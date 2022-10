REVIEW. De Xiaomi 12T Pro heeft een camera met wel 200 megapixels, maar is dat genoeg?

De Xiaomi 12T Pro is één van de eerste smartphones op de markt die een gigantische 200 megapixel (MP) hoofdcamera heeft. Maar zorgt die ook voor goede foto’s en video’s? En is de smartphone op andere vlakken goed genoeg? De antwoorden lees je in deze recensie.

Het zou een trend kunnen worden, telefoons met camera’s van 200 MP. Naast deze Xiaomi 12T Pro heeft ook de recent aangekondigde Motorola Edge 30 Ultra er eentje en volgens geruchten zou de aankomende Samsung Galaxy S23 Ultra ook zo’n camera kunnen hebben.

De vraag is dan of zo’n uit de pan swingende aantal megapixels de camerakwaliteit ten goede komen. Op vlak van bestandsgrootte zal je er in ieder geval niets van merken. Dit soort smartphones combineren gegevens waardoor de foto’s niet te groot zijn bij de standaardinstellingen.

De manier waarop Xiaomi dat softwarekunstje doet, kan echter niet overtuigen. De hoofdcamera van de 12T Pro heeft het niet altijd gemakkelijk om correct scherp te stellen en ook zijn er problemen met overbelichting en correcte kleurenweergave. Positief is wel dat de vele megapixels ervoor zorgen dat zelfs zonder de nachtmodus te activeren de 12T Pro erin slaagt om degelijk belichte foto’s te produceren wanneer het donker is. Maar er is dus nog werk aan de winkel voor Xiaomi.

Ook de ultrabreedhoekcamera kampt met overbelichting van foto’s en de kwaliteit gaat snel achteruit wanneer de lichtinval niet perfect is, maar enkele de absolute toptoestellen kunnen dat probleem vermijden.

Een echte zoomcamera zit er niet in de Xiaomi 12T Pro. Wel kan je in de camera-app klikken op 2x, om bijvoorbeeld portretfoto’s te nemen. De telefoon gebruikt dan één deel van de pixels van de hoofdcamera, zoals de iPhone 14 Pro Max ook doet.

Volledig scherm De camera's van de Xiaomi 12T Pro trekken wel stof aan, maar dat is niet uniek in de smartphonewereld vandaag de dag. © Yorick Dupon

Er is wel een macrocamera van 2 MP, maar die is er enkel om ruimte te vullen want goede foto’s maakt die niet en je moet ervoor de instellingen in duiken. Een duidelijke besparing ten opzichte van de duurdere Xiaomi 12 Pro van eerder dit jaar. Foto’s getrokken met de Xiaomi 12T Pro kan je hier in detail bekijken.

Waar de Chinese technologiegigant ook in de kosten sneed, is het scherm. Die is deze keer vlak in plaats van afgerond aan de zijkanten. Aan de ene kant is dat een voordeel want het glas is zo beter bestand tegen valpartijen. Aan de andere kant oogt de afwerking een pak goedkoper bij dit toestel. Alles samen gaat het hier wel om een smartphone die ondanks de grootte aangenaam in de hand ligt.

Dat ondanks de grote batterij van 5.000 mAh. Ondanks de hoge ververssnelheid van 120 Hz, wat ruim voldoende is voor fluïde animaties, heeft de telefoon een batterijduur om u tegen te zeggen. Tijdens de testperiode leek het perfect mogelijk om anderhalve dag door te komen met de Xiaomi 12T Pro, zelfs wanneer er veel foto’s getrokken werden en GPS meerdere uren actief was voor routebegeleiding. In geval van nood is er ook nog snelladen aan 120 watt — met bijgeleverde lader — waardoor de telefoon op papier in 19 minuten volledig opgeladen kan worden.

Verder is de telefoon overduidelijk Xiaomi door de eigenzinnige software, die niet iedereen zal smaken. Er valt veel naar de hand te zetten, maar soms lijkt de telefoonfabrikant je meer in de weg te zitten dan je daarbij te helpen.

Volledig scherm De Xiaomi 12T Pro © Yorick Dupon

Samengevat komt de Xiaomi 12T Pro op de markt aan een moeilijk prijspunt van 799 euro. Het bedrijf heeft een gok gewaagd met de camera van 200 megapixels, maar die heeft niet geloond. Daardoor is moeilijk de telefoon aan te raden. Voor honderd euro meer of minder zijn er namelijk interessantere telefoons van bijvoorbeeld OnePlus of Samsung. Een aanrader is deze telefoon niet.

