REVIEW. De Sony Xperia 10 IV is een compacte batterijkampioen en stelt toch teleur

De Sony Xperia 10 IV is een raar beestje en niet alleen vanwege de vreemde naam. Het is de kleinste Android-smartphone die dit jaar op de markt kwam in zijn prijsklasse, maar wel opvallend langwerpig. Tegelijk heeft hij een uit de kluiten gewassen batterij en toch merk je daar weinig van. Het is echter een smartphone die maar moeilijk aan te raden valt. Waarom lees je in deze recensie.

Het formaat van de Sony Xperia 10 IV komt voor het grootste deel overeen met de iPhone SE en andere oudere iPhones. Ze zijn vrijwel even breed, maar de Sony is langwerpiger. Daardoor is er meer verticale ruimte en kan je al eens twee apps tegelijkertijd gebruiken. Verder geeft het een cinemagevoel bij het kijken van films of series.

Volledig scherm De Sony Xperia 10 IV heeft een schermratio van 21:9 in plaats van de klassieke 16:9 die bij andere smartphones de norm is. © Sony Corporation

Dat het scherm van goede kwaliteit is, helpt daarbij. Zo is de resolutie vergelijkbaar met andere smartphones in de prijsklasse, zoals de Samsung Galaxy A53 en dus een pak hoger dan bij de iPhone SE. De kleuren zitten ook goed en zelfs in zonlicht is tekst nog relatief goed leesbaar.

Wel moet je het doen met een ververssnelheid van 60 hertz. Dat is ondertussen de uitzondering geworden voor telefoons van deze prijs. Zo is er de Motorola Edge 30, die een scherm heeft dat 144 keer per seconde ververst. Of je er daadwerkelijk last van zou ondervinden, hangt af van welke smartphone je op dit moment gebruikt. Wie al gewend is aan 90 Hz of meer, zal zich in de eerste dagen de Xperia 10 IV beklagen.

Minder uitzonderlijk is het gebruik van plastic. In dit geval is het gelukkig niet van de glanzende variant, die snel lelijk gekrast kan geraken. Vooraan gebruikt Sony Gorilla Glass Victus, wat één van de beste types glas voor een smartphone is. Alles samen is de Xperia 10 IV aangenaam om vast te houden.

In het dagelijks gebruik merk je dat gekozen werd voor componenten die niet de snelst mogelijke zijn. Daarbij valt het verschil met bijvoorbeeld de Nothing Phone (1) hard op. Alles heeft meer tijd nodig bij de Sony Xperia 10 IV. Door onder andere het gebruik van een 60 Hz-scherm valt dat wel net minder op dan bij de Samsung Galaxy A53.

Je zal het wel merken wanneer je de camera-app opstart. Die heeft namelijk een momentje nodig om bruikbaar te worden. Daarna gaat alles wel vlot. De kwaliteit van de foto’s zelf is echter teleurstellend. Dat is opvallend, want Sony produceert cameramodules voor zowat elk smartphonemerk op de planeet.

Volledig scherm Scherpe foto's nemen is niet de specialiteit van de Sony Xperia 10 IV. © Yorick Dupon

Er zijn drie lenzen te vinden achteraan de Sony Xperia 10 IV. Welke je ook gebruikt, je zal altijd wat moeten hopen op voldoende zonlicht. Is dat niet het geval, dan krijg je bijna altijd foto’s die weinig scherp zijn. Wel slaagt de smartphone er bijna altijd in om realistische kleuren te produceren. Hij laat zich niet van de kaart brengen door een lamp die voor oranje licht zorgt. Wel zijn de ultrabreedhoek- en zoomcamera beter gebalanceerd dan bij andere telefoons uit deze prijsklasse. Enkele voorbeelden van foto’s getrokken met de Sony Xperia 10 IV vind je hier.

Volledig scherm De Sony Xperia 10 IV slaagt er wel in mooie kleuren te produceren in foto's. © Yorick Dupon

De batterij is daarentegen wel om over naar huis te schrijven. Met een capaciteit van 5.000 mAh zit de Xperia 10 IV op hetzelfde niveau als de Galaxy A53 en een resem toptoestellen. Veel gebruikers zullen het daarmee met gemak twee dagen uitzingen. De oplaadsnelheid is niet om wild van te worden, maar tenminste niet zo bedroevend als bij de iPhone SE.

Tot slot goed nieuws voor wie geen fan is van Bluetooth: deze smartphone heeft nog een aansluiting voor hoofdtelefoons. Bovenaan kan je dus nog onder andere oortjes aansluiten zoals in de goede, oude tijd. De Sony Xperia 10 IV is overigens goed bestand tegen water en stof, maar iets minder tegen straatstenen kon de recensent persoonlijk ervaren. Een hoesje is dus, zoals bij alle smartphones, geen overbodige luxe.

Volledig scherm De Sony Xperia 10 IV in het zwart. © Sony Corporation

Alles samen is het moeilijk om te bedenken voor wie de Sony Xperia 10 IV een ideale smartphone zou zijn. Fans van compacte telefoons zijn beter af met een iPhone SE, die langer ondersteund zal worden met updates en een superieure hoofdcamera heeft. Je geeft dan wel een hoofdtelefoonpoort, lange batterijduur, zoom- en ultrabreedhoekcamera op. Voor wie het wat groter mag zijn, blijven de Motorola Edge 30 en Nothing Phone (1) de te kloppen keuzes.

De Sony Xperia 10 IV is te koop vanaf 499 euro. Voor die prijs krijg je het model met 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag.

