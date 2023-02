REVIEW. OnePlus 11 roept de vraag op: “Doen ze daar eigenlijk nog moeite?”

Het techjaar wordt deze keer afgetrapt met de OnePlus 11. De fabrikant heeft wat te bewijzen dit jaar. Kan het zijn relevantie bewijzen naast zustermerk Oppo? Kan de OnePlus 11 voldoende opvallen tussen smartphones van grotere merken zoals Samsung en Apple? We zoeken naar antwoorden in deze recensie.

Zorgenkind

De smartphone-industrie zit in de put, maar de bodem lijkt nog niet bereikt. De totale verkoop is eind vorig jaar in recordtempo gedaald en daarbovenop verwacht Samsung een verdere daling in 2023. Als het slecht gaat, komt de vraag naar consolidatie altijd piepen. Toplui vragen zich dan af welke merken nog moeten blijven bestaan.

Dat zou OnePlus zorgen moeten baren, want het is al even het probleemkind van het Chinese technologiebedrijf BBK Electronics, dat ook de merken Oppo, Vivo en Realme in huis heeft. Die drie zijn wereldwijd aan een opmars bezig en Oppo probeert ook in ons land door te breken. Een telefoon als deze OnePlus 11 moet daarom bewijzen dat het merk sterk genoeg is om onafhankelijk overeind te blijven.

Volledig scherm Het camera-eiland van de OnePlus 11: je kan er niet naast kijken. © Yorick Dupon

Erg veel ambitie straalt de OnePlus 11 in ieder geval niet uit. Ja, het camera-eiland is gigantisch en springt daardoor in het oog. Wie deze telefoon in huis haalt, kan zich dus zeker verwachten aan vragen erover.

Daar stopt het wel, want de smartphone is op andere vlakken moeilijk te onderscheiden van de OnePlus 10 Pro en OnePlus 10T van vorig jaar, maar ook telefoons van het merk van in 2021. Geen ramp, want andere technologiebedrijven doen dit ook, maar je breekt er geen potten mee.

Camera doet vreemd

De foto’s die de OnePlus 11 maakt met die uit de kluiten gewassen camera zijn over het algemeen degelijk. Zo valt het op dat de nachtmodus een forse sprong vooruit heeft genomen ten opzichte van de telefoons van vorig jaar. Al zijn er wel wat negatieve kanttekeningen te maken.

Zo doet de OnePlus 11 vreemde dingen wanneer er veel zonlicht is. Soms kiest de telefoon ervoor om kleuren wel erg te overdrijven, waardoor ze er onnatuurlijk uitzien. Andere keren loopt het verwerken volledig fout, zoals hieronder te zien is.

Volledig scherm De camerasoftware van de OnePlus 11 gaat soms volledig de mist in. © Yorick Dupon

Dat is een gevolg van de HDR-technologie. Daarmee worden verschillende foto’s snel achter elkaar genomen en door de telefoon samengevoegd. Het doel is een eindresultaat te bekomen waar meer details op te zien zijn, maar de OnePlus 11 gaat in de fout waar andere telefoons dat niet doen. Meer foto’s getrokken met de OnePlus 11 zijn hier te bekijken.

Volledig scherm Wanneer de lichtsituatie complexer is, houdt de OnePlus 11 al bij al stand. Op de foto: Hang Youth in de Antwerpse concertzaal Trix. © Yorick Dupon

Volledig scherm De OnePlus 11 heeft op bepaalde momenten moeite met focussen. Deze bloemen waren onmogelijk scherp in beeld te krijgen. © Yorick Dupon

Volledig scherm Een selfie met de OnePlus 11. © Yorick Dupon

Volledig scherm Wanneer alles goed zit, kan de OnePlus pareltjes van foto's produceren. © Yorick Dupon

Minder eigenzinnige software

De OnePlus 11 is de telefoon eerste van het bedrijf die op de markt wordt gebracht met Android 13. Qua functies is dit geen al te grote update, maar de fabrikant greep het moment aan om het ontwerp van de software volledig om te gooien. Het leunt een stuk dichter aan bij hoe alles eruitziet bij Oppo. Daarvoor leunde OnePlus dichter aan bij het uiterlijk dat Google bepaalt voor Android.

Smaken verschillen, maar waar niet over te debatteren valt, is dat op bepaalde vlakken de update naar Android 13 een stap achteruit is. Zo tonen meldingen bij de OnePlus 11 minder informatie dan bij een telefoon zoals de Nothing Phone (1), die de software van Google minder naar de eigen hand zet.

Volledig scherm De muziekspeler wordt op verschillende manieren getoond, afhankelijk van welk merk je smartphone is. Van links naar rechts: Samsung Galaxy S23, OnePlus 11 en Nothing Phone (1). © Yorick Dupon

De muziekspeler wordt zoals bij iOS tussen de knoppen voor Wi-Fi en de zaklamp geplaatst. Daardoor is er minder informatie te zien in een oogopslag en moet je extra tikken om de relevante muziekapp te openen. Ook Samsung is gedeeltelijk in dit bedje ziek: weinig plek voor informatie, niet alle knoppen zijn te zien, maar één tik brengt je wel meteen in de muziek- of podcastapp die in gebruik is. Het zijn op zich kleine dingen, maar je verwacht dat er vooruitgang is bij een software-update, niet een achteruitgang.

De keuze om te gaan voor ‘Oppo-achtige’ software, maakt het onderscheid tussen de zustermerken nog kleiner. Qua hardware zijn OnePlus en Oppo al moeilijk uit elkaar te houden en de overlap werd met Android 13 nog wat groter. Op termijn kan je je afvragen waarom OnePlus eigenlijk nog een apart smartphonemerk is binnen BBK Electronics.

Volledig scherm Het vergrendelscherm van de OnePlus 11. © Yorick Dupon

Er is ook goed nieuws, want OnePlus belooft voor deze telefoon vier jaar aan Android-updates. Gedurende vijf jaar krijgt de OnePlus 11 veiligheidsupdates, die om de twee maanden worden voorzien. Daarmee komt het bedrijf nagenoeg op dezelfde hoogte als Samsung qua langetermijnondersteuning.

Goede batterij, snel op te laden

OnePlus (en Oppo) zetten maar al te graag in op snellaadtechnologie. Dat is ook het geval bij deze telefoon met een lader die tot 100 watt aan vermogen heeft. In mensentaal: de OnePlus 11 zou binnen de 25 minuten van nul naar 100 procent op te laden moeten zijn. Uit een weinig wetenschappelijk test die we deden, bleek dat ongeveer te kloppen.

Volledig scherm Het scherm van de OnePlus 11 buigt sterk af aan de zijkanten links en rechts. © Yorick Dupon

Belangrijker dan die belofte is dat het snelladen helpt om minder stress te hebben over het leeglopen van de batterij. De OnePlus 11 houdt het lang genoeg vol. We konden het anderhalve dag lang trekken wanneer er niet al te veel GPS werd gebruikt, maar wel enkele uren lang muziek werd gestreamd via Bluetooth. Opladen deden we niet meer ‘s nachts, maar ‘s morgens tijdens het ontbijt. Na die snelle laadbeurt was het einde van de dag gemakkelijk te halen.

Razendsnel

De toptelefoon van OnePlus is zoals de traditie het wil ook vliegensvlug. Tijdens de test waren er geen haperingen op te merken. Ook gamen aan een hoge ververssnelheid ging vlotjes: zo was 120 frames per seconde aanhouden tijdens een potje ‘League of Legends: Wild Rift’ geen probleem voor de OnePlus 11. De gloednieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 heeft een afgrijselijke naam, maar de processor is wel krachtig genoeg voor de komende jaren.

Volledig scherm De achterkant van de OnePlus 11 heeft een matte afwerking. © Yorick Dupon

Wel valt op dat de telefoon ondanks grootspraak van de fabrikant het moeilijk heeft om die processor te laten afkoelen. Na een tijdje gamen voelt de OnePlus 11 daardoor warmer aan dan bij andere telefoons het geval is. Het probleem rijkt echter niet verder dan dat, want games blijven vlot functioneren.

Conclusie OnePlus 11 review

Laat het duidelijk zijn: de OnePlus 11 is op zich geen slechte telefoon, maar straalt vooral weinig ambitie uit. Het echt probleem is de concurrentie. Zo kan je de Asus ZenFone 9 kopen: goedkoper en met een betere camera. Of je wacht tot de Samsung Galaxy S23-telefoons in prijs zakken, wat ze naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar snel zullen doen. Veel redenen zijn er dus niet om voor deze telefoon te kiezen en dat helpt zorgenkind OnePlus niet vooruit.

De OnePlus is te koop voor een adviesprijs vanaf 829 euro, voor het model met 8 gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte aan opslag. Bestellen kan vanaf dinsdag 7 februari, leveringen starten op woensdag 22 februari.

