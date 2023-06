REVIEW. Geloof het of niet, de Motorola Razr 40 Ultra is de beste plooitelefoon van het moment

Eerlijk is eerlijk: zonder Samsung zouden we het niet hebben over plooibare telefoons. Maar daarom is die technologiegigant nog niet de meest vooruitstrevende. De Motorola Razr 40 Ultra legt de Koreanen namelijk serieus het vuur aan de schenen. Waarom dat het geval is en hoe het toch nog niet perfect is, lees je in deze recensie.

Ambitieus schermpje

Motorola is terecht trots op het schermpje aan de buitenkant van de Razr 40 Ultra. Door de uitsparingen voor de camera’s en flitser oogt het design bijzonder modern. Het display is groot genoeg om er eindelijk meer dan drie meldingen op te bekijken, om een degelijk cameravoorbeeld te zien bij selfies of te tonen bij “gewone” foto’s en zelfs volledige apps te openen.

Volledig scherm Van links naar rechts: het buitenste scherm van de Motorola Razr 40 Ultra wanneer de telefoon vergrendelt is, wanneer het toestel ontgrendelt is en het scherm aan de binnenkant als je je pincode nog niet hebt ingegeven. © Yorick Dupon

Dat gezegd zijnde, hebben we het gevoel dat er nog werk aan de winkel is. Zo heb je bij de Razr 40 Ultra in feite drie verschillende vergrendelschermen: twee op het externe display afhankelijk van het feit of je de telefoon hebt ontgrendeld of niet, en eentje aan de binnenkant dat we kennen van klassieke telefoons. Alle drie met overlappende functionaliteiten en verschillende designs.

Nu, Samsung maakt met de Galaxy Flip 4 een gelijkaardige fout. Daardoor moeten we de vraag stellen of Google als verantwoordelijke van besturingssysteem Android betere oplossingen moet voorzien. Niet dat het perfect is, maar hoe Apple app-ontwikkelaars mogelijkheden geeft voor het Dynamic Island, kan als een inspiratie dienen.

Bijna, maar nog niet helemaal

Het grote scherm aan de binnenkant van de Motorola Razr 40 Ultra is tegelijkertijd een sprong vooruit en een voorbeeld dat er nog ruimte is voor innovatie. Terwijl we de telefoon opengeklapt houden, voelt het dankzij het nieuwe scharnier bijna alsof we een “gewone” smartphone gebruiken. De plooi in het midden is er nog, maar omdat die minder zichtbaar en voelbaar is, wenden we er snel aan.

Tijdens onze testperiode verliep alles op de telefoon vlot, met dank aan de krachtige processor en het scherm met hoge ververssnelheid. Zelfs in fel zonlicht bleef alles goed leesbaar en dat is een opgave bij heel wat telefoons. Een minpunt is wel dat beide schermen weinig bestand zijn tegen vingerafdrukken. Jammer voor een telefoon van net geen 1.200 euro.

De wetten van de fysica

Een hittegolf is het ideale moment om de limieten van een telefoon uit te testen. Daarbij viel op dat ook Motorola moet zwichten voor de wetten van de fysica. Bij klassieke smartphones kan een deel van de opgewekte warmte van de processor ontsnappen via het scherm. Dat kan niet bij dichtgeklapte plooitelefoons. We merkten dus dat de Razr 40 Ultra, zoals de Samsung Flip 4, onaangenaam warm kan worden.

De ruimte voor de batterij is beperkt in plooitelefoons. Het scharnier neem behoorlijk wat plek in en de fabrikant moet rekening houden met het feit dat het toestel eigenlijk uit twee delen bestaat. Nu, de Motorola Razr 40 Ultra kan over het algemeen een werkdag lang mee en dat is wat nipt. De batterijduur is dus in lijn met de voorgangers van het merk en de concurrentie. Er zit een lader in de doos, maar een sneller type was welkom geweest.

Van camera’s verwachten we meer

Dankzij de Edge 30 Ultra weten we dat Motorola de kennis in huis heeft om goede smartphonecamera’s te ontwikkelen. Het kan liggen aan de beperkte ruimte in de Razr 40 Ultra, maar die ervaring lijkt niet overgeheveld naar de plooitelefoon.

Volledig scherm Motorola Razr 40 Ultra © Yorick Dupon

Zo is de hoofdcamera teleurstellend voor het prijspunt. De telefoon heeft het moeilijk wanneer het donker is buiten. Het beschikbare licht wordt dan niet goed ingezet waardoor de balans slecht is: straatverlichting en autolampen worden te fel weergegeven. Een probleem dat potentieel met goede software verholpen kan worden, maar waar de Razr 40 Ultra dus niet in slaagt.

Volledig scherm Een foto getrokken met de Motorola Razr 40 Ultra die toont dat er nog werk aan de winkel is. © Yorick Dupon

De selfiecamera heeft het dan weer te moeilijk overdag. Is het zonnig buiten, dan is de kans te groot dat je foto overbelicht zal zijn. Dat verpest leuke kiekjes en zou echt niet meer mogen voorkomen bij een telefoon van 1.199 euro die in 2023 op de markt komt.

Volledig scherm De breedhoekcamera van de Motorola Razr 40 Ultra is goed, maar niet fantastisch. © Yorick Dupon

Afgezien van die lastige situaties kan je met de Razr 40 Ultra over het algemeen wel goede foto’s trekken. Zo valt er ook niet al te veel aan te merken bij de ultrabreedhoekcamera. Maar het is duidelijk dat de amateurfotografen onder ons hun geld beter inzetten op niet-plooibare smartphones. Enkele foto's getrokken met de Motorola Razr 40 Ultra kan je hier bekijken.

Duurzaamheid

Een veelvoorkomende zorg bij plooibare telefoons is hoe stof- en waterdicht ze zijn. Daarnaast zijn er vragen over hoe stevig het scherm aan de binnenkant op lange termijn is. Over het eerste kunnen we zeggen dat de Motorola Razr 40 Ultra op papier beter tegen stof kan dan de Samsung Flip 4, maar minder goed bestand is tegen water. Samengevat zal deze telefoon tegen zandkorrels kunnen en wat druppels water.

Hoe goed het scherm het volhoudt, konden we onmogelijk testen. We gebruikten de telefoon namelijk “slechts” achttien dagen. Motorola benadrukt ook liever hoe stijlvol de Razr is dan hoe stevig het toestel is op lange termijn. Dan is Samsung op dat vlak een pak transparanter. Wat Motorola ook mag afkijken van de Koreanen is de brede keuze aan smartphonehoesjes die helpen om krasjes te vermijden.

Conclusie Motorola Razr 40 Ultra review

Volledig scherm De Motorola Razr 40 Ultra in het zwart. © Yorick Dupon

De Motorola Razr 40 Ultra toont dat plooibare telefoons er nog niet helemaal zijn. Toch is er geen twijfel over mogelijk dat dit model de beste van de klas is. Wel moeten we iedereen die een ‘foldable’ overweegt waarschuwen dat de nieuwe toestellen van Samsung zeer binnenkort worden voorgesteld. Even geduld, dus, maar het is aan hen om zich nu te bewijzen tegenover Motorola.

De Motorola Razr 40 Ultra is te koop in het zwart, blauw en rood aan een adviesprijs van 1.199 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.