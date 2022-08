Probleem met tijdlijn van Facebookgebruikers weer opgelost

games Waarom gameklas­sie­ker ‘Blade Runner’ het verdient om te worden herontdekt

Begin deze zomer kwam er een ‘Enhanced Edition’ uit van videogameklassieker ‘Blade Runner’ uit 1997. Gamers hun interesse voor die remake sijpelde meteen weg, als tranen in de regen, vooral wegens een overvloed aan bugs. Maar nu kregen we van studio Nightdive een opgepoetste versie, en we zagen dat het dit keer wèl goed (of toch goed genoeg voor 10 euro) was. Maar eerst nog even uitleggen waarom deze game met alle recht een klassieker mag worden genoemd.

