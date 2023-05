REVIEW. Samsung Galaxy Book 3 heeft juiste prijs, maar stelt op één vlak teleur

Voor 999 euro koop je met de Samsung Galaxy Book 3 een groot laptopscherm in een aantrekkelijk design. We testten de computer een maand lang uit en werden verrast door het lage gewicht, maar één aspect kon ons minder bekoren.

MacBook-achtig

Laten we er geen doekjes om winden: Samsung gaat met de Galaxy Book 3 rechtstreeks de concurrentie aan met de laptops van Apple. De aluminium behuizing met een inkeping onder het trackpad schreeuwen ‘MacBook’.

Op zich niets mis mee, want de Koreaanse techgigant vult hiermee een gat in het gamma van de Amerikaanse concurrent: een laptop van rond de 1.000 euro met groot 15,6 inch scherm en premium uitstraling.

Achilleshiel

Het toetsenbord van de Galaxy Book 3 had beter kunnen zijn. Bij Windows-laptops van rond de 1.000 euro kan je tegenwoordig beter krijgen. Zo is de toetsaanslag net wat te oppervlakkig, waardoor het goedkoop aanvoelt tijdens het typen. Wel mooi meegenomen is het ingebouwde nummerklavier aan de rechterkant.

Daarnaast is het trackpad de achilleshiel van de Samsung Galaxy Book 3. Door de afwerking merkten we dat vingers er niet vlot over konden glijden. Dat is essentieel om de laptop goed te kunnen gebruiken zonder externe muis. Een jammere zaak, want andere Windows-laptops in deze prijsklasse hebben dit probleem al een tijdje achter zich gelaten.

Het scherm van de Book 3 is een groot pluspunt. Dat heeft een matte afwerking waardoor reflecties minder een probleem zijn. Zoals we van Samsung verwachten, geeft het kleuren mooi weer. Hoewel de resolutie aan de lage kant is voor een scherm van deze grootte, stoorde ons dat tijdens de testperiode niet.

Het blijft een Intel-processor

Op twee andere vlakken is de vergelijking met een MacBook Air bijna oneerlijk te noemen. Zo heeft de Samsung Galaxy Book 3 wel degelijk actieve koeling. Van zodra je de processor dus onder druk zet met taken als fotobewerking of veel tabbladen in Chrome, zal je een ventilator horen.

De zuinige processors van Apple hebben dat probleem minder, waardoor je ook een fenomenale batterijduur hebt. Niet dat de batterij van de Book 3 slecht is, maar wie bijvoorbeeld een dag lang op de schoolbanken moet zitten, neemt best de lader met zich mee. Die is gelukkig compact en kan de laptop relatief snel opladen.

We gebruikten de Galaxy Book 3 voornamelijk om redactiewerk te doen. Dat speelt zich voornamelijk in de webbrowser af, met af en toe fotobewerking in Photoshop. De laptop had daarbij geen problemen om te volgen, zelfs met een grote hoeveelheid openstaande tabbladen met livestreams en zware webapps zoals TweetDeck. De Intel Core i5-processor en acht gigabyte werkgeheugen zijn dus voldoende voor wie dat soort werk wil verzetten.

Conclusie Samsung Galaxy Book 3

Met een prijskaartje van 999 euro krijg je dus veel waar voor je geld. De prijs-kwaliteitverhouding is ideaal voor een student hoger onderwijs die op zoek is naar een Windows-laptop. Zit je in het ecosysteem van Apple, dan opteer je toch beter voor een MacBook Air die enkele streepjes voor heeft, waaronder dat trackpad.

De Samsung Galaxy Book 3 is te koop vanaf 999 euro. Voor die prijs koop je het model met Intel Core i5-processor, acht gigabyte werkgeheugen en 512 gigabyte opslag. De laptop is enkel beschikbaar in het grijs.

