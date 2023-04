REVIEW. Opvallend design van Nothing Ear (2) verbergt fikse upgrade

Voor de Londense startup Nothing begon het allemaal met de draadloze oortjes Ear (1). Bij de Ear (2) wordt de kenmerkende stijl met doorzichtige onderdelen doorgezet. Er is daarnaast aan de geluidskwaliteit en de software gesleuteld. We testten ze gedurende een kleine maand uit.

In essentie is er weinig veranderd ten opzichte van de Ear (1). Ook bij de Ear (2) vinden we veel transparant plastic terug bij het doosje en de oortjes zelf. Het doosje van het nieuwe model is wel net iets compacter, maar zonder dat de Ear (2) daarvoor inboet op vlak van batterijduur.

Al is die nog steeds niet fantastisch. Als je de oortjes gebruikt met actieve geluidsonderdrukking kan je ze zo’n vier uur lang aan een stuk gebruiken. Andere oortjes die rond de 150 euro kosten houden het enkele uren langer vol.

Volledig scherm Ook de Nothing Ear (2) is draadloos op te laden, zoals hier getoond wordt bij de Nothing Phone (1). © Nothing

Wel een sprong vooruit is de geluidskwaliteit. De vorige oortjes presteerden onder het gemiddelde, maar de Nothing Ear (2) doet het even goed als bijvoorbeeld de duurdere OnePlus Buds Pro 2 (179 euro). De startup koos er wel voor om de bassen en hoge tonen wat harder te laten doorkomen dan ideaal. Over het algemeen zal je daar geen last van ondervinden, want het valt pas op als je bewust vergelijkt.

Volledig scherm De nieuwe Nothing Ear (2) in het wit. © Nothing

Wie dat toch wat wil rechttrekken, kan gebruikmaken van de Nothing X-app. Die werkt zowel op Android-telefoons als iPhones, in tegenstelling tot de app die recente Samsung-oortjes nodig hebben. Bij de Ear (2) heb je meer softwarefuncties dan bij de vorige het geval was. Zo kan je het geluidsprofiel naar je hand zetten. Dat kan manueel of met een automatische test.

Er zijn meer mogelijkheden om de actieve geluidsonderdrukking aan te passen, zowel automatisch als manueel. Die werkt bovendien een pak beter. Zo merkten we dat bijvoorbeeld wind goed wordt weg gefilterd, wat ervoor zorgt dat de Ear (2) een pak aangenamer is in gebruik.

Volledig scherm Een van de oortjes van de Nothing Ear (2). © Nothing

De Bluetooth-verbinding met de smartphone is stabieler gemaakt en je kan nu twee toestellen tegelijkertijd verbinden met deze oortjes. Ze zijn daarnaast ook gemakkelijker te bedienen. Een vaak gehoorde klacht over de Ear (1) was dat het aantikken om muziek te pauzeren niet altijd even goed werkte en bovendien niet aangenaam was. Nu moet je de steeltjes van de Ear (2) samenknijpen — lang, kort, meerdere keren — en dat gaat vlotter.

Op bijna alle vlakken gaat de Ear (2) erop vooruit. Dat is maar goed, want met een prijskaartje van 149 euro is er weinig marge voor fouten. Voor wie bij lancering de Ear (1) kocht is dit zelfs een te verantwoorden aankoop. Voor andere mensen is de Nothing Ear (2) niet te negeren, toch als de unieke stijl je bevalt.\

De Nothing Ear (2) is sinds 28 maart wereldwijd te koop voor 149 euro.

