REVIEW. De Motorola Edge 30 is wat saai, maar ook een goede deal

“De dunste 5G-smartphone die er is.” Dat is wat Lenovo naar voren schuift in het persbericht over de Motorola Edge 30. Niemand die daar in het jaar 2022 wild van wordt. Belangrijker is dan de “meest geavanceerde 50 MP-camera” van het bedrijf, die ook in dit toestel zit. Mede dankzij de schappelijke adviesprijs van 449,99 euro is de Edge 30 daardoor gemakkelijker aan te raden dan zijn grote broertje. Lees er alles over in deze recensie.

Design

Inderdaad, de Motorola Edge 30 is dun en dat valt meteen op. Hoewel het om een relatief grote smartphone gaat, blijft die door de beperkte dikte aangenaam in gebruik.

Wat daar ook toe bijdraagt, is het feit dat het frame en de achterkant van het toestel gemaakt zijn uit kunststof. Dat maakt de Edge 30 een pak lichter dan wanneer er meer glas zou zijn gebruikt. Tegelijkertijd verschijnen er wel veel vingerafdrukken achteraan en zal hij minder bestand zijn tegen krassen. Het meegeleverde hoesje gebruiken, is dus aangeraden.

Volledig scherm De Motorola Edge 30 in 'Meteor Grey' © Motorola

Als recensie-exemplaar kreeg de redactie van HLN de saaiste kleurenoptie van de Edge 30 toegestuurd. Naast deze ‘Meteor Grey’ zijn er ook ‘Aurora Green’ en ‘Supermoon Silver’, voor wie het unieker mag zijn.

Camera’s

Ook de camera’s zet Lenovo graag in de kijker bij de Motorola Edge 30. Zoals bij de Edge 30 Pro die HLN in maart testte, verspillen we geen woorden aan de macrocamera. Ook hier is die er vooral voor de show.

Volledig scherm De Motorola Edge 30 gaat de mist in bij het fotograferen van klaprozen © Yorick Dupon

De gelijkenissen met de Edge 30 Pro stoppen niet daar, want de hoofdcamera’s zijn exact dezelfde. Waar dat bij het toestel van 799,99 euro een achilleshiel is, kunnen de prestaties beter door de beugel bij de Edge 30 van 449,99 euro.

Volledig scherm Zonder de nachtmodus te gebruiken maakt de Motorola Edge 30 acceptabele foto's bij weinig licht. © Yorick Dupon

Over het algemeen trek je hiermee bij daglicht foto’s die zeker bruikbaar zijn op sociale media, zolang je niet te veel inzoomt. Dan valt op dat Motorola nog werk heeft met de softwarematige verwerking. Soms zien details er bijna cartoonesk uit en te vaak overbelichtte de Edge 30 foto’s ook. Met de kleur rood heeft de camera het ook al eens moeilijk, want één van de vele klaprozen vastleggen was een opgave.

Volledig scherm De hond in deze foto getrokken met de Motorola Edge 30 is op verschillende plekken van z'n vacht overbelicht. © Yorick Dupon

De app opstarten om beelden vast te leggen ging wel altijd vliegensvlug en eenvoudig; je draait twee keer met je pols terwijl je de Edge 30 vasthebt. De ultrabreedhoek werkt ook naar behoren, maar zet kleuren net iets te weinig in de verf. Zeker ten opzichte van de hoofdcamera.

Volledig scherm De Sinksenfoor is een ideale locatie om de camera van de Motorola Edge 30 te testen. © Yorick Dupon

De selfiecamera, die in het scherm verwerkt is, doet niet al te veel bijzonders. Al bij al is het voor deze prijsklasse voldoende goed, maar wie ook een dieptecamera wil, zal naar de gelijkaardig geprijsde Samsung Galaxy A53 moeten kijken.

Scherm

Met een ververssnelheid van 144 Hz verwacht je vliegensvlugge animaties als nooit tevoren. Ook zou dat ideaal moeten zijn voor mobiele gamers onder ons, maar jammer genoeg zijn er niet meteen spellen te vinden die de ultrahoge ververssnelheid optimaal gebruiken. Toch is de Motorola Edge 30 wel erg aangenaam in gebruik. Het scherm is ook goed groot, met mooie kleurenreproductie, al is het in direct zonlicht net niet helder genoeg.

Batterij, updates, software

De batterij in dit toestel is mede dankzij de dunheid een pak kleiner dan bij de Edge 30 Pro, maar dat lijkt niet meteen een grote weerslag te hebben op de gebruikservaring. Gedurende de recensieperiode van ruim drie weken kwam de Motorola Edge 30 op dat vlak nooit tekort. Wie veeleisender is, zal blij zijn te lezen dat in de doos een snellader te vinden is.

Volledig scherm De Motorola Edge 30 in 'Supermoon Silver'. © Motorola

Lenovo levert ook bij deze Motorola-telefoon één van de beste software-ervaringen voor Android-telefoons af. Hier zijn geen twee webbrowsers te vinden, zoals bij Samsung-telefoons, bijvoorbeeld. Google maakte het met Android 12 daarnaast mogelijk om het toestel visueel meer naar je hand te zetten en de Edge 30 plukt daar de vruchten van.

Wie de langst mogelijke software-ondersteuning wil voor z’n geld, zal wel moeten opteren voor een Samsung A53. Die krijgt tot vier Android-upgrades en tot vijf jaar beveiligingsupdates. Bij de Motorola Edge 30 gaat het om minimaal twee Android-upgrades en minimaal drie jaar beveiligingsupdates.

Conclusie Motorola Edge 30 review

Nee, de Motorola Edge 30 breek geen potten. Dat hoeft ook niet als het prijskaartje 449,99 euro is. Wat je voor dat geld krijgt, is een degelijke smartphone die je zo’n drie jaar zal helpen in het dagelijks leven. Vind je foto’s belangrijker dan snelheid? Dan zal je beter af zijn bij de Samsung Galaxy A53. Maar de Edge 30 kan ons zeker bekoren.

