REVIEW. iPhone SE kost 529 euro, maar voor dat geld kan je beter krijgen

appleSinds 18 maart kan je vanaf 529 euro de nieuwste iPhone SE kopen. Dat is het goedkoopste model dat Apple momenteel verkoopt. Daarmee zou de smartphone een aanrader moeten zijn voor wie een iPhone wil, maar daar niet al te veel voor wil betalen. Niets is minder waar: voor velen is het interessanter om een andere telefoon op de kop te tikken.

We schreven het al in onze preview van de iPhone SE: het is een kleine smartphone. Enkele dagen later blijkt dat compacte design tegelijkertijd een verademing is en een jammere zaak. Het is fijn om nog eens rond te lopen met een telefoon die gemakkelijk met één hand te gebruiken is en bijna niet aanwezig voelt in je broekzak.

Er wordt ruimte “verspild” aan de voorkant van de iPhone SE. Zo neemt de vingerafdrukscanner Touch ID een groot deel onderaan het scherm voor zich. Het is echter wel een handige manier om de smartphone te ontgrendelen.

Wie nog steeds een iPhone 8 of ouder gebruikt en verknocht is aan de thuisknop, zal blij zijn te lezen dat er nog steeds een moderne iPhone te koop is die er zo eentje heeft. Dat er zich boven het scherm zo’n grote rand bevindt, is dan weer erg retro.

Wie een kleine iPhone in huis wil halen die efficiënter omgaat met ruimtegebruik, zal fors meer moeten betalen. Zo ruilt de iPhone 13 Mini de grote schermranden en Touch ID in voor een mooi scherm en gezichtsherkenning, maar is die ongeveer even groot als de iPhone SE. Je moet er wel zo’n 200 euro meer voor betalen.

Krasgevoelig glas

Volledig scherm Het scherm van de iPhone SE wordt geflankeerd door twee grote schermranden, met onderaan de vingerafdrukscanner. © Yorick Dupon

Wie beslist om dat geld uit te sparen, spendeert ook best enkele tientallen euro’s aan een goed hoesje en een schermbeschermer. De iPhone SE gebruikt volgens Apple vooraan en achteraan “het sterkste glas in een smartphone”. Dat is hetzelfde glas dat aan de achterkant van de iPhone 13 wordt gebruikt. Jammer genoeg is het weinig resistent tegen krassen. Wie z’n telefoon liever enkele jaren piekfijn houdt, is gewaarschuwd.

Kwalitatief gezien is het display — zoals steeds bij Apple — uitstekend. Zolang je niet van plan bent intense videogames te spelen, is het scherm goed genoeg voor dagelijks gebruik. Het is echter verre van zo goed als bij de duurdere modellen.

Zo valt tijdens deze zonnige lentedagen op dat de helderheid van de iPhone SE beter had kunnen zijn. De leesbaarheid is namelijk niet optimaal, waardoor foto’s trekken of tekst lezen niet altijd even vlot gaat.

Dat het scherm zo compact is, maakt de camera gebruiken ook minder handig. Je kan namelijk minder gemakkelijk zien welke details je op de gevoelige plaat vastlegt.

Een camera zoals vanouds

Volledig scherm De iPhone SE heeft slechts één camera aan de achterkant. © Yorick Dupon

Ook de kwaliteit van de camera zelf is niet je van het. Bij daglicht kan de iPhone SE dankzij de nieuwe processor zorgen voor prachtige details en realistische kleuren, ondanks de relatief oude camera die gebruikt is. Het valt zelfs op dat het scherm van de iPhone SE te klein is om te kunnen genieten van al die details. Ook is er een mooie balans tussen lichte en donkere delen van foto’s.

Volledig scherm Een foto getrokken met de iPhone SE. © Yorick Dupon

Maar zoals bij zowat alle telefoons in deze prijsklasse gaat het snel bergaf wanneer er minder licht aanwezig is. Apple geeft geen reden, maar ondanks de moderne processor is er geen nachtmodus bij de iPhone SE. Die zorgt bij andere, duurdere, modellen voor heldere en gedetailleerde fotografie wanneer de duisternis intrede heeft gedaan.

De iPhone SE heeft daardoor moeite met focussen, foto’s verliezen veel details en kleuren zijn over het algemeen te flets. Zo merk je dat met een moderne processor en nieuwe software niet alles kan worden rechtgetrokken.

Volledig scherm Een foto getrokken met de iPhone SE © Yorick Dupon

Op vlak van video’s is het moeilijk om beter te doen dan Apple en dat is ook het geval bij de iPhone SE. Beelden zijn mooi stabiel en de camera slaagt er telkens in om de focus goed te houden. Ook de selfiecamera doet zijn werk en produceert zelfs bij minder goede lichtsituaties meer dan bruikbare foto’s.

Klein batterijtje

Het compacte formaat van de iPhone SE zorgt er ook voor dat de batterij niet al te groot kan zijn. Een exacte capaciteit wilde Apple niet aan onze redactie bevestigen, maar YouTubers die de telefoon al uit elkaar haalden hebben het over 2018 milliampère-uur (mAh).

Dat is meer dan bij de iPhone SE van twee jaar geleden, maar nog steeds best beperkt. Wie doorheen de dag vaak door sociale media scrolt of gebruik maakt van de GPS door te navigeren met een kaartenapp, zal tegen het einde van de avond een oplader erbij moeten nemen.

Het grootste verkoopargument van de iPhone SE — naast de prijs — is natuurlijk iOS. De telefoon komt met de meest recente versie 15.4 in de doos. Apple krijgt veel lof voor de lange ondersteuning van haar telefoons en dat is ook wat we bij de iPhone SE kunnen verwachten.

Een exacte tijdsperiode geeft de techgigant niet mee, maar de iPhone 6s uit 2015 kreeg deze maand de update naar iOS 15.4. Wie de iPhone SE in huis haalt, kan dus nog vele jaren rekenen op software-ondersteuning. Dat de telefoon gebruik kan maken van het 5G-netwerk — dat in de loop van dit jaar eindelijk officieel zal worden uitgerold in ons land — zorgt ook voor een flinke smak toekomstbestendigheid.

Conclusie: de iPhone SE is niet voor iedereen

Volledig scherm De iPhone SE in de kleur (PRODUCT)RED. © Yorick Dupon

De iPhone SE is een raar beestje dat een bijna retro design combineert met de beste smartphoneprocessor op de markt en ondersteuning voor 5G. Daardoor voelt alles vliegensvlug aan op het relatief kleine scherm van de telefoon en zou je ook in de toekomst een goede internetverbinding moeten hebben.

Het type consument waarvoor we deze iPhone SE kunnen aanraden, is wel beperkter dan bij de vorige generatie van dit model. Enkel mensen die nog rondlopen met een iPhone 6 tot 8 en vooral niet te veel verandering willen, kan de iPhone SE bekoren. Mensen zoals Peter en Erwin, die in de comments onder de preview schreven fan te zijn van een telefoon met een klein scherm. “Om eens occasioneel iets op te zoeken, denk ik. Mijn gsm is enkel voor als ik onderweg ben”, aldus Peter.

Wie Touch ID kan loslaten en niet zo’n klein scherm wil, kijkt echter beter voorbij deze iPhone SE. Zo kan je voor een gelijkaardige prijs even goed een tweedehands iPhone in huis halen of bijvoorbeeld een eerstehands iPhone 11. En als je niet per se een iPhone wil, kan je bij Android-merken als Samsung, Xiaomi en OnePlus meer waar voor je geld krijgen.

De iPhone SE is te koop vanaf 529 euro.

