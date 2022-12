REVIEW. De Asus ZenFone 9 is een underdog die het volledig waarmaakt

Als je de merknaam Asus leest, denk je eerder aan Windows-laptops en Chromebooks dan aan smartphones. Toch maakt het Taiwanese bedrijf al enkele jaren opvallend degelijke smartphones. Ook over de Asus ZenFone 9 zijn recensenten positief, maar is de telefoon goed genoeg om op te boksen tegen een techgigant als Samsung? We deden de test.

Geen dertiende in een dozijn op de markt brengen, dat lijkt de rode draad te zijn geweest bij het ontwerpen van de Asus ZenFone 9. Het begint al met de compactheid. Hoewel ongeveer even hoog als toptoestellen Samsung Galaxy S22 en iPhone 14, is het scherm van de ZenFone smaller dan die van de concurrenten. De telefoon is wel een pak dikker, maar ligt nog steeds comfortabel in de hand. Het is dus een goede keuze voor wie vindt dat smartphones tegenwoordig te groot zijn.

Aan de achterkant van de ZenFone 9 vinden we naast de twee camera’s plastic dat rubberachtig is afgewerkt. Dat moet volgens Asus beter bestand zijn tegen een stootje. Het kan inderdaad niet barsten zoals glas, maar krast wel gemakkelijker. Dat geeft het bedrijf zelf toe. Er is gekozen voor dit plastic omdat het lichter is, draadloze signalen beter doorlaat dan glas of metaal en er leukere kleuren mogelijk zijn, laat de fabrikant weten aan HLN. Goed en wel, maar een hoesje gebruiken is sterk aangeraden.

Volledig scherm De ASUS ZenFone 9 is een underdog, maar houdt goed stand in de vergelijking met de concurrentie. © Yorick Dupon

Vooraan de telefoon is er wel gekozen voor glas, natuurlijk. Dat is van het type Gorilla Glass Victus. In mensentaal betekent dat: beter bestand tegen barsten, maar minder tegen krassen. Een schermbeschermer gebruiken is dus geen luxe. Verder geen klachten over het scherm, want dat is helder genoeg, met goede kleurenweergave.

Het scherm ververst tot 120 keer per seconde en de processor is voldoende krachtig om dat zonder haperen aan te sturen. Daardoor is de Asus ZenFone 9 een vlotte en aangename telefoon voor dagelijks gebruik. Tijdens de testperiode ondervonden we geen storende probleempjes tijdens het openen en wisselen tussen apps.

Volledig scherm De selfiecamera van de ASUS ZenFone 9 is de achilleshiel van de smartphone. © Yorick Dupon

Risico bij compacte smartphones is dat de batterijduur eronder lijdt. Kleine telefoon, kleine batterij. Zo werkt fysica nu eenmaal. Asus koos ervoor om de ZenFone 9 wat dikker te maken dan gewoonlijk. Dat werkt vruchten af, want in tegenstelling tot de Samsung Galaxy S22 kom je met dit toestel vlot de dag door. Toch niet genoeg batterij? Dan kan je aan 30 watt opladen. Niet onbelangrijk: dat is 5 watt meer dan bij de S22.

Deze Asus heeft een goede batterijduur ondanks dat er een hoofdtelefoonpoort is ingebouwd. Die werd bij iPhones en zowat alle andere topsmartphones verwijderd, omdat er dan meer plaats zou zijn voor grotere batterijen. De ZenFone 9 kan dus van twee walletjes eten. Wie nog een hoofdtelefoon of oortjes met een draad aan heeft, kan zo in hoge kwaliteit naar audio luisteren. Tijdens de recensieperiode was dat een fijne extra, maar niet meer dan dat.

Volledig scherm De Asus ZenFone 9 slaagt erin om in moeilijk licht pareltjes te produceren. © Yorick Dupon

De ster van de show, de hoofdcamera, daar moeten we het nog over hebben. De Asus ZenFone 9 heeft gekozen voor de Sony IMX766. Die is te vinden in onder andere de Nothing Phone (1) en een resem OnePlus-telefoons. Niets speciaals op dat vlak dus. Asus combineert die wel met een gimbalstabilisator. Dat betekent dat de camerasensor mee kan bewegen als je wandelt, loopt of schokkerige handen hebt. Het komt vooral tot z’n recht als je de HyperSteady-modus activeert. Dat zorgt voor video’s die zo stabiel zijn dat ze professioneel gefilmd lijken.

Leuk, maar belangrijker is de uitstekende camerasoftware van Asus. Foto’s zijn daardoor prachtig van kleur en opvallend scherp, zelfs wanneer het licht niet ideaal is. Meermaals kon de ZenFone 9 verbazen qua fotokwaliteit. Enkele van de mooiste foto’s die we dit jaar trokken met een recensietelefoon komen uit de hoofdcamera van deze Asus. Hier kan je een paar foto’s getrokken met de Asus ZenFone 9 bekijken.

Volledig scherm Ook met neon kan de Asus ZenFone 9 overweg. © Yorick Dupon

Tegenover die hoofdcamera verbleken de ultrabreedhoek- en selfiecamera’s. De beeldhoek van die eerste is niet breed genoeg. Het voordeel is minder vervormingen — denk uitgerekte personen aan de zijkanten van je frame — maar het verschil tussen hoofd- en ultrabreedhoekcamera is te klein om écht nuttig te zijn. De selfiecamera is niet slecht, maar moet de duimen leggen tegenover de Samsung S22- en iPhone 14-telefoons van deze wereld.

Op softwarevlak is het beeld gemengd. Aan de ene kant slaagt Asus erin om je een stortvloed aan opties te geven, maar zonder dat je overdonderd raakt. Die balans is beter bij de ZenFone 9 dan bij telefoons van Samsung. Het updatebeleid is daarentegen teleurstellend. Deze telefoon zal Android 13 en 14 krijgen, met daarnaast twee jaar aan gegarandeerde veiligheidsupdates. Samsung biedt langere tijd softwareondersteuning en binnenkort snellen ook andere fabrikanten Asus voorbij.

Volledig scherm De ASUS ZenFone 9 heeft een uitstekende hoofdcamera en kan daarmee de concurrentie aan met smartphonegiganten, zoals Samsung en Apple. © Yorick Dupon

Wanneer je op een jaar tijd tientallen smartphones uittest, zijn er maar een handvol die je bijblijven. De Asus ZenFone 9 is zo een van die telefoons die je als recensent mist wanneer je ‘m terugstuurt naar de fabrikant. De ZenFone valt op en kan alles samen op papier de rechtstreekse concurrentie aan met toestellen als de Samsung Galaxy S22. Dat is een zegen voor een relatief kleine smartphonefabrikant.

Waar de Asus ZenFone 9 niet kan tegen opboksen is het updatebeleid en de forse kortingen waar Samsung momenteel mee uitpakt. De S23 loert namelijk al om de hoek, waardoor je mooie deals kan scoren. Maar wil je een eigenzinnige smartphone in huis halen, dan zit je met de Asus ZenFone 9 goed.

De Asus ZenFone 9 is te koop in de kleuren rood, wit, blauw en zwart voor een adviesprijs vanaf 849 euro.

