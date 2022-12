REVIEW. De Honor 70 zit muurvast in het verleden van Huawei

Op de valreep biedt er zich dit jaar nog een nieuwe smartphonefabrikant aan op de Belgische markt. Telecomoperator Orange brengt namelijk de Honor 70 naar de winkelrekken aan 549,95 euro. Het is de eerste telefoon van het voormalige dochtermerk van Huawei in ons land. Kan Honor daarmee doorstoten? Of zal er toch meer nodig zijn om de felbevochten derde plaats onder Samsung en Apple in te nemen? Je leest het in deze review.

In tegenstelling tot Huawei-telefoons kan de Honor 70 gelukkig wél gebruik maken van Google-diensten en dus apps uit de Play Store. Honor werd namelijk in 2020 door voormalig moederbedrijf Huawei verkocht aan een groep Chinese investeerders en een staatsorganisatie. Daardoor kan het ontkomen aan sancties van de Amerikaanse overheid.

Volledig scherm De camera's van de Honor 70 bevinden zich in de twee cirkelvormige uitsteeksels. © Yorick Dupon

Dat is goed nieuws, maar daar stopt het wel. De Honor 70 is op vlak van software namelijk blijven steken in 2019, toen het Google werd verboden om nog met Huawei samen te werken. Het uiterlijk van de software is namelijk fel achterhaald. Bovendien mis je de leuke mogelijkheden tot het aanpassen van bijvoorbeeld kleuren die tegenwoordig deel uitmaken van Android en in mindere mate iOS.

Ook krijg je er een hoop vooraf geïnstalleerde apps bij en dat voelt altijd goedkoop aan. De Honor 70 krijg je met Android 12. Er is de belofte om twee upgrades te krijgen, met daarnaast drie jaar aan veiligheidsupdates. Bij vergelijkbaar geprijsde toestellen zoals de Samsung Galaxy A53 van 449 euro en Nothing Phone (1) van 469 euro krijg je langer ondersteuning.

De Honor 70 springt ook niet in het oog qua hardware. De twee cirkelvormige uitstulpsels voor de camera’s vallen nog het meest op, maar er blijft ook best veel stof rond hangen. De achterkant van het zwarte model is bovendien erg gevoelig voor vingerafdrukken. Wie daar niet tegen kan, is eraan voor de moeite, want Orange verkoopt de zilveren en groene varianten niet in België.

Vooraan vinden we een scherm met gebogen randen, wat het gevoeliger maakt voor barsten als je de telefoon zou laten vallen. Verder is het scherm zelf wel puik, met een hoge ververssnelheid van 120 frames per seconde. De Honor 70 voelt lekker vlot aan en haperde tijdens de test van twee weken nagenoeg nooit.

Volledig scherm De foto's van de Honor 70 zijn oké, maar niet wauw. © Yorick Dupon

Volledig scherm Wanneer het donker is, duiken er rare pixels op bij foto's gemaakt met de Honor 70. © Yorick Dupon

Huawei legde in het verleden graag de focus op de camera’s van zijn smartphones en dat is bij Honor niet anders. De Honor 70 heeft een hoofdcamera van 54 megapixels, een ultrabreedhoek van 50 megapixels, en een dieptecamera van een luttele 2 megapixels.

Die laatste is weinig krachtig, maar eigenlijk wel goed genoeg voor de ingezoomde foto’s die je af en toe neemt. Moet je vaak inzoomen om zaken op de gevoelige plaat vast te leggen, is een telefoon in deze prijsklasse sowieso af te raden.

Volledig scherm De Honor 70 heeft een scherm met afgebogen randen. © Yorick Dupon

De andere twee camera’s doen hun job behoorlijk. Qua scherpte en kleuren is de hoofdcamera geen parel, want zelfs met daglicht slaagt het er niet in om met regelmaat voor een scherpte foto te zorgen.

Wanneer er minder licht is, verwerkt de software van de Honor 70 alles minder goed. Kleuren gaan alle kanten op, er is ook vreemde ruis en de nachtmodus lost die problemen niet op.

Volledig scherm Ook achteraan is de Honor 70 afgebogen afgewerkt. © Yorick Dupon

Alles samen heeft de Honor 70 dus niets om op te vallen tussen de vele telefoons in de prijsklasse rond de 500 euro. De software werd jaren geleden al bekritiseerd bij Huawei en dat is er bij Honor ondanks de verbroken banden niet op vooruit gegaan.

Met de Honor 70 maakt het voor België nieuwe merk dus geen goede eerste indruk. We moeten er dus op hopen dat volgend jaar bijvoorbeeld de plooibare Honor Magic Vs in ons land te koop zal zijn.

De Honor 70 is bij Orange te koop in zwarte uitvoering voor 549,95 euro.

