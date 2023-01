Ramen zijn displays, geschifte velgen en zelfde naam als onze journalist: deze BMW steelt de show op CES

Vorig jaar al was een concept van BMW dé eyecatcher op CES in Las Vegas. Het bedrijf toonde toen een wagen waarvan de lak verkleurde omdat hij helemaal overplakt was met digitale inkt die van kleur en patroon kan veranderen. Dit jaar gaat het bedrijf nog een stap verder en daar wordt opnieuw veel over gepraat.

Fortnite

Dee, het compleet nieuwe design uit München, lijkt wel weggereden uit de videogame Fortnite. Het is een hippe, witte wagen met fluogele accenten die niet meteen aan de Duitse fabrikant doet denken. Het voertuig geeft helemaal niet de indruk dat het sportief is bijvoorbeeld. Maar schijn bedriegt, zo blijkt als we het er met de designers over hebben.

Volledig scherm 'Dee' is een atypische maar indrukwekkende conceptwagen van BMW. © Kenneth Dée, Lars Goossens

“Je kan nog altijd een heel dynamische rijmodus inschakelen”, vertelt een ontwerper ons tijdens een exclusieve preview van de wagen. “En dan voel je hem eerder aan als Call of Duty dan als Fortnite. Het is dus perfect mogelijk om als de kinderen even niet meerijden en je voor je plezier echt van de auto wil genieten dat ook gewoon te doen.”

Displays

Dé feature waarover iedereen in Las Vegas praat zijn de ruiten van deze wagen. Je kan daar uiteraard gewoon doorkijken. Maar BMW gebruikt een techniek waardoor ze ook dienst doen als gigantische displays die zowel aan de binnen- als buitenkant zichtbaar zijn. En dan hebben we het over werkelijk élke vierkante centimeter glas.

Volledig scherm 'Dee' heet je welkom met een projectie van je avatar op de zijruiten. © Kenneth Dée, Lars Goossens

“De ruiten tonen bijvoorbeeld waar je naartoe moet navigeren. Ze verwelkomen je ook voor je instapt met een vriendelijke avatar.” Of je kan door een virtuele stad rijden, zo zien we. Je kan het zo gek niet bedenken. Het is allemaal bijzonder indrukwekkend. Ook al is het niet de eerste keer dat transparante displays worden gebruikt, BMW gaat er slim mee aan de slag.

De manier waarop BMW ze inzet om een auto tot een soort gigantische iPhone om te toveren is indrukwekkend. En dat mag je letterlijk nemen: wil je een functie bedienen dan doe je dat door de wagen ‘aan te raken’. Niet alleen de displays maar ook het textiel van de deuren bijvoorbeeld waarop bijna magisch plots een knop oplicht.

Volledig scherm De informatie die je op een dashboard verwacht, krijg je nu op de voorruit zelf te zien. © Kenneth Dée, Lars Goossens

Nieuw publiek

Hoewel een concept car quasi nooit in productie gaat, hij geeft wel aan welke richting een fabrikant uit wil. In dit geval met nieuwe elektrische BMW’s die er de volgende jaren aankomen. Daarom is het op basis van deze oefening duidelijk dat BMW een nieuw publiek wil aanboren.

De auto lijkt wat op een kameleon: je kan hem van een gezellige gezinswagen ombouwen tot een sportieve funcar door van modus te veranderen. “Aan de basis is het gewoon een leuke auto die niet lijkt weggereden uit Mad Max”, klinkt het. “Die richting gaan we zeker niet uit, laat die Mad Max-auto’s maar in de film. Al blijft rijplezier wel essentieel. Je kan bijvoorbeeld een soort M-pack downloaden dat de auto omtovert tot een iets stoerdere variant, we boeten dus niet in op de ervaring.”

Volledig scherm 'Knopjes' verschijnen gewoon op de plek waar je ze nodig hebt, in dit geval op het textiel van de deur. © Kenneth Dée, Lars Goossens

Technologie

Het is opvallend dat BMW de nieuwe concept car voorstelt op een technologiebeurs als CES, maar hij zit dan ook tjokvol innovatieve ideeën: “Technologie ligt aan de basis van de auto. We zoeken dan ook een publiek op dat erg met technologie bezig is.” Dan heeft BMW het bijvoorbeeld over jongeren die vergroeid zijn met hun smartphone: “Deze auto vervangt je smartphone niet”, klinkt het. Maar het is duidelijk dat de Duitsers voor deze auto wél naar het bedieningsgemak van Android en iOS gekeken hebben.

‘Dee’

Het is louter toevallig, maar ‘Dee’ heeft dezelfde naam als onze journalist. Dat zorgt voor hilarische gesprekken met de auto. Want ja: ‘Dee’ is een wagen waar je tegen kan praten. Antwoord krijg je van een warme vrouwenstem. En de verwelkomt je ook voor je instapt, met een gepersonaliseerde boodschap op de displays.

Het voelt allemaal heel luchtig en sympathiek aan en dat bevestigt de fabrikant: “we zijn een friendly brand, sympathiek. Technologie ligt aan de basis, maar rijplezier wordt niet vergeten.”

En daarmee zien we een BMW dat van koers verandert.

KIJK. Grootste technologiebeurs ter wereld deze week van start: onze technologiejournalist Kenneth Dée is ter plaatse

Lees ook: