REVIEW. De Motorola Edge 30 Ultra is de beste smartphone van het merk in jaren

Met de Edge 30 Ultra probeert Motorola opnieuw mee te strijden in het duurste deel van de markt. Dat doet het bedrijf succesvol, met de beste telefoon in jaren. Maar is de smartphone met een gigacamera van 200 megapixels ook de beste die je kan krijgen voor zo’n 900 euro?

Tijdens een briefing op de redactie van HLN straalde Motorola product manager Guido Hoogvorst trots uit toen hij uitleg gaf over de Edge 30 Ultra. Op alle vlakken moet de smartphone kunnen opboksen tegen toptoestellen van andere fabrikanten. Dat doet het Lenovo-dochterbedrijf door in te zetten op een hoofdcamera van 200 megapixels (MP).

Die keuze kan wel eens een voorbode zijn van een grotere trend. Ook de Chinese technologiegigant Xiaomi zet in op grote camera’s. Zo heeft de 12T Pro exact dezelfde sensor. Volgens geruchten zou de Samsung S23 Ultra van volgend jaar ook uitpakken met een camera van 200 MP.

Goed gebruik van een berg megapixels

Bij de Xiaomi 12T Pro zagen we dat een gigacamera hebben op zich niet betekent dat de foto’s ook top zullen zijn. De fabrikant slaagde er namelijk niet in om de grote hoeveelheid gegevens die de sensor kan verzamelen ook goed te verwerken. Dat lukt de Motorola-software wel, waardoor de fotokwaliteit een stuk beter is.

De Edge 30 Ultra is opvallend goed in omgaan met moeilijke lichtsituaties. Zo is tegenlicht een minder groot probleem dan bij de Xiaomi met dezelfde sensor. Dat zorgt ervoor dat wanneer het zonnetje schijnt de Motorola-smartphone mooiere foto’s aflevert. Ook bij de portretlens, die tweemaal kan inzoomen, is dat het geval. De Edge 30 Ultra is daardoor een fijn toestel om bijvoorbeeld een nieuwe profielfoto mee te maken.

Nachtmodus valt op in de positieve zin

Wanneer het donkerder is, heeft dit toestel het lastiger. Vooral als er beweging is, blijkt het moeilijk om de focus correct te krijgen. Verder is het resultaat in het donker opvallend goed voor een Motorola-smartphone. De nachtmodus is meer dan verdienstelijk.

De ultrabreedhoekcamera doet ook dienst als een acceptabele macrocamera. Wie graag details van dichtbij op de gevoelige plaat vastlegt, kan rekenen op de Edge 30 Ultra. Bij de selfiecamera wordt de bal wel volledig misgeslagen. Wanneer het donker is, doet de fotokwaliteit vooral denken aan telefoons van vijf jaar geleden. Foto’s getrokken met de Motorola Edge 30 Ultra kan je hier bekijken.

Niet helemaal premium

Naast de puike camera’s laat de Motorola Edge 30 Ultra ook een premium indruk achter door het ontwerp van de telefoon. Mede dankzij het gebruik van afgebogen glas, maar ook het grote en heldere scherm is z’n geld waard. Achteraan de telefoon is de afwerking gelukkig niet glossy, wat in lijn ligt met de Samsung S22-telefoons en de Apple iPhone Pro-modellen.

Hoe groter de telefoon, hoe meer ruimte voor de batterij. Het moet dus niet verbazen dat de Edge 30 Ultra een uitstekende batterijduur heeft. Zelfs bij een dag met gebruik van GPS-navigatie en een potje gamen, raakte de telefoon niet uitgeput. Wie zijn telefoon niet al te intensief gebruikt, zal er vermoedelijk twee dagen lang gebruik van kunnen maken.

Volledig scherm Het scherm van de Motorola Edge 30 Ultra is gebogen aan de linker- en rechterkant van de smartphone. © Yorick Dupon

Is dat niet genoeg, dan zit er nog een lijvige snelle telefoonlader van 125 watt in de doos. Daarmee kan je zelfs een laptop opladen of de Edge 30 Ultra van nul naar honderd procent in slechts 23 minuten, volgens product manager Guido Hoogvorst.

Waar Motorola wel op heeft bespaard is het stof- en waterdicht maken van de Edge 30 Ultra. De norm voor toptoestellen is een IP68-rating, wat voor de meeste zekerheid zorgt. Bij deze smartphone moet je het doen met IP52. In mensentaal betekent dat de telefoon niet waterdicht is en je dus maximum eens wat water kan morsen op de Ultra. Er zijn telefoons — zoals de ASUS ZenFone 9 — die goedkoper zijn, maar wel ondergedompeld kunnen worden.

Grote concurrent voor praktisch dezelfde prijs

De Motorola Edge 30 Ultra scoort dus op verschillende vlakken uitstekend en is daarmee de beste telefoon van het Lenovo-dochterbedrijf in jaren. Maar er is ook concurrentie, zeker van Samsung. Hoewel de adviesprijs van de zeer gelijkaardige Galaxy S22+ op papier 1.049 euro is ten opzichte van de 899 euro die de Motorola kost, is het verschil in de praktijk minder groot.

Volledig scherm De hoofdcamera met 200 megapixels van de Motorola Edge 30 Ultra springt meteen in het oog. © Yorick Dupon

De opvolger S23+ komt er namelijk aan kort na nieuwjaar, dus er wordt al regelmatig aan ruim 100 euro korting gegeven op de S22+. Vooral op vlak van gebruik op lange termijn scoort Samsung een stuk beter dan Motorola. Zo heeft de S22+ wel een IP68-rating. Bovendien zorgt de Koreaanse techgigant voor een extra generatie Android en een jaar langer veiligheidsupdates. De Motorola Edge 30 Ultra zal dus minder lang bruikbaar zijn dan de S22+.

Conclusie

Motorola kan met de Edge 30 Ultra eindelijk Samsung het vuur aan de schenen leggen in het dure marktsegment. Misschien zelfs voor het eerst sinds smartphones doorgebroken zijn. Je moet je bewust zijn van de nadelen, maar het is een aanrader. De ruimte voor verbetering is er vooral in updatebeleid, maar daarbij kan zelfs Google (dat Android ontwikkelt) niet tippen aan de beloftes van Samsung.

Volledig scherm De Motorola Edge 30 Ultra in het wit. © Motorola

De Motorola Edge 30 Ultra is te koop voor een adviesprijs van 899,99 euro. In de winkel is het toestel verkrijgbaar in het grijs. Op de site van de fabrikant is er ook een witte versie beschikbaar.

