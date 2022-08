REVIEW. Is de tijd rijp om een plooibare smartphone zoals de Samsung Flip 4 te kopen?

Stilstaan is achteruit gaan. Dat gezegde is zelden van toepassing op de smartphonesector, maar de Samsung Galaxy Z Flip 4 met een adviesprijs van 1.099 euro gaat tegen de stroom in. De verbeteringen ten opzichte van vorig jaar zijn namelijk minimaal. Of dat goed of slecht nieuws is, dat lees je in deze recensie.

De introductie van plooibare smartphones in 2019 was voor Samsung een heuse doorbraak. Dat de Flip 4 dit jaar al voor het overgrote deel ongewijzigd blijft ten opzichte van de Flip 3 kan daarom gezien worden als een nieuwe triomf.

De Koreaanse techgigant geeft ermee aan dat de technologie nu al matuur genoeg is. Aan de andere kant kan het ook gezien worden als luiheid. In belangrijke markten als Europa en de Verenigde Staten heeft Samsung namelijk op vlak van foldables nagenoeg geen concurrentie. Het bedrijf heeft dus tijd om ter plaatse te trappelen.

Kleine stapjes vooruit

De verbeteringen van de Flip 4 kunnen kort worden samengevat. De camera’s zijn een tikkeltje beter, maar zijn nog steeds niet op het niveau van telefoons met een vergelijkbare prijs. Al zal het voor zowat alle gebruikers zeker goed genoeg zijn. Foto’s getrokken met de Samsung Galaxy Z Flip 4 vind je hier.

Volledig scherm Een foto bij valavond getrokken met de Samsung Galaxy Z Flip 4. © Yorick Dupon

Volledig scherm Drag queen Veronika tijdens de Antwerp Pride. Foto getrokken met de Samsung Galaxy Z Flip 4. © Yorick Dupon

De batterij is twaalf procent groter en laden kan significant sneller. Het glas aan de buitenkant is van een steviger type dan de voorganger en dan bij de S22-smartphones van eerder dit jaar. De afmetingen en het totale gewicht zijn ook lichtjes anders.

Vergelijken met vorig jaar heeft weinig nut

De verschillen tussen Flip 4 en 3 zijn zo klein, dat het nuttiger is om te bekijken wat je wint en opgeeft als je kiest voor een plooibare smartphone als deze. In tegenstelling tot de Samsung Galaxy Z Fold 4 is dit type telefoon namelijk een directe concurrent voor “klassieke” smartphones als de iPhone.

Als je enkel kijkt naar de computerkracht van de Flip 4 kan die opboksen tegen andere telefoons rond het prijspunt van 1.000 euro. De keuze van processor, werkgeheugen en opslag zie je terug in dat type toestel.

Volledig scherm Een opgevouwen Samsung Galaxy Z Flip 4. © Yorick Dupon

Op andere vlakken is het enigszins inboeten. Zo kan het scherm niet even helder worden als andere toptoestellen van Samsung zelf. Dat brengt de leesbaarheid in direct zonlicht tijdens een hittegolf in gedrang.

Een snellader die aan een maximaal vermogen van 45 watt kan laden, zou mooi meegenomen zijn. Zo’n lader vind je wel bij de Samsung Galaxy S22 Ultra. De batterijcapaciteit is namelijk nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Tijdens de test moet de Flip 4 regelmatig in de late namiddag worden opgeladen om zeker te zijn dat het einde van de dag werd gehaald.

Toch nog steeds kinderziektes

Wanneer je de Samsung Flip 4 gebruikt, merk je hier en daar dat het bedrijf technologisch tegen een limiet aanstoot. Zo wordt de telefoon té warm tijdens actief gebruik, maar volgens het bedrijf is dat deels omwille van de hogere buitentemperaturen tijdens de testperiode. Ook wordt er tijdens de eerste dagen van de ingebruikname nog op de achtergrond aan optimalisaties gedaan. Dat kost extra energie en genereert meer warmte.

De fysica van de telefoon helpt bovendien niet. Andere telefoons kunnen namelijk grote koelelementen inbouwen om de warme Snapdragon-processors in toom te houden. Dat is technisch een pak moeilijker bij smartphones die in twee moeten kunnen vouwen. “Voor de warmtewisseling worden de metalen elementen gebruikt”, vertelt Samsung België PR manager Helena Wilmet in een reactie. Misschien verhelpen de ingenieurs van het bedrijf die kinderziekte bij de Flip 5?

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Flip 4. © Yorick Dupon

Dat je in feite twee handen nodig hebt om de Flip 4 te kunnen beginnen gebruiken, is ook niet voor iedereen ideaal. Tijdens de testperiode waren er amper momenten waarop dat stoorde, maar dat is natuurlijk persoonlijk.

Bij het huidige ontwerp van de Flip 4 moet je er ook de plastic randjes rond het scherm bij nemen en de plooi in het midden van het scherm. Beide zijn onmogelijk elegant te noemen. Aan de andere kant wen je er snel aan in dagelijks gebruik, maar ernaast kijken is onmogelijk. Ook hier valt aan te schaven de volgende jaren.

Doorverkoopwaarde

Bij een telefoon van deze prijs dien je in je achterhoofd altijd na te denken wat je er op de lange termijn mee wil doen. Verkoop je de smartphone na een tweetal jaar door, om met dat geld een nieuw model te kopen? Of gebruik je de telefoon tot geen software-updates meer krijgt en dus “op” is?

Voor de doorverkopers is het duidelijk dat je twee jaar na aankoop minder geld zal krijgen dan bij een niet-plooibare telefoon van dezelfde prijsklasse. Een snelle blik op tweehandswebsites leert dat de Flip 3 een jaar na de start van de verkoop ongeveer de helft van zijn waarde is verloren.

Wie het onderste uit de kan wil halen, zal mogelijks tijdens de vele jaren met de Flip 4 op zak een reparatie moeten doen aan het scherm. Al is het maar om de vooraf geïnstalleerde schermbeschermer te vervangen.

Wilmet laat weten dat binnen springen in een winkel of service center van het bedrijf de snelste manier is om een reparatie te krijgen, als de onderdelen op voorraad zijn. “We streven ernaar om alle type herstellingen binnen de 90 minuten klaar te hebben”, aldus Wilmet. Er is ook een ophaalservice, maar die is duurder en duurt als alles goed gaat zo’n drie dagen.

Je kan ook bij Samsung een verzekering nemen voor je Flip 4, maar houdt er rekening mee dat er naast de maandelijkse kosten van Care+ je nog steeds een eigen risico moet betalen bij een reparatie. Al liggen die reparatieprijzen significant lager dan wanneer je geen verzekering hebt.

De telefoon kan in ieder geval rekenen op minstens vier Android-upgrades, tot versie 16 in 2025 dus. Tot 2027 zou je veiligheidsupdates moeten krijgen.

Handig tijdens een feestje

Wie een Samsung Galaxy Z Flip 4 koopt, heeft een smartphone die handig is als geen ander. Opgevouwen past het in beter in een broekzak dan bij de gemiddelde telefoon. Je hoeft je geen zorgen te maken of er naast je smartphone nog plek zal zijn in je clutch of heuptasje.

Volledig scherm Uw recensent test de Samsung Galaxy Z Flip 4 uit tijdens een feestje op de Antwerpse Draakplaats. © Joppe De Campeneere

Het kleine schermpje aan de buitenkant van de Flip 4 komt van pas als je snel wil kijken of je een belangrijke melding hebt gemist tijdens een drag show, feest, of wanneer je onderweg bent met het openbaar vervoer. Bijkomend voordeel is dat je niet in je smartphone “gezogen” wordt omdat je naar het uur wilde kijken.

Dat je dit ‘Cover Screen’ kan gebruiken om jezelf te zien wanneer je een foto neemt met de hoofdcamera blijft handig. De Flip 4 openen in een hoek van 90 graden om selfies te nemen met een zelfontspanner is ook handig.

Samsung Flip 4 review: de conclusie

De Flip 4 is niet voor iedereen, maar na een week met de plooibare telefoon is het duidelijk dat er toekomst zit in dit type toestellen. Op papier moet je momenteel enkele zaken opgeven, zoals batterijduur en fotokwaliteit, maar de gebruikservaring is onevenaarbaar.

Volledig scherm De twee camera's achteraan de Samsung Galaxy Z Flip 4: een hoofdcamera en een ultrabreedhoek. © Yorick Dupon

Het blijft dus een afweging: een handige foldable kopen die nog steeds hoge ogen gooit of een smartphone met de best mogelijke specificaties in huis halen.

Wel is het te hopen dat Samsung met de Flip 4 gas terug nam qua innovatie om de Flip 5 significant beter te maken. Er blijft werk aan de winkel.

