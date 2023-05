REVIEW. De AirTag Fietsbel is een subtiele manier om je fiets gemakkelijk terug te vinden

Je kent het: je laat je fiets achter in de parking bij het station, maar bent daarna minutenlang op zoek in de zee van tweewielers. Of je wil zekerder zijn dat je je fiets kan terugvinden in geval van diefstal. De Apple AirTag is een tracker die daarbij kan helpen, maar daarom niet handig om subtiel te bevestigen aan je stalen ros. Het Nederlandse tagjefiets.nl heeft een mogelijke oplossing: ze ontwierpen een fietsbel die op maat gemaakt is om de AirTag te verstoppen.

Kleine toestelletjes om via GPS je fiets te kunnen traceren bestaan al een tijdje. Die kosten echter gemakkelijk meer dan 100 euro en worden best door een specialist ingebouwd.

Dan is de Apple AirTag gemakkelijker. Het kleinood is cirkelvormig met een doorsnede van zo’n drie centimeter en kan bijvoorbeeld aan bagage of een sleutelbos worden bevestigd. Eigenaars van een iPhone kunnen dan in de app Zoek Mijn de gadget lokaliseren en met een recentere telefoon zelfs de exacte locatie terugvinden.

In theorie kan de tracker dus handig zijn om een fiets terug te vinden, maar dan moet je die nog subtiel kunnen bevestigen. De AirTag Fietsbel lost dat probleem slim op. Binnenin is een holte waarin perfect één AirTag past, zonder dat je daar iets van merkt als je het niet weet. De fietsbel en AirTag samen kosten 64 euro.

Volledig scherm De binnenkant van de fietsbel is op maat gemaakt voor één Apple AirTag. © Yorick Dupon

Daardoor hoef je niets anders te doen dan de AirTag in te stellen met je iPhone, wat een simpel proces is. Je bevestigt de fietsbel aan je stuur, plaatst de tracker erin en schroeft het geheel netjes terug dicht. Een pak eenvoudiger dan een GPS-tracker te laten wegwerken door een fietsreparateur.

Je fiets zal zo dan opduiken in de Zoek Mijn-app, in een apart tabblad voor objecten. Van daaruit kan je in de buurt zoeken om de exacte locatie van je fiets te vinden. Je kan de AirTag ook een geluid laten afspelen, moest het echt niet te vinden zijn.

Volledig scherm In de app Zoek Mijn op de iPhone kan je de AirTag Fietsbel aanduiden als je fiets en indien nodig ook exact lokaliseren. © Apple

Je kan ook meldingen laten sturen naar je iPhone. De AirTag zal dan laten weten wanneer je die ergens achterlaat. Locaties waar je fiets achtergelaten mag worden, zoals je huis of de fietsenparking van je werk kan je uitsluiten. Het idee is slim, maar kan voor regelmatige en ietwat nutteloze meldingen zorgen als je je fiets op veel verschillende locaties achterlaat, zoals aan een fietsenrek in een winkelstraat.

Werd je fiets gestolen, dan kan je de bijbehorende AirTag als verloren opgeven. Vindt iemand je fiets terug, dan kan die de contactgegevens die je in hebt gegeven gebruiken om dat te melden. Je kan ook in de app Zoek Mijn kijken waar je fiets staat en die terughalen. Dat is natuurlijk volledig op eigen risico en kan enkel als je stalen ros zich nog op openbaar domein bevindt. Lokale politiezones helpen al wel eens wanneer er een tracker gebruikt wordt, maar ook dat is geen garantie.

Volledig scherm De AirTag Fietsbel installeren op je stuurt doe je zoals bij elke andere fietsbel. © Yorick Dupon

We testten een maand lang uit of de AirtTag Fietsbel wel zo handig is en alles samen is het een eenvoudige manier om wat meer gemoedsrust te hebben bij het achterlaten van je fiets. Natuurlijk moet je onthouden dat het niet waterdicht is: de fietsbel is even gemakkelijk te installeren als van je fiets te halen. Rijd je rond met bijvoorbeeld een dure elektrische (bak)fiets, dan is een GPS tracker ingebouwd in de motor een beter idee.

De AirTag Fietsbel is te koop bij tagjefiets.nl voor 64 euro, daarbij is de AirTag zelf inclusief.