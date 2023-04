REVIEW. De Samsung A54 kost minder dan 500 euro en heeft alles in huis om bestseller te worden

Hoewel de dure toptelefoons met de meeste aandacht gaan lopen, zijn dat niet de modellen die de meeste mensen kopen. Het zijn smartphones als de Samsung Galaxy A54 met een prijskaartje van 489 euro die in groten getale over de toonbank gaan. We testten ruim een week lang of de A54 goed genoeg is voor het brede publiek.

Om te weten of een smartphone een groot aantal gebruikers kan bekoren, moet je drie belangrijke elementen evalueren. Om te beginnen: houdt de batterij het een hele dag vol, zodat je ‘s avonds niet op zoek moet gaan naar een stopcontact? Maakt de camera overdag mooie foto’s en zijn kiekjes van wanneer er minder zonlicht is niet al te lelijk? Tot slot: hapert de telefoon niet te vaak wanneer je scrolt door sociale media of de camera opent en kan je er af en toe een spelletje spelen?

Lijvige batterij

De batterijduur van de Samsung A54 zal voor de meesten meer dan voldoende zijn. We gebruikten de telefoon tijdens de test voornamelijk voor sociale media, om online video’s te bekijken en muziek te beluisteren via Bluetooth. Af en toe kwam er navigatie via Google Maps aan te pas.

Wie niet dagelijks urenlang pendelt, zal zeker anderhalve dag kunnen overbruggen zonder de lader in te moeten steken. Is dat wel het geval, dan moet een werkdag zeker lukken. Het belangrijkste minpunt is dat de A54 niet erg snel op te laden is, zoals eigenlijk bij zowat alle Samsungs het geval is.

Samsung-camera’s maken Samsung-foto’s

Achteraan de Samsung A54 vinden we de hoofd-, ultrabreedhoek- en macrocamera’s, die worden bijgestaan door een selfiecamera vooraan de telefoon. Die selectie biedt je flexibiliteit, zonder enorm hard in te boeten op de kwaliteit. De ultrabreedhoek doet goed dienst als je wat meer in beeld wil brengen, zoals bijvoorbeeld een landschap of grote groep mensen.

Volledig scherm De ultrabreedhoek-, hoofd- en macrocamera's van de Samsung A54. © Yorick Dupon

Van de macrocamera moet je niet al te veel verwachten. Omdat er geen zoomcamera aanwezig is, moet de A54 gebruik maken van softwaretrucjes om wat je in beeld wil brengen dichterbij te halen. Daardoor is de kwaliteit van ingezoomde foto’s niet al te best. Je kan dus beter enkele stappen vooruit zetten als je iets wil vastleggen dat veraf is.

Volledig scherm Wel erg kleurrijke bloemen die werden gefotografeerd met de Samsung A54. © Yorick Dupon

De hoofdcamera is voor de meeste mensen goed genoeg te noemen. Zoals bij alle Samsung-telefoons moet je wel accepteren dat kleuren soms bijna onnatuurlijk fel zullen zijn. Zo waren de bloemen in de foto hierboven bijlange niet zo oranje. Ook een typische is de felblauwe lucht als er eindelijk eens geen wolkje te bespeuren is aan de Belgische hemel. Zoals te verwachten in deze prijsklasse heeft de A54 het lastig wanneer er beweging in het spel is of zonlicht weinig aanwezig is.

Volledig scherm Deze selfie getrokken met de Samsung A54 is helder, maar te licht van kleur. © Yorick Dupon

Op de selfiecamera valt ook wat op te merken. Het valt namelijk op dat die in het donker het moeilijk heeft om kleuren correct weer te geven. De voorkeur lijkt te gaan naar het helderder maken van de uiteindelijke foto. Daardoor zie je gezichten uiteindelijk wel beter, maar mooi zijn de selfies niet echt te noemen. Overdag verdwijnt dat probleem als sneeuw voor de zon.

Volledig scherm Een lentedag mooi vastgelegd door de Samsung A54. © Yorick Dupon

Foto’s getrokken met de Samsung Galaxy A54 zijn hier te bekijken.

Vrij van haperingen

De tijd dat goedkopere telefoons lastig te gebruiken waren door lange laadtijden en slome animaties ligt gelukkig ver achter ons. Dat is ook het geval bij de Samsung A54. De processor uit eigen stal doet het goed. Daardoor vloeien animaties soepel over het scherm dat én een hoge helderheid aan kan én een hoge ververssnelheid heeft.

Volledig scherm Het scherm van de Samsung A54 wordt helder genoeg om vlot te kunnen gebruiken tijdens zonnige dagen. © Yorick Dupon

Wie vooral muziek en video’s streamt naast het gebruiken van socialemedia-apps, zal genoeg hebben aan de kracht van de A54. Speel je graag eens een spelletje, dan zit je hier ook best goed. De telefoon warmt namelijk niet te hard als je een tijdje bezig bent met een game die visueel veel rekenkracht vereist. Verwacht echter niet dat in een videospel de animaties even vlot gaan als bij andere apps. Daarvoor moet je nog steeds bij de dure toptelefoons zijn.

Dat Samsung van plan is om de A54 nog vier nieuwe versies van Android mee te geven, is erg mooi meegenomen. Je zal dus tot en met Android 17 krijgen - die in 2026 zou moeten verschijnen. De beveiligingsupdates blijven lopen tot in 2028. Voor een telefoon van 489 euro is dat schappelijk.

Conclusie Samsung A54 review

De Samsung A54 is zo goed dat we ons afvragen of de Koreaanse techgigant zichzelf er niet mee in de voet schiet. Het is het soort telefoon dat mensen terecht de vraag zal doen stellen: “Waarom zou ik 1.000 euro uitgeven aan een telefoon?” Dat komt in dit geval neer op de fotokwaliteit. Bij de A54 is die goed, maar betaal je meer, dan ga je eerder richting excellent. Maar 489 euro is een faire prijs voor deze Samsung A54, die ook zal zorgen voor een (terecht) goede verkoop.

De Samsung A54 is te koop vanaf 489 euro voor de uitvoering met acht gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte opslag. De telefoon is beschikbaar in het limoengroen, donkergrijs, paars en wit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.