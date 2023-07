REVIEW. Samsung Flip 5 is 100 euro duurder: is de plooitelefoon ook beter dan vorig jaar?

Nadat Samsung de wereld verraste met de plooitelefoon, leek de technologiereus de afgelopen jaren wat ingedommeld. De Galaxy Z Flip 5 is met een adviesprijs van 1.199 euro wel fors duurder dan de voorganger, maar het toestel toont aan dat Samsung terug is wakker geschoten. Wat is er verbeterd? En is hij het geld waard volgens onze recensent?

Eind juni noemden we de Motorola Razr 40 Ultra met adviesprijs van 1.199 euro “de beste plooitelefoon van het moment”, maar toen wisten we al dat een maand later de Samsung Flip 5 zou opduiken. Na een week testen, oordelen we dat Samsung de kroon terug kan opeisen. Het eerste argument in het voordeel van het nieuwe model is het scherm aan de buitenkant.

Groter schermpje

Vergeleken met de Motorola-telefoon is dat zogenaamde ‘Flex Window’ van de Flip 5 net iets kleiner en puur op papier zijn de specificaties beter, maar Samsung heeft meer moeite gedaan om het overzichtelijk te houden. Je kan voor het vergrendelscherm kiezen tussen verschillende ontwerpen, van minimalistisch tot overladen met informatie.

Aan de linkerkant kan je een snelle blik werpen op de melding, bovenaan vind je enkele snelle instellingen. Rechts zijn er widgets te kiezen. Die zijn talrijker en nuttiger dan bij de Razr 40 Ultra en de Samsung Galaxy Flip 4 van vorig jaar. Samengevat is er dus goed gebruik gemaakt van de extra beschikbare ruimte.

Premium prijs, premium design

Wanneer je de telefoon dicht plooit, is de spleet eindelijk verwaarloosbaar. De Motorola Razr 40 Ultra en Samsung Flip 5 zijn even duur, maar de laatste heeft een uiterlijk dat beter bij dat prijskaartje past. De afwerking is eleganter en mooi symmetrisch. Het grote hoofdscherm is net wat beter. Het is namelijk scherper en beter bestand tegen vingerafdrukken.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Flip 5 vouwt netjes dicht. © Yorick Dupon

We zijn tevreden over de batterijduur van de Flip 5. Het is geen telefoon die je twee dagen kan gebruiken na een laadbeurt, maar in tegenstelling tot de voorganger en de concurrentie haal je wel vlotjes het einde van de avond. Dat moet te danken zijn aan de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 processor, want de batterij is fysiek even groot als vorig jaar. De Flip 5 voelde tijdens de test nooit te warm aan, maar er was de afgelopen dagen geen hittegolf.

Camera’s: stapje vooruit dankzij software

Op papier zien we geen veranderingen aan de drie camera’s van de Flip 5. Het gaat hier nog steeds om een selfie-, ultrabreedhoek- en standaardcamera. In tegenstelling tot niet-plooibare telefoons in dezelfde prijsklasse is er dus geen zoomcamera, maar niet iedereen zal die per se missen.

Volledig scherm Bij zonsondergang houdt de Samsung Galaxy Flip 5 het goed stand. © Yorick Dupon

Volledig scherm De Samsung Flip 5 overdrijft graag met rode tinten. © Yorick Dupon

Ons valt op dat Samsung goed gesleuteld heeft aan de beeldverwerking. De kleuren rood en blauw worden nog steeds fel uitgespeeld in foto’s, maar daarnaast kan de Flip 5 goed om met verschillende situaties. Als er veel zonlicht is, merken we minder vaak overbelichting. Wanneer het donkerder is, houdt de plooitelefoon beter stand. Even goed als de duurste toptelefoons van Samsung en Apple is het nét niet, maar voor de meeste gebruikers is het meer dan goed genoeg. Meer foto's gemaakt met de Flip 5 kan je hier bekijken.

Volledig scherm Op veel vlakken zijn foto's van de Flip 5 even goed als die van even dure toptelefoons. © Yorick Dupon

Duurzaam voor gebruiker en planeet?

Elke fabrikant voelt zich genoodzaakt om duidelijk te maken wat er gedaan is om de impact op de planeet minder groot te maken. Bij de Samsung Flip 5 zijn er 9 onderdelen meer dan bij de Flip 4 die voor een deel zijn gemaakt uit gerecycleerd materiaal. Het gaat dan om verschillende soorten plastic, aluminium en glas. Dat is goed, maar er is nog veel werk aan de winkel. Zo is het delven van metalen rampzalig voor mens en milieu.

Volledig scherm Opengevouwen is de Samsung Galaxy Flip 5 ongeveer even groot als niet-plooibare telefoons. © Yorick Dupon

Daarnaast roept een nieuwe Flip telkens opnieuw de vraag op of het scherm beter bestand is tegen jarenlang openen en sluiten. Daarop hebben we geen antwoord na slechts een week testen. Wel kunnen we zeggen dat de Flip 5 een beter certificaat heeft dan de Motorola Razr 40 Ultra als het op waterbestendigheid neerkomt. Voor stofdichtheid kan Samsung geen bewijs leveren. De afgelopen jaren leerden we wel dat plooibare telefoons best weggehouden worden van zand.

Volgens Samsung is de Flip 5 beter bestand tegen schokken dan de voorganger. Op vlak van software voorziet het bedrijf vier jaar lang updates aan het Android-besturingssysteem en vijf jaar lang krijg je veiligheidsupdates. Motorola belooft slechts drie jaar aan Android-updates.

Conclusie

De grote nieuwigheid aan de Samsung Flip 5 is het scherm aan de buitenkant. Dat is eindelijk écht nuttig, zonder dat het je te snel zal afleiden. Er zijn enkele broodnodige verbeteringen. De plooitelefoon is daardoor een schot in de roos. Het concept zal nooit iedereen kunnen overtuigen, maar wie dit soort smartphone overweegt, heeft vanaf dit jaar nog weinig redenen om te twijfelen.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Flip 5 kunnen we de beste plooitelefoon van het moment noemen. © Yorick Dupon

De Samsung Flip 5 is vanaf 7 augustus te koop vanaf 1.199 euro in de kleuren muntgroen, zwart, wit, lavendel, grijs, blauw, groen en geel.

