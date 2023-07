REVIEW. Nothing Phone (2) is een unieke telefoon en je moet er weinig voor inboeten

De Nothing Phone (2) mikt duidelijk op mensen die graag opvallen en een voorliefde hebben voor goed design. De smartphone met ledlichtjes op de achterkant is niet zoals de zoveelste Samsung of iPhone. Wat je daarvoor moet opgeven en wat opvallend goed is aan de Phone (2), lees je in deze review.

Wat Nothing presteert qua afwerking bij de Phone (2) is indrukwekkend. Het Londense bedrijf is namelijk nog geen drie jaar oud en zoals de naam het verklapt, is dit nog maar de tweede telefoon dat het uitbrengt. Tegenover het model van vorig jaar, dat een aanrader blijft en nog steeds te koop is, werd alles significant verfijnd.

Het zit in de details

Zo is het glas aan de achterkant lichtjes afgerond, waardoor de Phone (2) aangenamer is om vast te houden. Vooraan is het scherm bedekt met een vlak stuk glas. Dat is de juiste keuze, want steviger en dus duurzamer op langere termijn. De zwarte randen rond dat scherm zijn wat kleiner dan bij de Nothing Phone (1) en de selfiecamera is in het midden geplaatst. Daardoor oogt het geheel strakker en meer premium.

De kenmerkende lichtjes zijn ook beter in de achterkant verwerkt en schijnen daardoor minder fel. Er is bij de Phone (2) ook een sensor ingebouwd waardoor de helderheid van de lampjes lager zal zijn als de omgeving donkerder is.

Al die kleine aanpassingen zorgen ervoor dat de Phone (2) qua design en afwerking de startprijs van 649 euro meer dan waard is. Ook is het mooi om te zien dat verschillende onderdelen uit gerecycleerd materiaal zijn. Dat maakt de impact op de planeet toch al wat minder groot.

Camera’s: beter dan gemiddeld

Smartphonefabrikanten hebben het punt bereikt waarop foto’s maken in daglicht niet meer voor al te veel problemen zorgt. Wat je vindt van telefoonfoto’s, is in die gevallen vooral een kwestie van smaakt. Wat de Nothing Phone (2) doet, kunnen wij appreciëren.

Volledig scherm De ultrabreedhoekcamera van de Nothing Phone (2) zorgt voor mooie kleuren, ook bij zonsondergang. © Yorick Dupon

De hoofdcamera en ultrabreedhoek slagen erin om mooi kleuren weer te geven. Het is mooi uitgebalanceerd, waardoor bijvoorbeeld de lucht niet plots hyperblauw is, zoals bij Samsung gewoonlijk het geval is. Ook speelt de Phone (2) mooi met beschikbaar licht. Wat donker is, blijft dat en wordt niet artificieel helderder gemaakt. Je krijgt dus mooie clair-obscur, voor wie zich de lessen kunstgeschiedenis nog herinnert.

Volledig scherm De Nothing Phone (2) zorgt voor een mooie balans tussen licht en donker tijdens een concert van Coely in het OLT Rivierenhof. © Yorick Dupon

Zoals veel telefoons zijn er wel limieten aan wat de Phone (2) kan. Als er minder daglicht is, zal de ultrabreedhoekcamera voor korrelige foto’s zorgen. Dat is zoals verwacht in deze prijsklasse. Probeer je bewegende personen, dieren of objecten te fotograferen als de zon niet in het spel is, zal je ook geluk moeten hebben. Alles samen dus beter dan gemiddeld, maar ook niet meer dan dat. Foto's getrokken met de Nothing Phone (2) kan je hier bekijken.

Volledig scherm Een foto bij daglicht getrokken met de Nothing Phone (2). © Yorick Dupon

Software om je met rust te laten

Het is ironisch, maar Nothing wil je graag helpen om de Phone (2) zo weinig mogelijk te gebruiken. Daar dienen de ledlichten van het zogenaamde Glyph-interface ook voor. Die kan je laten oplichten bij meldingen of wanneer iemand je belt. Het idee is dat je de smartphone omgedraaid op tafel legt en dat je enkel gestoord wordt door de lampjes wanneer het echt nodig is. Dat werkt goed eenmaal je de instellingen naar je hand hebt gezet.

Wie het minder flitsend wil, kan bij de Nothing Phone (2) ook gebruik maken van het uitstekende vergrendelscherm. Daarop kan je enkele widgets plaatsen, zoals een klok of het weerbericht. Het doet denken aan de iPhone, al is de selectie beperkt tot wat Nothing zelf ontwikkelde. Je kan er ook nog voor kiezen om het scherm altijd te laten staan, met een zwart-witweergave van die widgets en eventuele meldingen. Ideaal om in een oogwenk te weten of je iets belangrijk hebt gemist, zonder je telefoon te moeten ontgrendelen.

Het zou goed zijn als Google zoiets ontwikkelt, zodat alle Android-telefoons er gebruik van kunnen maken. Met drie jaar aan software-updates zit de Phone (2) trouwens in de middenmoot, want bijvoorbeeld de Samsung A54 van nog geen 500 euro krijgt een jaar langer updates. Als Nothing de belofte waarmaakt, is het op zich al een mooie prestatie.

Verder heeft Nothing goed werk gemaakt van het afstellen van de Phone (2). Animaties ogen mooi vlot, apps openen snel en haperingen zijn er niet te vinden. Bovendien is de batterijduur puik. Zo konden we tijdens de testperiode van net geen twee weken telkens opnieuw anderhalve dag lang de smartphone gebruiken zonder die te moeten opladen.

Conclusie

Volledig scherm De Nothing Phone (2) in het zwart. © Yorick Dupon

De Nothing Phone (2) is een flitsende telefoon en wie die in huis haalt, zal dus opvallen. Je moet je dan wel de vraag stellen of je je 649 euro liever spendeert aan een gevestigd merk als Samsung. Voor die prijs kan je namelijk relatief gemakkelijk een toptelefoon op de kop tikken van die fabrikant. Daarom is de Phone (2) nog geen slechte koop, integendeel zelfs, maar het houdt enig risico in. Wie mooi wil zijn, moet soms wat lijden.

De Nothing Phone (2) is vanaf 18 juli te koop in het zwart en wit. De startprijs is 649 euro voor het model met acht gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte opslag.

