REVIEW. Met de Sony WH-CH720N kan je je bijna afsluiten van de wereld zonder je blauw te betalen

Wie op zoek is naar een hoofdtelefoon met actieve geluidsonderdrukking wordt bijna unaniem aangeraden om de Sony WH-1000XM5 te kopen. Een triomf voor de Japanse elektronicagigant, maar de adviesprijs van 420 euro is niet voor iedereen. Biedt de WH-CH720N een oplossing? Voor 150 euro krijg je daarbij namelijk ook geluidsonderdrukking.

Open je de verpakking van de WH-CH720N — gemakkelijk te onthouden namen zijn geen forte van Sony — dan zie je meteen waarop er bespaard is om aan het prijskaartje van 150 euro te komen. In tegenstelling tot bij de WH-1000XM5 krijg je namelijk geen case om de hoofdtelefoon in te vervoeren. En ook is het ontwerp van deze hoofdtelefoon wat minder elegant dan de absolute toppers.

Dat gezegd zijnde: het meer functionele design van deze hoofdtelefoon komt met een belangrijk voordeel. De WH-CH720N weegt namelijk slechts 192 gram en is daarmee relatief gezien een lichtgewicht. Bovendien zijn de oorkussens en de mousse onderaan de hoofdband comfortabel genoeg om probleemloos uren aan een stuk de hoofdtelefoon te blijven dragen. Sony besloot om kunstleer te gebruiken in plaats van “echt” leer, maar in de praktijk merkten we daar weinig van.

Volledig scherm De Sony WH-C720N is comfortabel genoeg om een hele dag in videomeetings mee te zitten. © Sony

Daardoor is deze Sony op papier handig om te dragen tijdens de werkdag. De actieve geluidsonderdrukking zou bovendien moeten helpen om niet afgeleid te worden door collega’s wanneer je je focus dient te bewaren. Jammer genoeg is die niet feilloos. Lagere, monotone tonen worden goed weg gefilterd. Denk daarbij aan stofzuigers of geluiden van de trein. Stemmen weg filteren, daar is de WH-CH720N minder goed in. Geraak je afgeleid van mensen die in je buurt een gesprek voeren, dan is deze net niet goed genoeg om je te helpen.

We kunnen wel positiever zijn over de batterijduur. Volgens Sony kunnen we gedurende maximum 35 uur gebruik maken van de WH-C720N. Dat is vijf uur meer dan bij het duurdere broertje. In de praktijk merkten we dat een keer volledig opladen genoeg was om vlot door de werkweek te geraken.

Volledig scherm De Sony WH-C720 in de zwarte afwerking. © Sony

Tot slot zijn we in de wolken over de geluidskwaliteit. Dat moet meteen in perspectief geplaatst worden, want deze WH-C720N ondersteunt niet alle beste standaarden die moeten zorgen voor een optimale geluidskwaliteit via Bluetooth. Er is wel een optionele audiokabel meegeleverd. Heb je nog een hoofdtelefoonpoort op je smartphone dan garandeer je op die manier de optimale geluidskwaliteit.

Waar wij tevreden over zijn, is dat de hoofdtelefoon er goed in slaagt om de diepe tonen van muziek weer te geven, zonder dat midden- en hoge tonen overweldigd geraken. Zeker wie draadloze oortjes gewoon is, zal aangenaam verrast zijn door hoeveel meer er in muziek zit. En dat is mooi meegenomen voor het al bij al beperkte prijskaartje.

Volledig scherm De Sony WH-C720N is er ook in het blauw. © Sony

Verwacht ook niet al te veel slimme opties bij de WH-C720N. De hoofdtelefoon zal niet stoppen met muziek spelen wanneer je die afzet of wanneer je begint met praten. Dat kunnen duurdere modellen wel. Wel fijn is dat je het via Bluetooth kan verbinden met twee toestellen tegelijkertijd. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je gebeld wordt: dan kan je meteen opnemen via de hoofdtelefoon.

Alles samen is de Sony WH-C720N een uitstekende aankoop op vlak van prijs-kwaliteit. Je kan extra genieten van je muziek en de actieve geluidsonderdrukking is voldoende om geroezemoes weg te filteren. Je volledig afsluiten van de wereld zal niet lukken. Daar is zwaarder geschut voor nodig. Maar als je daar het geld niet wil of kan aan uitgeven, dan is de WH-C720N van 150 euro een goed alternatief.

