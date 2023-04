REVIEW. Sonos Era 100 zet twee stappen vooruit, maar ook eentje achteruit

Met de Sonos Era 100 brengt de Amerikaanse luidsprekerfabrikant een opvolger voor de One op de markt, de bestseller van het merk. Sonos blijft bij het beproefde recept, dus veel baanbrekende innovaties zitten er niet in de nieuwe internetspeaker. Op één cruciaal punt na slaagt Sonos erin om erop vooruit te gaan. Of de Era 100 iets voor jou is, zal afhangen van hoe belangrijk je slimme assistenten vindt.

Stap vooruit: meer bass, meer aansluitingen

Laat het duidelijk zijn dat de Sonos Era 100 er fors op vooruit gaat op het belangrijkste aspect. De geluidskwaliteit is namelijk significant beter, zonder dat de luidspreker veel groter is dan de oudere Sonos One. We konden ze zij aan zij vergelijken en wat meteen opvalt, is de nadrukkelijkere bass. Zonder te overheersen, krijgt muziek een pak meer diepte. Dat is ook de simpelste manier om een luidspreker ‘beter’ te doen klinken.

De Era 100 blijft wel een gebalanceerde luidspreker. Nadat je het toestel hebt afgestemd op de ruimte waarin het staat — wat eigenaars van een Androidtelefoon ook eindelijk kunnen doen — krijgen alle soorten muziek een kans om tot hun recht te komen. Of je nu luistert naar het laatste album van Beyoncé met donkere, diepe klanken of je bent meer te vinden voor girl in red met akoestische gitaar: de Era 100 kan ermee aan de slag. Ook wie vooral podcasts luistert, zal graag lezen dat stemmen duidelijk klinken.

Volledig scherm Je kan de nieuwe Sonos Era 100 en Era 300 rechtstreeks verbinden aan een platenspeler. © Sonos

De grootste kritiek op Sonos van mensen die het meeste uit hun audioapparaten willen halen, is dat de speakers van het merk duur zijn in verhouding met de geluidskwaliteit. Daar hebben ze een punt, want Sonos geeft weinig mogelijkheden om in detail te gaan qua instellingen. De focus blijft ook liggen op muziek streamen via het internet en dan boet je in op kwaliteit. Toch is er nu ook de mogelijkheid om via een tussenstuk een platenspeler aan te sluiten op de Era 100.

Voor de prijs van ruim 100 euro kan je ook een acceptabele analoge speaker vinden om je vinyl op af te spelen. Maar dan verlies je natuurlijk de flexibiliteit die Sonos biedt om ook via de app muziek te streamen. Extra mogelijkheden krijg je via de nieuwe Bluetoothverbinding. Dat lijkt ons handig wanneer er bezoek over de vloer komt: zo hoef je niet je telefoon door te geven aan iedereen die muziek wil kiezen.

Stap achteruit: geen Google Assistent meer

Sonos en Google hebben al een tijdlang een conflict over patenten. Hoewel Sonos stellig blijft beweren dat het er niets mee te maken heeft, valt het toch op dat je voor het eerst in jaren geen Google Assistent kan gebruiken op een luidspreker met microfoon van het merk. Enkel Sonos Voice Control en Amazon Alexa zijn beschikbaar om de speaker met je stem te besturen.

Volledig scherm De Sonos Era 100 in het wit. © Sonos

Voor de grote landen waar Sonos actief is, heeft het minder impact. In de VS of Frankrijk kan je namelijk probleemloos een van de boven vernoemde assistenten gebruiken in het Engels of Frans. Voor Vlamingen en Nederlanders valt met Google Assistent een technologie weg die Nederlands verstaat.

Wat betekent dat nu concreet? Heb je slimme apparaten in huis gehaald en dat ecosysteem gebouwd rond Google, dan kan je het vergeten om een Sonos One te vervangen door een Era 100. Maak je gebruik van het Alexa-systeem, dan zal je dat probleem niet hebben. Heb je weinig met smart home, maar wil je wel verbaal kunnen vragen aan je luidspreker om muziek af te spelen, dan mag je geen Spotify-abonnee zijn. Die streamingdienst werkt namelijk niet samen met Sonos Voice Control. Samengevat is de slimme assistentie bij de Era 100 de duidelijke achilleshiel.

Stap vooruit: gemakkelijker volume aanpassen

Op fysiek vlak ziet de Sonos Era 100 er al bij al weinig anders uit, behalve wanneer je naar de bovenkant van de luidspreker kijkt. De fabrikant voegde namelijk aanraakknoppen toe om terug of vooruit te spoelen. Ook de volume regelen is wat anders. Er is nu namelijk een brede inkeping waarover je kan vegen om je muziek luider of zachter te zetten. Een grote verbetering, want dat maakt het intuïtiever.

Volledig scherm De Sonos Era 100 is net wat hoger dan voorganger Sonos One. © Sonos

Jammer dat Sonos die lijn niet doortrok. De enige echt fysieke knop zit namelijk achteraan de luidspreker. Die schakelt de microfoon elektronisch gezien volledig uit. Bovenaan is ook een aanraakknop om de microfoon gemakkelijk tijdelijk te muten. Meer échte knoppen waren welkom geweest. Hoewel het niet past in de trend van modern en strak design, zijn die wel handiger in gebruik. De aanraakknoppen van de Era 100 werken zeker degelijk, maar er gaat weinig boven de fysieke feedback van een échte knop.

Conclusie Sonos Era 100 review

Het gebrek aan Google Assistent is een misser, maar enkel voor wie de gewoonte heeft om er gebruik van te maken. Uiteindelijk is de luidspreker aansturen via de smartphone ook perfect functioneel. Verder is de Sonos Era 100 op alle vlakken een verbetering. Het prijskaartje van 279 euro is niet mis, maar je krijgt er dan ook veel voor terug.