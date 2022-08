REVIEW. Bij de POCO F4 krijg je waar voor je 399 euro, maar de software blijft een zwakke schakel

Een specialiteit van Xiaomi is een scherpe prijs vragen voor smartphones die op papier puike specificaties hebben. Dat is ook het geval bij de POCO F4 van het zustermerk. Daar beloven ze bovenop de krachtige processor ook een degelijke batterijduur. Klinkt dat niet te mooi om waar te zijn voor een prijskaartje van 399 euro? We testten het uit.

Een smartphone ontwerpen is keuzes maken, zeker in de prijsklasse van de POCO F4. Het valt meteen op wanneer je de telefoon uit het doosje haalt. Het ontwerp is weinig opvallend en de afwerking geeft meteen een goedkope indruk.

Vooraan is er gebruik gemaakt van Gorilla Glass 5, wat moet helpen om krassen en barsten ietwat te voorkomen, maar er zijn ondertussen al ettelijke types glas die steviger zijn. Achteraan gebruikt POCO geen speciaal glas, dus het bijgeleverde hoesje komt goed van pas. De zijkanten zijn van plastic en dat geeft meteen een goedkoop gevoel. Alles samen krijg je waarvoor je betaalt, niet meer en niet minder.

Ook mist er een officiële IP-rating. Dat betekent dat POCO voor de F4 niet belooft dat de telefoon bestand is tegen stof en water. Het is dus extra opletten geblazen.

Scherm van goede kwaliteit

Het scherm zelf is van een degelijke kwaliteit. De ververssnelheid van 120 frames per seconde maakt de POCO F4 erg aangenaam in gebruik. Zelfs in direct zonlicht blijft de smartphone nog best bruikbaar. Dat kan niet gezegd worden van alle toestellen met een prijskaartje rond de 400 euro.

Wel moet je er rekening mee houden dat het scherm nog best fel blijft in donkere situaties. Niet ideaal voor wie laat op de avond nog ligt te scrollen. De selfiecamera neemt opvallend weinig plaats in beslag. Daar kan de concurrentie nog wat van leren.

Krachtig onder de motorkap, dus vlot in gebruik

Dankzij de krachtige onderdelen onder de motorkap kan de POCO F4 vlotjes ervoor zorgen dat alles op de telefoon vlotjes aanvoelt. De animaties aan 120 frames per seconde zijn een verademing en geen gegeven voor deze prijsklasse. Het toont nog maar eens het belang van juiste keuzes maken.

De F4 maakt dan wel gebruik van krachtige componenten, maar dat wil niet zeggen dat de batterijduur eronder lijdt. Voor veel mensen zal het vlotjes mogelijk zijn om de smartphone twee dagen te gebruiken zonder tussendoor te hoeven opladen. Al hangt dat er natuurlijk van af hoe vaak je games speelt of muziek streamt via Bluetooth.

Wie zo’n actieve smartphonegebruiker is, zal dankbaar zijn voor 67 watt-snellader die meegeleverd is in de doos.

Een achilleshiel waar je aan moet wennen

POCO maakt handig gebruik van de softwareschil van het grotere zustermerk Xiaomi. Dat bespaart het merk veel werk, maar voor de eindgebruiker is dat niet per se goed nieuws. Het is namelijk erg verschillend van hoe bedrijven als bijvoorbeeld Samsung en Motorola het aanpakken.

Het interface is vaak te rommelig en er zijn opvallende fouten. Zo schakelde de telefoon tijdens de testperiode ‘s avonds automatisch over naar een donkere modus, maar waren bepaalde elementen in het instellingenscherm nog steeds wit gekleurd. Overschakelen naar lichte modus was dan niet mogelijk.

Volledig scherm De POCO F4 © POCO

Ook moet je voor apps als de rekenmachine en de klok akkoord gaan met een privacybeleid. Dat dient om die apps te personaliseren en gebruik te kunnen maken van online diensten, maar komt raar over. Bij smartphones van andere merken is dat namelijk nooit het geval. Er zijn ook opvallend veel vooraf geïnstalleerde apps. Daar verdienen POCO en Xiaomi uiteraard een centje aan, waardoor de aankoopprijs lager kan liggen dan bij de concurrentie.

Eigenaars van de POCO F4 krijgen drie jaar lang veiligheidsupdates, die elk kwartaal beschikbaar worden gemaakt. Qua Android-upgrades kan je rekenen op twee stuks: versie 13 en 14 zijn dus verzekerd.

Twee handige camera’s en de onvermijdelijke macro

Voor de POCO F4 werd ervoor gekozen om de hoofdcamera te combineren met een ultrabreedhoekcamera en een waardeloze macrocamera. Dat laatste is een goedkope manier voor fabrikanten om budgetvriendelijke telefoons een meer hoogstaand uiterlijk te geven.

Lees verder onder de foto’s.

Volledig scherm Een foto getrokken met de ultrabreedhoekcamera van de POCO F4. © Yorick Dupon

Volledig scherm Een foto getrokken met de hoofdcamera van de POCO F4. © Yorick Dupon

Volledig scherm Een foto in nachtmodus, getrokken met de POCO F4. © Yorick Dupon

De hoofdcamera zorgt voor betere kleuren in foto’s dan de Motorola Edge 30, die vijftig euro meer kost. Verder is de kwaliteit wel een stap achteruit ten opzichte van de Samsung Galaxy A53 die ook vijftig euro duurder is. Samengevat: de POCO F4 heeft het te vaak moeilijk met scherpe foto’s maken, zelfs als de lichtsituatie niet al te slecht is. Bij de ultrabreedhoeklens is dat nog opvallender. Het zijn dus camera’s die doen wat je kan verwachten van een prijskaartje van 400 euro.

Enkele foto’s getrokken met de POCO F4 zijn hier te bekijken.

POCO F4: het verdict

Voor de relatief lage prijs van 399 euro krijg je veel terug van de POCO F4. De telefoon is vliegensvlug in alles wat die doet, maar je boet wel in design en afwerking. Dat is minder het geval bij de Motorola Edge 30 en Nothing Phone (1), die wel duurder uitvallen. Uiteindelijk is het een goede keuze voor wie de meeste kracht wil voor een beperkt budget.

De POCO F4 is te koop vanaf 399 euro. Daarvoor krijg je het model met 6 gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte opslag. De uitvoering met 8 gigabyte werkgeheugen en 256 gigabyte opslag is te koop voor 449 euro. De POCO F4 is beschikbaar in de kleuren zwart, zilver en groen.

