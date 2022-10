REVIEW. Kan Motorola RAZR 2022 concurrent Samsung van troon der plooibare telefoons stoten?

Na twee jaar is er met de RAZR 2022 eindelijk een nieuwe plooibare Motorola-smartphone. Dat komt op het perfecte moment, want Samsung deed het dit jaar met de Galaxy Flip 4 wel erg rustig aan. Maar is de nieuwe RAZR, met een adviesprijs die 100 euro hoger ligt, ook beter dan de grote concurrent?

Bij haar plooibare telefoons kiest Motorola voor een opvallend design. Bij de twee voorgangers van de RAZR 2022 ging dat wel ten koste van het gebruiksgemak, klaagden verschillende recensenten. Dit jaar is het ontwerp dan ook een pak verfijnder, maar wel met een eigen insteek.

Zo is de Motorola RAZR 2022 scherper afgelijnd, in tegenstelling tot de rechte hoeken waarvoor Samsung koos bij de Flip 4. Al is het in de details wel wat minder.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De Motorola RAZR 2022 heeft achteraan het toestel voor de helft mat glas en voor de helft glossy glas. © Yorick Dupon

Zo is het een vreemde keuze om achteraan het toestel voor de helft te kiezen voor mat glas en voor de andere helft het te houden op glossy glas. Dat is ook het geval bij de Samsung, maar hier is het opzet minder geslaagd.

Plooibaar scherm met dank aan Samsung

Het scharnier van de RAZR 2022 voelt niet secuur genoeg aan. Wanneer de telefoon volledig dichtgeklapt is, merk je dat er speling is, waardoor de boven- en onderkant te beweegbaar zijn. Bij de Flip 4 heb je dat niet en dat geeft toch het gevoel dat je smartphones stevig genoeg is.

Voor het scherm zelf heeft Motorola gebruik gemaakt van technologie van Samsung. Thomas Milner, de wereldwijde marketingbaas van Motorola, wilde tijdens een online briefing die onze redactie kon bijwonen er echter verder niets over kwijt.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het scherm aan de binnenkant van de Motorola RAZR 2022 heeft een hoge ververssnelheid van 144 Hertz. © Yorick Dupon

Het is wel duidelijk dat de Koreaanse techgigant zoals steeds dubbel kan verdienen door de verkoop van eigen smartphones en de verkoop van onderdelen aan andere fabrikanten.

Aan de achterzijde van de RAZR 2022 vinden we een schermpje dat opvallend veel groter is dan bij de Flip 4. Dat betekent echter niet dat je er ook meer aan hebt. Tijdens de testperiode bleek het eigenlijk enkel handig om snel meldingen of het uur te bekijken.

Camera’s doen het goed

Met de hoofdcamera heeft de Motorola RAZR 2022 wel een streepje voor. Het is niet de beste smartphonecamera op de markt, maar doet het wel beter dan de Flip 4.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De camera's van de Motorola RAZR 2022 doen het al bij al goed. © Yorick Dupon

Zo verwerkt de software kleuren beter en kan de telefoon beter om met verschillende soorten lichtinval. Zoals de Motorola Edge 30 Ultra zijn selfies niet om naar huis te schrijven als de zon onder is.

Verwacht geen uitstekende batterij

Een goede batterijduur lijkt niet mogelijk op dit moment bij plooibare telefoons. Zo is het net als bij de Flip 4 nodig om de RAZR 2022 in de loop van de namiddag op te laden om het einde van de dag te halen.

De snellader van 30 watt is wel een misser, want Motorola heeft ook smartphones die aan 125 watt op te laden zijn. Dat was erg handig geweest bij dit model.

Updatebeleid stelt teleur

Niet onbelangrijk in de vergelijking tussen de Motorola RAZR 2022 en de Samsung Galaxy Flip 4 is dat die eerste 100 euro meer kost. Het is daarom belangrijk om ook op de lange termijn te kijken en dan krijgt het Lenovo-dochterbedrijf klappen.

De RAZR krijgt slechts twee nieuwe Android-versies, tegenover vier bij de Flip. De veiligheidsupdates zijn maar drie jaar lang verzekerd. Samsung biedt daarentegen vijf jaar ondersteuning.

“Het komt neer op prioriteiten. We blijven de situatie evalueren, maar updates zijn complex. Er zijn keuzes die gemaakt moeten worden op vlak van tijd en middelen”, antwoordde marketingbaas Thomas Milner op vragen van HLN over de kwestie.

Een voordeel bij Motorola is wel dat de software meer ingetogen is en ook minder vooraf geïnstalleerde nutteloze apps heeft.

Qua waterdichtheid is de RAZR 2022 op papier beter dan de Flip 4. Er is namelijk een IP52-rating, wat betekent dat de plooibare telefoon spatwaterdicht is, maar niet ondergedompeld kan worden. Qua stofdichtheid is het dan weer wat minder, want de Flip is dat volledig en de RAZR is er minder beschermd tegen.

Conclusie

De Motorola RAZR 2022 kan een alternatief bieden voor wie geen plooibare telefoon van Samsung wil. Je krijgt minder lang updates, maar de software is tegelijkertijd minder chaotisch. Ook de camera’s hebben een streepje voor.

Verder legt Motorola Samsung niet het vuur aan de schenen. Het is hopen dat het niet opnieuw twee jaar duurt voor de volgende RAZR er is, want Samsung kan duidelijk concurrentie gebruiken om plooibare smartphones beter en beter te maken.

De Motorola RAZR 2022 is te koop vanaf 25 oktober voor een adviesprijs van 1.199 euro.

