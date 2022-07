REVIEW. Samsung Galaxy A53 haalt het met de hakken over de sloot en dat is een jammere zaak

De eerste indrukken van de Samsung Galaxy A53 waren goed. Ja, er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van plastic bij deze smartphone, maar dat is niet uitzonderlijk in deze prijsklasse. Samsung is er wel in geslaagd vingerafdrukken te vermijden door te kiezen voor een matte afwerking. Ook is het camera-eiland elegant afgewerkt. Een bijkomend voordeel van plastic is dat de smartphone erg licht weegt en dus aangenaam voelt in de hand. Wel is aangeraden een hoesje te kopen, want uit ervaring blijkt dat plastic smartphones gevoeliger zijn voor krassen.

Aan de andere kant van de Galaxy A53 vinden we het scherm dat zeer degelijk is. Zoals te verwachten: de Koreaanse technologiereus is een voorloper op vlak van smartphonedisplays. De kleuren zullen voor sommige gebruikers iets te fel worden weergegeven, maar het merendeel van de consumenten zal daar net fan van zijn. Foto’s zien er namelijk net wat beter uit dan op andere schermen. Tijdens de erg zonnige dagen van de recensieperiode bleek het scherm echter niet helder genoeg te kunnen worden, waardoor de leesbaarheid eronder leed.

Frustrerend

De Samsung Galaxy A53 kan het scherm 120 keer per seconde verversen. Dat lukt ook, maar andere aspecten zijn dan weer tergend traag. Het contrast met de Motorola Edge 30, die dezelfde adviesprijs heeft, kan niet groter zijn. Zo is het vaak te lang wachten tot de A53 een app geopend krijgt. Wanneer er multimedia aan te pas komt, zoals bij muziekstreamingdiensten, valt het echt op dat de telefoon niet krachtig genoeg is.

Ook heeft de camera-app te veel tijd nodig om actief te worden. Daardoor mis je gemakkelijk fotomomenten. Wat er aan de basis ligt van deze zwakke prestaties is niet volledig duidelijk, maar twee software-updates tijdens de testperiode verhielpen het euvel niet.

De camera’s zelf leveren op zich goede resultaten af. Achteraan de A53 vind je vier lenzen, waaronder een ultrabreedhoek-, zoom-, en macrocamera. Die laatste is er zoals bijna altijd voornamelijk voor de show en zal je nagenoeg amper gebruiken. Wel zal de camera-app je te pas en te onpas wijzen op het bestaan ervan.

De vier camera's en flash van de Samsung Galaxy A53.

De hoofdcamera is oerdegelijk. Verwacht er echter geen hoogstandjes van. Zo valt op dat de uiterste delen van foto’s onscherp zijn en kan de A53 niet altijd goed om met fel licht. Wel zitten de kleuren goed als je om kan met hemels die felblauw kleuren. In tegenstelling tot de Edge 30 heeft deze Samsung geen problemen met het vastleggen van de kleur rood.

De ultrabreedhoek en zoom vullen de hoofdcamera mooi aan, maar doen niets spectaculair. Zoals te verwachten in deze prijscategorie zijn ze vooral bedoeld om te gebruiken wanneer er voldoende zonlicht is. Enkele foto’s getrokken met de Samsung Galaxy A53 zijn hier in volledige kwaliteit te raadplegen.

De Samsung Galaxy A53

Een groot voordeel voor wie de Samsung Galaxy A53 in huis haalt is de software-ondersteuning op lange termijn. Het bedrijf garandeert namelijk tot vier Android-upgrades. Vijf jaar lang krijgt deze smartphone beveiligingsupdates. Dat is een belofte die weinig toestellen in deze prijsklasse mee krijgen. Het is wel afwachten of Samsung erin slaagt om de gebruikservaring niet nog slechter te maken door toekomstige functies.

Conclusie

Het is moeilijk de Samsung Galaxy A53 aan te raden. Jammer, want een goed toestel dat 449 euro kost, is iets wat veel consumenten zoeken. Wanneer deze smartphone later dit jaar met tientallen euro’s in de aanbieding staat, is de prijs-kwaliteitsverhouding beter te slikken. Op dit moment is het echter een beter idee de Motorola Edge 30 in huis te halen. Ook andere smartphones, zoals de Sony Xperia 10 IV, die onze redactie nog moet testen, zijn vermoedelijk een betere koop, maar daarover later meer.

