos Era 300 een slechte luidspreker is, verre van. De explosiviteit van ‘Cha Cha Cha’ van Käärijä blaast je omver als je het afspeelt op deze speaker. Podcasts en praatprogramma’s op de radio klinken helder zonder dat je het volume fors moet verhogen. Doe je dat toch, met bijvoorbeeld ‘Drive’ van Brutus, dan is dat een goede manier om de ruimte volledig te vullen met muziek. Al is het niet per se immersief te noemen.

Volledig scherm Het volume van de Sonos Era 300 kan je veranderen aan de hand van een nieuwe inkeping. © Sonos

Daarnaast gelden de voor- en nadelen van de Sonos Era 100 ook bij het grotere broertje. De speaker bedienen is handiger, dat je Bluetooth of een audiokabel kan gebruiken is een groot voordeel, het gebrek aan Google Assistant is een misser. We moeten ook opmerken dat verschillende recensenten de Sonos Five aanraden als geluidskwaliteit van groter belang voor je is dan ruimtelijke audio. Die duurdere speaker uit 2020 heeft op dat vlak nog steeds een streepje voor.

Conclusie Sonos Era 300 review

De Sonos Era 300 in huis halen voor 499 euro is dus gokken dat artiesten en producers in de toekomst blijven inzetten op ruimtelijke audio. Ons advies is om nooit aankopen te doen op basis van een belofte. Wil je een krachtige luidspreker om muziek mee te streamen in huis, dan blijft de Sonos Five dus de aanrader van dat merk. De officiële adviesprijs is nog steeds 649 euro, maar wie goed rondkijkt kan de Five met ruim 100 euro korting op de kop tikken.

De Sonos Era 300 is te koop voor 499 euro en is beschikbaar in het wit en zwart.

