Race tegen de klok om mogelijk grootste wetenschappelijke doorbraak uit ons leven te bevestigen

Zijn historici al lang op zoek naar de Heilige Graal, in de materiaalkunde en fysica is dat naar een materiaal dat elektriciteit geleidt zonder weerstand. Die bestaan op zich al sinds 1911, alleen moet je die materialen tot honderden graden onder nul koelen én onder hoge druk bewaren. Totaal onpraktisch om in te bouwen in bijvoorbeeld een smartphone of auto. Maar Koreaanse wetenschappers beweren nu dat hun materiaal - LK-99 - het kan bij kamertemperatuur.

Race tegen de klok

Een race tegen de klok, is het. Om te kijken of het materiaal dat zij hebben gevonden ook écht werkt. Dat lijkt misschien een formaliteit, maar dat is het zeker niet. In het verleden hebben andere wetenschappers namelijk ook al geclaimd dat zij een supergeleider gevonden hadden die bij normale temperaturen en omgevingsdruk werkt. Maar dat bleek telkens niet het geval. Ook over de vondst van de Koreanen is veel discussie, hun onderzoekspaper maakt het voor anderen lastig om het materiaal na te maken.