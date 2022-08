REVIEW. Samsung Fold 4 is fantastische plooibare smartphone voor klein aantal mensen

Een smartphone die wanneer nodig magischerwijs een tablet kan worden, is al enkele jaren geen fantasietje van scififilmmakers. Hier in de echte wereld is er met de Samsung Galaxy Z Fold 4 een plooibare telefoon die op vlak van hardware de droom evenaart. Jammer dat de apps nog achterop hinken.

De Samsung Fold 4 is op fysiek vlak het best te omschrijven als de Tesla Model X van smartphones. Het is eigenlijk te groot om praktisch te zijn. In dit geval geen plooideuren, maar wel een plooibaar scherm ter grootte van een kleine tablet. En vooral: ondanks alle praktische bezwaren zijn gebruikers er grote fan van.

De Fold 4 is dan ook een onhandige smartphone. Het scherm aan de buitenkant is ondertussen groot genoeg om bruikbaar te zijn wanneer je je twee handen niet vrij hebt om de smartphone open te vouwen. Wel is het geheel zo dik dat je de Fold enkel kan buitenshuis kan meenemen als je een tas of gigantische broekzakken hebt.

Multimedia krachtpatser

Ofwel knijp je een oogje dicht voor die beslommeringen, ofwel lever je de Fold 4 in en koop je met dat geld een ‘normale’ smartphone en een kleine tablet. Die eerste groep mensen is naar alle waarschijnlijkheid relatief klein, maar zij zullen deze foldable in hun leven willen omdat een krachtpatser met zo’n groot scherm op zak hebben onevenaarbaar is.

Volledig scherm Het binnenste scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 4. © Yorick Dupon

Het grote scherm biedt namelijk een heel aantal mogelijkheden. Je kan daadwerkelijk nuttig werk verzetten, zonder daarvoor een laptop mee te hoeven sleuren. Daarbij hoef je dan niet tussen verschillende applicaties te wisselen, maar kan je ze simpelweg naast elkaar plaatsen. Boodschappenlijsten opstellen, documenten vergelijken, mails opstellen, zijn daardoor net iets gemakkelijker. En daarnaast kan je natuurlijk video’s kijken of games streamen op dat grotere scherm.

Camera’s vormen de grootste vooruitgang

Eén van de belangrijkste kritieken op de Samsung Galaxy Fold 3 van vorig jaar was de prestatie van de camera’s. Dit jaar heeft de Koreaanse techgigant werk gemaakt waardoor foto’s en video’s beter overeenstemmen met de adviesprijs van 1.799 euro.

Volledig scherm Het Centraal Station in Antwerpen, gefotografeerd met de Samsung Galaxy Z Fold 4. © Yorick Dupon

Volledig scherm De ochtendzon, vastgelegd met de Samsung Galaxy Z Fold 4. © Yorick Dupon

In een foldable is er altijd minder ruimte voor onderdelen omdat het plooimechanisme veel plek in beslag neemt. Toch is Samsung erin geslaagd om de hoofdcamera van de S22-smartphone toe te voegen aan de Fold 4. Daardoor zijn foto’s bij slechte lichtomstandigheden wél goed te noemen. Enkele foto’s getrokken met de Fold 4 kan je hier bekijken.

Het app-probleem

De apps, daar loopt het fundamenteel fout bij de Fold 4. Lastig, want aan dat probleem kunnen Samsung en Google op korte termijn weinig doen. Beide bedrijven hebben de afgelopen jaren nochtans hun uiterste best gedaan. Het resultaat van dat werk zorgt ervoor dat je vlotjes apps naast elkaar kan plaatsen en kan herschalen naar een grootte die het handigste voor je is.

Maar niet alle apps werken daar goed aan mee. Er zijn er namelijk nog steeds die gemaakt zijn om enkel en alleen goed te werken op de klassieke smartphone. Andere apps maken daarnaast slecht gebruik van de ruimte die zo’n groot scherm biedt. Zo kan je bij Twitter één à twee tweets tegelijkertijd zien en is Instagram nagenoeg onbruikbaar.

Het gras is niet altijd groener aan de overkant, maar het is algemeen geweten dat (op Instagram na) de app-situatie bij iPadOS beter is dan bij Android. Google en een heel aantal fabrikanten hebben tablets namelijk jaren lang laten links liggen en dat speelt plooibare smartphones als de Fold 4 nu parten.

Zoals alle dure modellen van Samsung krijgt de Fold 4 vier generaties aan Android-updates. Dat is tot en met versie 16 van het besturingssysteem. Ook zijn er vijf jaar aan veiligheidsupdates gegarandeerd.

Voor de fans van gadgets met een groot budget

De Samsung Fold 4 is geen smartphone voor het brede publiek. Zelfs voor heel wat liefhebbers van de laatste nieuwe technologische snufjes is dit door de prijs van 1.799 euro te hoog gegrepen. Wie wel het nodige kapitaal kan aantrekken om deze telefoon in huis te halen, weet best waaraan die begint.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Fold 4. © Yorick Dupon

De Fold 4 is niet altijd even handig in gebruik, maar het grote en opvouwbare scherm blijft uniek. Al is het na vier versies van dit type telefoon overduidelijk dat als de toekomst van smartphones plooibaar is we zullen rondlopen met toestellen die meer op de Samsung Flip 4 lijken.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is te koop vanaf 1.799 euro en dan krijg je het model met 128 gigabyte aan opslag.

