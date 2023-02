REVIEW. De Samsung Galaxy S23 kan het duurder prijskaartje amper verantwoorden

De prijzen van Samsungs toptelefoons liggen dit jaar een pak hoger dan die van de voorgangers. Is de Galaxy S23, met een adviesprijs van 949 euro, dat extra geld waard? Heeft de Koreaanse technologiegigant significante vernieuwingen doorgevoerd die de hogere kostprijs beter te verantwoorden maken? We testten de telefoon gedurende een week om een antwoord te zoeken op die vragen.

Geen camera-eiland meer

Wat meteen opvalt aan de S23-telefoons is dat Samsung het uiterlijk van de drie toestellen eindelijk gelijk heeft getrokken. De Galaxy S23 en S2+ hebben nu net zoals de S23 Ultra geen camera-eiland meer.

Volledig scherm Het uiterlijk van de camera's achteraan de S23 is opgefrist. © Yorick Dupon

Of dit een verbetering is, hangt af van je persoonlijke voorkeur, maar de twee kleinere telefoons verliezen hierdoor wel wat eigenheid. De camera-eilanden die elegant overliepen in het metalen frame waren uniek voor Samsung. Verder zijn de designverschillen tussen de S22 en S23 absoluut minimaal.

Batterij: groter is beter

Op vlak van batterijduur maakt de Samsung Galaxy S23 dan weer wel een grote sprong vooruit ten opzichte van vorig jaar. Zo is de accu wat groter en doet de nieuwe processor ook een duit in het zakje, waarover later meer. De achilleshiel van de S22 was volgens verschillende recensenten het feit dat je er niet gemakkelijk een volledige dag kon van gebruik maken zonder te moeten opladen.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S23. © Yorick Dupon

We gebruikten de S23 al bij al gemiddeld intensief: voornamelijk om door sociale media en nieuwsapps te scrollen, online video’s te kijken met af en toe wat gaming en navigeren met GPS aan. Het is goed om te zien dat ook een compacte telefoon als deze probleemloos een volledige dag te gebruiken is.

Wel jammer is dat Samsung blijft vasthouden aan een relatief lage laadsnelheid. Het duurt ruim een uur om de S23 op te laden. Als je ziet dat Chinese merken als OnePlus en Xiaomi het klusje kunnen klaren in minder dan een halfuur, dan mis je snelladen wel. Fans van draadloos opladen, blijven met de S23 niet op hun honger zitten.

Selfiecamera onder handen genomen

Nee, ook bij de camera’s achteraan de S23 moet je niet te veel nieuws verwachten ten opzichte van vorig jaar. De foto’s die je trekt met deze telefoon zijn ook nu typerend voor Samsung. De kleuren kunnen soms wel erg fel zijn. Zeker blauwtinten krijgen sterk de voorkeur, waardoor bijvoorbeeld de lucht al eens onnatuurlijk gekleurd. Niet iedereen kan dit smaken, maar saai is het resultaat nooit.

Volledig scherm Trek je een foto met de Samsung Galaxy S23 is de lucht soms wel erg blauw. © Yorick Dupon

Wanneer de zon achter de horizon verdwenen is, besluit de S23 er telkens voor om er alles aan te doen dat foto’s toch zo licht mogelijk zijn. Daardoor zullen ze wat minder scherp en korrelig overkomen.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S23 verkiest korrel boven scherpte wanneer er minder zonlicht is. © Yorick Dupon

De selfiecamera is wel nieuw en dat moet je volgens Samsung merken aan de ‘Nightography’. Dat woord hebben marketeers verzonnen om nachtfotografie hip en cool te doen lijken. Bij de S23 komt het erop neer dat er bij selfies nog veel details bewaard blijven bij valavond.

Volledig scherm De selfiecamera van de Samsung Galaxy S23 doet het goed bij valavond. © Yorick Dupon

Wanneer het pikdonker is, kan de selfiecamera nu ook magischerwijs een foto produceren waar je iets mee bent. Wel moet je daarvoor stilzitten, want de S23 heeft enkele seconden nodig om het weinige aanwezige licht te verzamelen. Een soortgelijke functie is er ook bij de iPhone, overigens, en de resulterende foto’s zijn vergelijkbaar van kwaliteit. Foto's getrokken met de Samsung Galaxy S23 zijn hier te vinden.

Geen zelfgebakken computerchips meer

Opvallend genoeg koos Samsung ervoor om wereldwijd gebruik te maken van processoren van het Amerikaanse Qualcomm. Dat is een van de redenen dat de batterijduur een grote sprong vooruit maakt, zeggen de Koreanen ook zelf. Je zal er voor de rest weinig van merken dat er geen Samsung-processor in de S23 zit. De telefoon is, net zoals de S22, vliegensvlug en zal dat vermoedelijk nog jaren blijven.

Je krijgt er ook jarenlang updates bovenop. Vier nieuwe versies van Android om specifiek te zijn, met daarnaast vijf jaar lang maandelijkse veiligheidsupdates. De telefoon kost dus veel, maar je bent er een tijdje mee zoet.

De S23 zou ook weer wat beter tegen een stootje moeten kunnen. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van Gorilla Glass Victus 2. Dat is glas dat beter bestand is tegen valpartijen op ruwe materialen als beton en asfalt. Goed nieuws voor klungels!

Conclusie Samsung Galaxy S23 review

Begrijp me niet verkeerd: de Samsung Galaxy S23 is een uitstekende telefoon. Wie deze in huis haalt, zal niet teleurgesteld worden. De compacte telefoon was gedurende onze test van een week absoluut een plezier in gebruik.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S23 is ook te koop in de kleuren wit, groen en paars. © Yorick Dupon

Maar, als je dan vergelijkt met de S22 van vorig jaar, is het moeilijk om de nieuwe telefoon volmondig aan te raden voor de adviesprijs van 949 euro. Kies je het model van 2022, dan bespaar je in een klap honderden euro’s. Het is dus een kwestie van altijd even de vergelijking te maken en je af te vragen: “Is de S23 de meerprijs waard?”

De Samsung Galaxy S23 is te koop vanaf 949 euro. Voor die prijs krijg je het model met 8 gigabyte (GB) werkgeheugen en 128 GB opslag.

