REVIEW. Samsung Galaxy Z Fold 5: volharding loont, maar kost te veel

Samsung is één van de weinige fabrikanten die al jaren volop inzet op vouwbare smartphones. En dat loont: de Fold 5 is in vergelijking met de eerste varianten een wereld van verschil. Maar is hij al volwassen genoeg om ook op je verlanglijstje te staan?

Zijn vouwbare smartphones nu écht een volwaardige productcategorie? Het begint er stilaan op te lijken, volgens marktonderzoeker Counterpoint zijn er wereldwijd 2.5 miljoen van verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar. Nog altijd wel maar een klein deel van het totale aantal smartphones dat over de toonbank gingen (280 miljoen) in dezelfde periode. Maar je kan er dus al ‘s eentje tegenkomen als je op de Groenplaats in Antwerpen op de telefoons van anderen let.

Samsung houdt vol

In zekere zin bewijst dat wel dat er een markt voor bestaat en dan is Samsung zo ongeveer de belangrijkste fabrikant geworden die zich daar op smijt. Met de Galaxy Z Fold 5 levert het een opvolger af. En om heel eerlijk te zijn: echt revolutionair is die niet. Maar niemand had dat ook verwacht. De technologie van vouwbare smartphones is nog altijd relatief nieuw, en bedrijven zoeken naar incrementele verbeteringen zoals dat heet. Zo kon je de vorige variant niet helemaal dichtvouwen, bij deze is dat anders. hij ziet er daardoor een pak strakker uit. En hij is lichter dan zijn voorganger.

Volledig scherm Het hoesje voor de Fold 5 mét opbergplaats voor een Galaxy Z Fold 5 S Pen Fold Edition. © Kenneth Dée

Display

Wie de Fold uitvouwt krijgt nog altijd een mooi 7.6 inch display te zien, deze keer iets beter bestand tegen stevig zonlicht merken we op. Het is 30 procent lichter dan bij de voorganger. En daar draait het natuurlijk om: je draagt een kleine tablet met je mee en dan wil je die ook gewon overdag en buiten kunnen gebruiken. Dat viel ons best goed mee, weliswaar hadden we tijdens onze test net geen extreem zonnige dagen.

Volledig scherm Het scherm is beter tegen zonlicht bestand. © Kenneth Dée

De vorm van het uitgevouwen scherm bepaalt meteen ook de hele vorm van de smartphone, die erg langwerpig voelt in vergelijking met een aantal concurrenten zoals de Pixel Fold van Google. Sinds ik die iets minder rechthoekige telefoon in de handen kreeg ben ik een voorstander van het meer ‘vierkante’ formaat. Maar dat is een kwestie van smaak, bovendien is de Google bij ons (officieel) niet te koop dus twijfelen over één van beiden is niet aan de orde.

Het ziet er mooi uit, maar we maken ons wat zorgen over zandkor­rels tussen de twee displays.

Er is een reden waarom Samsung ook de Flip op de markt heeft: een totaal andere vorm heeft die. En hij voelt voor mij toch iets vernieuwender en handiger aan. Wat de Fold 5 wél meekrijgt is een scharnier dat beduidend meer ‘dicht' kan. Dat betekent dat er quasi geen vervelende spleet meer tussenzit. Als je het over incrementele vooruitgang hebt: dit is zo’n aspect, maar wel een belangrijk. Visueel is dat mooier, maar we maken ons een beetje zorgen over zandkorrels die tussen de twee displays komen te zitten en dus het schem zouden kunnen krassen, al hebben we dat zelf niet waargenomen. Volgens Samsung is daar aan gedacht, en voorkomt een buffer boven het scherm dat scenario.

Volledig scherm De Fold 5 vouwt nu ook iets beter dicht. © Kenneth Dée

Foto’s zijn onberispelijk

Met de foto’s van de Fold 4 was niets mis, daarom vinden we het niet erg dat de Fold 5 het vooral moet hebben van een nieuwe chipset (de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2). De grootste vooruitgang voor foto’s uit smartphones zit ‘m nu eenmaal nog in de verwerking va afbeeldingen, dat wil zeggen: een toestel dat algoritmes gebruikt om foto’s te verbeteren door bijvoorbeeld gras te herkennen en dat natuurlijk groen te kleuren. Er zijn weinig redenen om niet te houden van de foto’s die de Fold 5 produceert. Zowel de frontcamera als de andere lenzen zijn produceren de kwaliteit die je verwacht van een toptelefoon.

Volledig scherm Zelden zag onze kantoorplant er zo levendig uit op een foto. © Kenneth Dée

Lichter lezen

Een onderschatte functie van de Fold is er eentje voor de lezer: het is best aangenaam om op het scherm van de Fold boeken te verslinden. We hebben wel geleerd om het toestel en de software daarvoor in ‘dark mode' te zetten. Dan ben je minder afgeleid door de ‘vouw’ die je onder sommige omstandigheden toch nog ziet. Maar we hebben van vouwbare smartphones in zekere zin in ons hoofd wel een potentiële vervanger gemaakt voor een e-reader.

Volledig scherm USB-C is niet gelimiteerd tot 25W laden, de Fold 5 kan echter niet meer aan. © Kenneth Dée

Dat de Fold 5 minder weegt dan zijn voorganger heeft daar waarschijnlijk ook mee te maken: het valt ons op dat dit toestel handiger en minder vermoeiend is om vast te houden. Een nadeel vinden wij de trage laadsnelheid. Met 25W breek je geen potten. Dat je bij een toestel met deze prijs geen lader krijgt is ook gewoon wat bizar. We zijn er intussen wat aan gewend geraakt bij zowat alle fabrikanten, maar laadmogelijkheden zou in het geval van een toptelefoon zoals deze toch gewoon meegeleverd moeten worden.

Voor de swag moet je het niet meer doen.

Conclusie

Minstens 1.899 euro ben je kwijt, als je deze Fold koopt met 256 GB RAM, 2.019 euro als je voor 512 gaat. Wil je een pennetje en case? Reken 100 euro extra. Dat is te duur voor iemand die gewoon een smartphone zoekt, daar kunnen we niet omheen. Ook al krijg je een toptoestel, als je voor fotografie gaat kan je voor veel minder een iPhone (14) Pro Max vinden of een Galaxy S23 Ultra.

Je moet dus al écht een vouwbaar display willen, en Android, voor je overstag gaat voor een Fold 5. Maar ben je op zoek naar dat type toestel (en heb je nog geen Fold 4), dan maak je door deze te bestellen de beste keuze. Ook al word je tegenwoordig iets minder bekeken met je toestel op straat dan vroeger, voor de ‘swag’ moet je het dus niet meer doen.



Lees ook: