REVIEW. De Samsung S23 Ultra is een peperduur manusje-van-alles

Bijna 1.400 euro voor een telefoon, dat is enorm veel geld. De Samsung Galaxy S23 Ultra is dan ook de absolute topper van de Koreaanse technologiegigant. Wat krijg je juist voor die prijs? Is hij ook zijn geld waard? Of is het net een goed idee om de S22 Ultra van vorig jaar met korting te kopen? We zoeken het voor je uit in deze recensie.

Grote telefoon, groot scherm

Laat er geen twijfel over bestaan: de Samsung S23 Ultra is - met een scherm van 6,8 inch of 17,27 cm - een grote smartphone. Ja, zelfs groter dan de iPhone 14 Pro Max. Wie een compacte telefoon wil, kijkt dus beter naar bijvoorbeeld de Samsung S23.

Ondanks de grootte blijft de S23 Ultra nog best fijn in de hand liggen. Samsung koos er namelijk voor om het toestel hoekiger af te werken. Het heeft veel weg van de Note-telefoons van weleer. Een voordeel is dat ook het scherm omvangrijk is. Het is bovendien erg helder, scherp en met prachtige kleuren. Het is dus een genot om video’s te bekijken op de S23 Ultra, zoals we van Samsung gewoon zijn.

Volledig scherm Ook bij de Samsung Galaxy S23 Ultra kan je je vergrendelscherm helemaal naar je hand zetten. © Yorick Dupon

Wel had het fijn geweest mocht het glas vooraan volledig vlak zijn afgewerkt. De lichte afronding aan de zijkanten is namelijk meerdere keren onhandig gebleken in combinatie met de S Pen-stylus die in de S23 Ultra zit. Daar is trouwens niets aan verbeterd en de stylus blijft handig voor wie er mee leert omgaan. Deze recensent is niet zo iemand, maar fans weten de Ultra te smaken. Dat blijkt ook uit de verkoopcijfers van de voorganger van dit topmodel.

Vijf camera’s, veel flexibiliteit

Ook dit jaar zijn er vijf camera’s te vinden, waarvan er vier achteraan de S23 Ultra zitten. De hoofdcamera heeft deze keer in totaal 200 megapixels ter beschikking. Dat is veel, maar het is niet de eerste die daarmee uitpakt. Concreet wordt al het licht die de pixels verzamelen verwerkt tot een foto van een ‘normale’ grootte. In theorie betekent het wel dat er meer licht kan worden verzameld, met betere foto’s tot gevolg - zeker wanneer het donker is.

Volledig scherm Wanneer het donker is, zorgt de Samsung Galaxy S23 Ultra nog steeds voor puike foto's. © Yorick Dupon

Zijn ze dan ook echt beter? In het pikdonker was het verschil niet significant te noemen, maar dat is dan ook een situatie waarbij foto’s maken weinig logisch is. De S23 Ultra slaagt er wel in om bij uitdagend licht de beste foto’s tevoorschijn te toveren. We hebben het dan over momenten waarop het buiten donker is, maar er nog wel artificieel licht is. Beweging blijft wel roet in het eten gooien, maar dat is dan ook technisch moeilijk op te lossen.

Wanneer de zon wel schijnt, blijft het opvallen dat Samsung ervoor kiest om kleuren wel erg te benadrukken. Het is een stijlkeuze en smaken verschillen, maar te vaak komt het kunstmatig over.

Volledig scherm Bij daglicht zijn de kleuren in foto's van de Samsung Galaxy S23 Ultra soms wel erg fel. © Yorick Dupon

Ook de drie andere camera’s doen het goed en zorgen voor veel keuzemogelijkheden. Je hebt twee verschillende zoomcamera’s. De eerste leent zich erg om portretfoto’s mee te maken, terwijl de tweede zoals ook vorig jaar objecten lekker ver kan vastleggen. Het nut ervan is niet oneindig, maar wanneer het werkt, is het bijna magisch.

Volledig scherm Dankzij de zoomcamera van de Samsung Galaxy S23 Ultra kan je een scène die wat verder weg is toch vastleggen. © Yorick Dupon

Volledig scherm Eén lichtbron is genoeg om veel details te krijgen bij foto's getrokken met de Samsung Galaxy S23 Ultra. © Yorick Dupon

De selfiecamera kreeg ook een update en zoals we beschreven in de review van de S23 is dat ten goede. Enkele foto's getrokken met de Samsung Galaxy S23 Ultra kan je hier bekijken.

Krachtpatser

Je betaalt bijna 1.400 euro als je het basismodel koopt, dus je verwacht dat de Samsung Galaxy S23 Ultra alles aankan dat je ermee probeert te doen. Dat is gelukkig ook het geval. De telefoon is vliegensvlug en we konden tijdens de recensieperiode van een week geen enkele hapering ontdekken. Bovendien werd de S23 Ultra zelfs na een tijd gamen niet al te warm. Dat kan niet gezegd worden van elke toptelefoon.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S23 Ultra met de kenmerkende stylus erbij. © Yorick Dupon

De keuze voor de Snapdragon 8 Gen 2 van de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm werpt dus vruchten af, zoals bij de kleinere S23 het geval is. De batterijduur is daarbovenop nog beter, hoewel de batterij niet fysiek groter is geworden. In de praktijk konden we gemakkelijk anderhalve dag de S23 Ultra gebruiken zonder naar een lader te moeten grijpen. Dat was inclusief gamen en/of GPS. Sterker nog, wanneer we de instellingen aanpasten om volledig gebruik te maken van de processor en de hoge resolutie, was er genoeg batterij om een gemiddelde dag mee door te komen.

Conclusie

Ook na een week met de S23 Ultra blijven we erbij dat 1.400 euro veel geld is voor een telefoon. Door het goede updatebeleid van Samsung, de krachtige processor en lange batterijduur vermoeden we wel dat je er probleemloos vier jaar mee verder kan.

Volledig scherm De hoofdcamera van de Samsung Galaxy S23 Ultra telt wel 200 megapixels. © Yorick Dupon

Maar ons oordeel loopt in lijn met die van de S23. Als je het model van vorig jaar koopt, dan mis je niet meteen iets belangrijks. Kan je echter de Samsung in de loop van 2023 op de kop tikken met een forse korting, dan hoef je niet te aarzelen: een miskoop zal je zeker niet doen.

Disclaimer: Samsung heeft ons voor deze review een Galaxy S23 Ultra gedurende veertien dagen uitgeleend.

