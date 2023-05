REVIEW. Een laptop met uniek design, maar is ASUS Zenbook S 13 OLED handig voor onderweg?

Voldoende batterij voor een dag, compact en licht, en snel genoeg voor kantoorwerk. Zo valt de ideale laptop voor de meeste mensen te omschrijven. De ASUS Zenbook S 13 OLED komt dicht in de buurt van dat ideaal ondervonden we na onze test van bijna drie weken.

Het is voor Windows-liefhebbers moeilijk om niet jaloers te zijn op de Apple MacBook Air. Dankzij de processors die de techgigant zelf ontwerpt, is dat namelijk een compacte, lichte, snelle laptop met een bijna ongelofelijke batterijduur. In tegenstelling tot die computer heeft de Zenbook S 13 OLED wél een interne ventilator, maar verder zijn er veel troeven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speciaal scharnier

ASUS koos ervoor om de laptop een uniek design te geven. Zo is de klep afgewerkt met een speciale coating met matte textuur. Die is gevoelig voor krassen, dus een laptophoes is aangeraden. Hoewel de Zenbook S 13 OLED enkel in het grijs beschikbaar is, zorgt de afwerking ervoor dat het toestel herkenbaar is. Dat kan ook gezegd worden van het scharnier. Wanneer je de Zenbook opent, wordt de onderkant namelijk opgetild, zodat het geheel op de klep komt te rusten. Daardoor blijft de laptop dun en is er meer luchttoevoer voor de koeling.

Volledig scherm Open je het scherm van de ASUS Zenbook S 13 OLED, dan wordt de onderkant lichtjes opgetild. © Yorick Dupon

Ook zijn we grote fan van het scherm. Zoals de naam verraadt, krijg je hier dankzij de OLED-technologie felle kleuren, maar ook de resolutie is hoog, waardoor alles scherp oogt. De helderheid kan goed worden opgedreven, maar omdat het scherm niet mat is afgewerkt, kan je in fel zonlicht door de reflecties niet per se altijd alles goed lezen.

Oppervlakkig toetsenbord

We gebruikten de ASUS Zenbook S 13 OLED om onder andere deze recensie te tikken. Het is geen slecht toetsenbord, want er is voldoende ruimte tussen de verschillende toetsen, maar ze liggen wel oppervlakkig. Niet iedereen is daar fan van, dus als je voorstander bent van toetsen die diep in te drukken zijn, moet je wegblijven van dit toestel. Het trackpad is uitstekend: grote oppervlakte en klikt lekker.

Van de batterijduur verwachten we geen wonderen bij Windows-laptops. De zuinigheid van de computerchips van Apple is nog niet geëvenaard. De Intel i7-processor die in dit model van de ASUS Zenbook zit, is zeker krachtig genoeg voor kantoortaken die zich vooral in de webbrowser afspelen. We gebruikten ook zwaardere applicaties zoals Adobe Photoshop. Dat ging goed, maar activeerde de ventilator meteen. Alles samen kan je een achttal uur rekenen op deze computer.

Volledig scherm De ASUS Zenbook S 13 OLED is licht genoeg om probleemloos mee te nemen in je rugzak. © Yorick Dupon

Handig, maar prijzig

De niet al te grote batterij zorgt er wel voor dat de Zenbook S 13 OLED slechts een kilogram weegt. Daardoor is het een handige laptop om mee te nemen in de rugzak. Dat het toestel niet al te groot is, helpt daar zeker bij. Ook fijn is de ingebouwde gezichtsherkenning, waardoor je niet steeds je wachtwoord moet intikken om de computer te ontgrendelen.

De computer maakt gebruik van Windows 11, maar heeft ook een applicatie van ASUS om enkele instellingen aan te passen. Zo kan je kiezen hoe hard de ventilator zal blazen. De meeste mensen zullen deze app nooit nodig hebben en gelukkig maar. Het is allemaal wat rommelig, traag en je vraagt je af waarom de functies niet gewoon ingebouwd zijn in de Instellingen-app van Windows zelf. De adviesprijs van de Zenbook S 13 OLED is 1.699 euro en dan mag je op dat vlak een betere ervaring krijgen, vinden we.

Conclusie ASUS Zenbook S 13 OLED review

Het is een prijzige laptop, maar de ASUS Zenbook S 13 OLED geeft er wel wat voor terug. Wie vaak onderweg is, maar nog wel werk wil kunnen verzetten zonder een zware laptop mee te zeulen, zal tevreden zijn met deze computer. We denken daarbij ook aan studenten hoger onderwijs die van aula naar koffiebar naar kot gaan en op die locaties vaak niet al te veel plaats hebben. Het is de investering waard.

De ASUS Zenbook S 13 OLED is te koop op de webshop van het bedrijf. De laptop is beschikbaar in het grijs en heeft een adviesprijs van 1.699 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.