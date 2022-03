REVIEW. OnePlus 10 Pro valt vooral op door prijs van 899 euro en gigantisch camera-eiland

smartphonesDe OnePlus 10 Pro is vanaf vandaag vooruit te bestellen. Op 5 april kan iedereen de smartphone kopen vanaf 899 euro. Het camera-eiland en het glinsterende glas achteraan de telefoon vallen op. Zo ook de prijs die honderden euro’s onder vergelijkbare topmodellen ligt. Moet je inboeten als je deze prijsbreker in huis haalt of worden Samsung, Apple, Oppo en consoorten het vuur aan de schenen gelegd?

Het gigantische camera-eiland aan de achterkant van de OnePlus 10 Pro springt meteen in het oog. Daarin huizen de hoofd-, ultrabreedhoek en zoomcamera, samen met een flitser en de naam van camerabedrijf Hasselblad. In tegenstelling tot de rest van de telefoon is dit stuk niet mat afgewerkt. Dat trekt jammer genoeg zeer gemakkelijk vingerafdrukken aan.

Volledig scherm Het camera-eiland achteraan de OnePlus 10 Pro. © Yorick Dupon

Daarvan heb je bij de rest van de telefoon gelukkig geen last. De rails langs de zijkant zijn van een mat metaal gemaakt. Het Gorilla Glass 5 achteraan glinstert en verbergt vingerafdrukken goed. De telefoon voelt prettig in de hand door de materiaalkeuzes.

Camera’s van OnePlus 10 Pro vallen ook op door kwaliteit van foto’s

Net zoals bij de OnePlus 9 vorig jaar valt er veel goeds te zeggen over de camera’s. De samenwerking met het Zweede Hasselblad lijkt vooral vruchten af te werpen op vlak van de kleuren van de hoofdcamera. Die zijn misschien ietwat flets, maar zijn wel accuraat. Dat geeft je de ruimte om in foto-apps er een eigen draai aan te geven.

Volledig scherm Er is erg veel detail te zien in deze foto getrokken met de OnePlus 10 Pro. © Yorick Dupon

Wanneer er zonlicht is, slaagt de OnePlus 10 Pro er bovendien in om erg veel details vast te leggen. De nachtmodus blijft een achilleshiel, want als wat je probeert te fotograferen beweegt, loopt het bijna altijd mis. Is dat niet het geval, slaagt de telefoon er wel in om goede resultaten neer te zetten.

Volledig scherm Een foto gemaakt met de nachtmodus van de OnePlus 10 Pro. © Yorick Dupon

De goede kleuren van de hoofdcamera worden slechts voor een deel doorgetrokken bij de ultrabreedhoek- en zoomcamera’s. Het valt vooral op dat de software andere accenten legt. De zoomlens overbelicht sneller, terwijl de ultrabreedhoek minder grijzige kleuren produceert.

Die laatste heeft een optie om fisheyefoto’s te maken. De ronde en erg gekromde foto’s zijn leuk, maar de “gewone” breedhoeklens zal je vaker gebruiken om zonder al te veel vervormingen meer in beeld te krijgen.

De derde camera van de OnePlus 10 Pro kan niet zo ver inzoomen als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22 Ultra, maar 3,3 keer optische zoom is voldoende voor de meeste mensen. De kwaliteit van de foto’s is verder goed, maar niets speciaals. Hetzelfde kan gezegd worden over de selfiecamera.

Mooi scherm, batterijduur stelt teleur

Zoals ook de Oppo Find X5 Pro en Motorola Edge 30 Pro heeft deze OnePlus 10 Pro de beste Qualcomm-processor op de markt. Concreet zorgt die Snapdragon 8 Gen 1 voor een snelle telefoon die tijdens langdurig intensief gebruik wat te warm aanvoelt.

Volledig scherm Het scherm van de OnePlus 10 Pro. © Yorick Dupon

Het scherm kan zoals bij de voorganger verversen tussen de 1 en 120 Hz, wat de animaties vlot doet ogen. Bovendien zijn de kleuren goed en kan het helder genoeg worden voor gebruik in direct zonlicht. Ook de vingerafdrukscanner die zich in het scherm bevindt, werkt naar behoren. Als glas wordt het type Gorilla Glass Victus gebruikt, dat het best beschikbare moet zijn.

Al die rekenkracht en hoge ververssnelheid lijkt wel ten koste te gaan van de batterijduur. Ondanks voldoende hoge capaciteit van 5000 milliampère-uur (mAh) was het tijdens de reviewperiode op verschillende dagen nipt. Gelukkig zit er een snellader in de doos die aan 80 watt de OnePlus 10 Pro snel een boost kan geven.

Zijn softwareperikelen van de baan?

OnePlus heeft een reputatieprobleem op vlak van software. Zo heeft het al jarenlang moeite om oudere modellen tijdig te voorzien van de nieuwste versie van besturingssysteem Android. Vorig jaar ging het bovendien volledig mis. Toen moest de uitrol van de update naar Android 12 voor de OnePlus 9 en 9 Pro worden stopgezet door technische mankementen.

Tijdens een briefing met onze redactie benadrukte PR-manager Julia Arsac van OnePlus dat het werk aan de volgende versie van het besturingssysteem al begonnen is. Google test die update momenteel al uit. OnePlus belooft in ieder geval drie verschillende updates van Android en vier jaar lang worden veiligheidsupdates gegarandeerd. Het blijft een groot vraagteken of die tijdig zullen komen een jaar na de lancering van de OnePlus 10 Pro.

De software zelf is wel netjes. Zo zijn er weinig dubbele apps te vinden. Merken als Samsung en Xiaomi daarentegen durven al eens meerdere sms- of foto-apps te installeren. Ook valt de OnePlus 10 Pro je niet lastig met de verschillende mogelijkheden. Iets waar bijvoorbeeld de Xiaomi 12 Pro wel vaak tegen zondigt.

Conclusie

Volledig scherm OnePlus 10 Pro © Yorick Dupon

Voor de OnePlus 10 Pro betaal je 100 tot 300 euro minder dan vergelijkbare smartphones van directe concurrenten. Tegenover topsmartphones van Samsung geef je daar meer zekerheid qua langetermijnondersteuning en betere camera’s voor op. Of dat het geld waard is, zal vooral afhangen hoe lang je je toekomstige telefoon plant te gebruiken. Op dit moment lijkt er in ieder geval alles op dat je met de OnePlus 10 Pro een goede koop doet.

De OnePlus 10 is vanaf 31 maart vooruit te bestellen en is vanaf 5 april te koop. De adviesprijs start aan 899 euro.

