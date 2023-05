REVIEW. De Fairphone Fairbuds XL repareer je gemakkelijk zelf, maar is het ook een goede hoofdtelefoon?

Het is geen pretje om een nieuwe hoofdtelefoon te moeten kopen omdat de batterij versleten is of één onderdeeltje kapot ging. Het is daarnaast niet goed voor de planeet en daar wil het groene techbedrijf Fairphone iets aan doen. De Fairbuds XL (249 euro) zou je indien nodig zelf moeten kunnen oplappen. Gaat dat inderdaad vlotjes en is het verder een goede hoofdtelefoon voor de prijs? Dat lees je in deze recensie.

Comfort en geluidskwaliteit, dat zijn twee zaken waar elke hoofdtelefoon goed op zou moeten scoren. Op punt nummer één ging de Fairphone Fairbuds XL nochtans in eerste instantie de mist in. Gecombineerd met een bril knelde de hoofdband namelijk te hard, waardoor de hoofdtelefoon onaangenaam aanvoelde na een uurtje podcasts luisteren. Op het einde van de elf dagen durende recensieperiode is dat probleem grotendeels van de baan, maar met een gewicht van 330 gram is de Fairbuds XL aan de zware kant. Dat zal je altijd merken in dagelijks gebruik.

Geluidskwaliteit dan. Ons valt op dat muziek nogal onopvallend uit de Fairbuds XL klinkt. Neem nu ‘L’enfer’ van Stromae. De verschillende lagen die de Brusselaar in zijn lied heeft gelegd, klinken niet slecht, maar komen tegelijkertijd niet volledig tot hun recht. We missen zo ook details bij ‘Hedron’ van BadBadNotGood, waardoor het wat te vlak klinkt voor onze smaak, ondanks de diepe basgitaar en scherpe hihats van het drumstel die in de song zitten. Een gemiddelde ervaring, dus.

Volledig scherm Meer dan een schroevendraaier heb je niet nodig om de Fairphone Fairbuds XL uit elkaar te halen. © Fairphone

We doen het anders nooit tijdens de test van hoofdtelefoons, maar de Fairbuds XL hebben we wel degelijk uit elkaar gehaald. De belofte van Fairphone dat hun producten gemakkelijk zelf te repareren zijn, wordt volgens ons helemaal ingevuld. Zo is de batterij eruit halen zo simpel als het vroeger was bij smartphones; je hoeft slechts een plastic cover eraf te klikken. Bij andere reparaties komt er wel soms een schroevendraaier aan te pas, maar meer ook niet. Als je een hoofdtelefoon van een ander merk wil repareren, heb je een pak meer gereedschap nodig.

Een batterij vervangen is niet alleen simpel, maar ook een pak goedkoper dan een nieuwe hoofdtelefoon kopen. Fairphone verkoopt alle nodige reserve-onderdelen om je hoofdtelefoon langer mee te laten gaan. De batterij kost nog geen 20 euro en de rechterluidspreker is het duurste onderdeel met een prijskaartje van 80 euro. Die onderdelen zullen ook nog een tijdlang beschikbaar zijn. Ter illustratie: het bedrijf verkoopt nog steeds batterijen voor de Fairphone 2 uit 2015; die telefoon wordt zelfs niet meer officieel ondersteund met software-updates.

Over batterijen gesproken: de batterijduur van deze Fairbuds XL is puik, voor zover we konden testen. Gedurende de elf dagen met de hoofdtelefoon moesten we het toestel slechts één keer opladen. De gebruiksduur stemde min of meer overeen met de 26 uur die Fairphone belooft.

Volledig scherm Het aluminium en plastic van de Fairphone Fairbuds XL is 100 procent gerecycleerd. © Fairphone

Voor het prijskaartje van 249 euro mag je uiteraard ook actieve geluidsonderdrukking verwachten. Zoals bij de geluidskwaliteit is die bij de Fairbuds XL goed genoeg, maar niet per se de beste op de markt. Stemmen op de werkvloer zal je niet horen, net als lage en monotone geluiden, maar wanneer een bouwvakker plots erg luid begint te boren in een muur, dan zullen je oren het geweten hebben. De ondertussen ongeveer even dure Sony WH-1000XM4 scoort een pak beter op dit vlak.

Verwacht ook geen slimme snufjes van deze Fairphone-hoofdtelefoon. De bijbehorende smartphoneapp is minimalistisch. Je kan daarin enkel kiezen tussen vier presets voor de geluidssignatuur, terwijl audiofielen liever zelf in detail willen kunnen sleutelen aan de instellingen voor bijvoorbeeld meer of minder bas. Daarnaast kan je in de app de hoofdtelefoon updaten en het batterijpercentage bekijken.

Nieuwe functies voor de app lijken niet meteen op de planning te staan. “Op dit moment zijn we best tevreden met zowel de koptelefoon als de app”, laat Anna Jopp van Fairphone weten aan onze redactie. “We verzamelen en luisteren naar feedback van gebruikers na de lancering, en integreren in de toekomst mogelijk extra functies of updates, als daar vraag naar is”, legt ze verder uit. Wel handig aan de Fairbuds XL is dat je die vlotjes kan koppelen aan twee apparaten tegelijkertijd, bijvoorbeeld je laptop en smartphone.

Volledig scherm Alle onderdelen van de Fairphone Fairbuds XL zijn te koop op de website van de fabrikant. © Fairphone

De Fairphone Fairbuds XL presteert zoals we ondertussen kunnen verwachten van het Nederlandse technologiebedrijf. De hoofdtelefoon is net zoals hun smartphones geen hoogvlieger qua specificaties, maar heeft een streepje voor door de repareerbaarheid. Wie een zo laag mogelijke impact op de planeet vooropstelt bij het aankopen van gadgets, kan nu dus ook voor een hoofdtelefoon terecht bij Fairphone, en dat is een applausje waard.

De Fairphone Fairbuds XL is te koop vanaf 11 mei voor 249 euro in het zwart of groen.

