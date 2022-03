REVIEW. De Motorola Edge 30 Pro is een goede poging, maar maakt geen schijn van kans

smartphonesMotorola ken je eerder van de goedkope smartphones dan van de topmodellen. Toch probeert het bedrijf af en toe mee te dingen in de strijd tussen premium telefoons. Dit jaar is er de Motorola Edge 30 Pro van 799,99 euro. Een relatief scherpe prijs voor de specificaties, maar dat is niet genoeg om de concurrentie de loef af te steken.

Op papier is de Motorola Edge 30 Pro namelijk overduidelijk het vlaggenschip. Motorola — dat onderdeel is van de Chinese technologiegigant Lenovo — zorgde namelijk voor de beste processor die een Android-smartphone kan hebben, gekoppeld met meer dan voldoende opslag en werkgeheugen.

Daarnaast is het scherm afdoende scherp en heeft het een ververssnelheid van 144 Hz. Dat is zelfs meer dan de duurste smartphones van Samsung en Apple. Niet dat je écht een verschil opmerkt tussen 120 Hz of 144 Hz.

Ook heeft de Motorola Edge 30 Pro een accu van 4.800 mAh. Dat zorgt voor een batterijduur die verre van teleurstelt. Zelfs op dagen met wat gaming en/of gebruik van GPS was er altijd wat batterij over om het einde van een lange dag te halen.

Indien nodig zit er een snellader in de doos die aan 68 watt de telefoon voor de helft oplaadt op een kwartier tijd. Ook is draadloos opladen aan 15 watt mogelijk, maar daarvoor moet je een aparte oplader kopen.

Je krijgt bij het opstarten meteen Android 12. Motorola koos ervoor om zo dicht mogelijk aan te leunen bij de visie van Google, dat het besturingssysteem ontwikkelt. Concreet betekent dat een minimum aan vooraf geïnstalleerde apps. Geen twee sms-apps zoals bij Samsung-telefoons, dus.

Daarnaast kan je de kleuren van het interface personaliseren via de Moto-app. Dat is de belangrijkste nieuwigheid in Android 12, die niet elke fabrikant goed heeft geïmplementeerd. Motorola deed dat wel. Daardoor is er de mogelijkheid om het kleurenpalet aan te passen, heb je de keuze uit een hele reeks lettertypen en is het mogelijk om de vorm van appicoontjes naar je hand te zetten.

Jammer genoeg stopt daar het goede nieuws. Zo krijgt de Motorola Edge 30 Pro slechts twee grote Android-updates. Veiligheidsupdates komen niet maandelijks, maar tweemaandelijks en dat slechts gedurende drie jaar. Bij Samsung ben je op dat vlak veel beter af.

De reputatie van Motorola op vlak van software-updates tijdig afleveren is bovendien niet om naar over huis te schrijven. Wanneer Google Android 13 vrijgeeft in de herfst vrijgeeft, zal je dus naar alle waarschijnlijkheid maanden moeten wachten op die update.

De Motorola Edge 30 Pro voelt ook niet als een telefoon die net geen 800 euro kost. De fabrikant koos er namelijk voor om te werken met plastiek voor het frame en de achterkant. Enerzijds is het gewicht beperkt gebleven ondanks de grootte van de Edge 30 Pro. Anderzijds is de kans op krassen een pak groter en voelt de smartphone niet echt fantastisch in de hand. De afwerking is al even goedkoop en doet vooral denken aan Motorola’s die de helft minder kosten.

Volledig scherm De drie camera's van de Motorola Edge 30 Pro © Yorick Dupon

Dan zijn er ook nog de camera’s. Over de dieptecamera van twee megapixels kunnen we kort blijven. Die is er grotendeels voor de show en een zoomcamera was een beter idee geweest. Volgens Lenovo zijn de processor en hoofdcamera samen goed genoeg om aan de hand van digitaal zoomen een aparte zoomcamera te vervangen. Proefondervindelijk merken we dat een smartphone die optisch kan inzoomen scherpere foto’s maakt.

De selfiecamera heeft dan wel 60 megapixels — wat erg veel is — maar toch is er veel ruis te bespeuren op foto’s die je ermee trekt.

Volledig scherm De hoofdcamera van de Motorola Edge 30 Pro trekt mooie foto's bij zonlicht. © Yorick Dupon

Daarnaast is er de hoofdcamera van 50 megapixels, die je het meest zal gebruiken. Bij ideale lichtsituaties zorgt die voor puike foto’s. Zelfs wanneer je bijvoorbeeld een kat wil fotograferen die niet stilzit, kan je goede resultaten krijgen.

Volledig scherm Op zich een mooie en bruikbare foto, maar de lucht was verre van zo blauw. © Yorick Dupon

Volledig scherm De nachtmodus van de Motorola Edge 30 Pro maakt geen bruikbare foto's. Hier hoor je een kat te zien. © Yorick Dupon

Wanneer het donker begint te worden, start ook de teleurstelling. Alle detail gaat snel verloren, zelfs wanneer er geen beweging in beeld is. Ook gaan de kleuren volledig de verkeerde kant op terwijl bij zonlicht dat net een sterkte is van de Motorola Edge 30 Pro. Het lijkt er dus op dat Motorola niet de software-expertise heeft om het maximale te halen uit de camerahardware.

Volledig scherm De ultrabreedhoekcamera vervormt het beeld erg langs de zijkanten van foto's. © Yorick Dupon

De ultrabreedhoekcamera is zowat standaard in alle smartphones tegenwoordig. Die van de Edge 30 Pro gedraagt zich grotendeels hetzelfde als de hoofdcamera: goed bij veel licht, een pak minder bij duisternis. Wat hier wel opvalt is dat de vervormingen best sterk zijn. Het is dus afgeraden om een persoon te voor een groot gebouw te fotograferen met de ultrabreedhoek. Dat zorgt namelijk voor een uitgerokken lichaam, zoals in een spiegelpaleis.

Werpen we een blik op de concurrentie van de Motorola Edge 30 Pro, dan is het erg moeilijk om de telefoon aan te raden. Voor zo’n 50 euro meer dan de adviesprijs van de Motorola kan je namelijk een iPhone 13 of Samsung Galaxy S22 op de kop tikken. Voor 50 euro minder heb je de Samsung Galaxy S21 FE. Niet de beste smartphone, maar een betere deal dan deze Edge 30 Pro.

De iPhone 13 heeft geen scherm met een hoge ververssnelheid, maar de vloeiende animaties van iOS maken dat grotendeels goed. Bovendien steken de camera’s met kop en schouders boven die van de Edge 30 Pro.

De Samsung Galaxy S22 heeft een scherm met 120 Hz ververssnelheid, wat meer dan voldoende is. Bovendien is de afwerking en het ontwerp bijna niet te evenaren. Ook hier zijn de camera’s een stuk beter en krijg je bovendien wél een zoomcamera.

De Motorola Edge 30 Pro is dus grotendeels een misser voor Lenovo. Je moet al een grote fan zijn van de batterijduur om deze in huis te halen als je voor een kleine meerprijs een betere telefoon zou kunnen kopen. Speel je veel spelletjes, maar wil je geen smartphone die ‘gamer’ schreeuwt, dan is de Motorola Edge 30 Pro misschien iets voor jou.

De Motorola Edge 30 Pro is te koop aan een adviesprijs van 799 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.